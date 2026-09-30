Novi obrat oko Maksimira: Čovjek zaveden kao žalitelj tvrdi da se uopće nije žalio!

Preokret oko novog Maksimira: Stigle dvije žalbe, samo pokretanje postupka može koštati pravo bogatstvo
Žalbe na izbor novog Maksimira podnijele su dvije fizičke osobe, a ne arhitektonski uredi.
10:47 2 d 30.09.2026
30. rujan 2026.
Objašnjava da se nije žalio na natječaj, već se DKOM-u obratio pitanjima.
Pisali smo kako su na izbor pobjedničkog rješenja za novi stadion Maksimir stigle dvije žalbe, a cijela priča sada je dobila neobičan nastavak. Jedan od dvojice evidentiranih žalitelja, Luka Frljužec, tvrdi da žalbu uopće nije podnio.
Kako je rekao novinaru Index.hr Vedranu Salviji, DKOM-u se obratio kao građanin i zainteresirani član javnosti, s pitanjima vezanim uz pobjedničko rješenje za novi Maksimir. Umjesto odgovora na pitanja, njegovo ime pojavilo se u službenom upisniku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kao ime žalitelja.
Frljužec tvrdi da njegov podnesak nije bio zamišljen kao žalba na natječaj niti je njime tražio poništenje odluke. Prema dokumentu koji je pokazao Indexu, DKOM-u se obraća kao građanin i zainteresirani član javnosti te traži provjeru nekoliko pitanja vezanih uz pobjedničko rješenje. U podnesku čak navodi da ga, ako DKOM nije nadležan za ono što pita, upute na instituciju kojoj bi se trebao obratiti.
Unatoč tome, njegovo ime pojavilo se u upisniku zajedno s Antom Sliškovićem. Podsjetimo, ranije smo pisali da su 29. rujna evidentirana dva postupka protiv Grada Zagreba vezana uz arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice - Stadion Maksimir.
Iz DKOM-a su za Index objasnili da su, nakon što im je Frljužec poslao elektroničku poruku, njegov podnesak bili dužni evidentirati kao predmet. 'U prijevodu', činjenica da se netko u upisniku pojavljuje kao žalitelj ne mora nužno značiti da je njegov podnesak već utvrđen kao dopuštena i uredna žalba u smislu Zakona o javnoj nabavi.
Tek kroz postupak utvrđuje se priroda podneska i ispunjava li uvjete za daljnje postupanje. Frljužec se, prema onome što je rekao Indexu, DKOM-u javio upravo zbog nedoumica oko pobjedničkog rješenja i samog natječaja.
Riječ je o natječaju na kojem je odabrano rješenje milanskog ureda VG13 Architects za novi stadion kapaciteta oko 35.000 gledatelja. Na natječaj je pristiglo 88 radova, dok je tijekom postupka postavljeno čak 271 stručno pitanje.
Od predstavljanja pobjednika najveći dio rasprave vodi se oko nepovezanih tribina i pitanja koliko odabrano rješenje odgovara zahtjevima natječajnog programa. Dio javnosti reagirao je i peticijom, koja je samo dan nakon predstavljanja već prikupila više od 11.000 potpisa.
Preokret oko novog Maksimira: Stigle dvije žalbe, samo pokretanje postupka može koštati pravo bogatstvo
Žalbe na izbor novog Maksimira podnijele su dvije fizičke osobe, a ne arhitektonski uredi.
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U službenom upisniku DKOM-a i dalje su evidentirana dva predmeta, jedan uz ime Luke Frljužeca, drugi uz Antu Sliškovića. Oba su zaprimljena 29. rujna i prema posljednje dostupnim podacima postupci su u tijeku.
Za sada nije poznato odnosi li se i drugi predmet na sličnu situaciju ili je riječ o klasičnoj žalbi. Upravo zato konačnu sliku dat će tek odluke DKOM-a. Ono što sada znamo jest da barem jedan čovjek kojeg je službeni upisnik označio kao žalitelja tvrdi da se nije žalio, nego je samo tražio odgovore na pitanja o projektu.
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