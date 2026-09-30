21. stoljeće stiže 'zlatnoj koki' hrvatskog turizma: Odobreno 130 milijuna eura za veliki posao na malom otoku

Milijuni turista, septičke jame i voda iz cisterni godinama su stvarnost na otoku koji ruši rekorde u turizmu. Sada tomu konačno dolazi kraj.

Vlada je dala Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije suglasnost za preuzimanje obveza za projekt kojim će se izgraditi sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Vir. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 213,93 milijuna eura s PDV-om, a preuzete obveze odnose se na sredstva državnog proračuna u razdoblju od 2027. do 2030. godine u ukupnom iznosu od 130,83 milijuna eura.

Projekt bi trebao unaprijediti osnovnu komunalnu infrastrukturu na otoku, povećati kvalitetu usluge za stanovništvo i u konačnici doprinijeti zaštiti okoliša, istaknula je državna tajnica Tanja Radić Lakoš obrazlažući odluku o suglasnosti. To bi u prijevodu značilo da se konačno nazire kraj agonije stanovnika koji na Viru i danas u velikoj većini žive bez osnovne komunalne infrastrukture 21. stoljeća.

Posebno za one koji žive od turizma, a koji oduvijek ovisi o punjenju kućnih spremnika vodom iz cisterni na dnevnoj bazi, kupovini pitke vode, kao i pražnjenju septičkih jama više nego igdje duž Jadrana. Naime, otok Vir turistička je destinacija na obali koja godinama ruši rekorde, a u kojoj, paradoksalno, većina iznajmljivača ne može gostima ponuditi pitku vodu iz slavine, dok su septičke jame prevladavajuća opcija kada su u pitanju otpadne vode. Situacija je to koja stanovnicima otoka stvara veliku muku i trošak.

Obuhvat projekta

Projekt Aglomeracija Vir trebao bi obuhvatiti izgradnju 107,8 kilometara vodovodne mreže s dvije crpne stanice, izgradnju 114,9 kilometara kanalizacijske mreže s 15 crpnih stanica, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju 2 kilometra podmorskog ispusta.

Prema ranijim projekcijama Vodovoda Vir predviđeno je da projekt bude realiziran unutar četiri godine, kao i da obuhvati područja naselja: Lučica, Marina, Bobovik, Torovi, Kozjak, Site, Šepunatka, Srpljica, Pedinka, Žitna, Brdonja, Rosulje, Soldatica, Straža, Virić, Biskupljača, Velika Slatina, Radnjača, Lozice, Smratine, Rastavac te dio središta otoka koji još nije pokriven – Sapavac i Sridnje Kućice. vodovod i kanalizacija, Vir | foto: screen shot EOJN

Sve spremno već godinama

Još 2024. godine za izvođenje radova gradnje cjevovoda i objekata na sustavu ishođene su sve građevinske dozvole. Sve komponente projekta koje se planiraju ugovoriti prema FIDIC Crvenoj knjizi imale su valjanu građevinsku dozvolu na temelju u cijelosti završenih glavnih projekata.

Za izvođenje radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda tada je bila ishođena i lokacijska dozvola, dok je ishođenje građevinske dozvole označeno kao 'u nadležnosti izvođača'. Lokacijska dozvola bila je ishođena i za komponentu projekta koja će biti ugovorena prema FIDIC Žutoj knjizi. vodovod i kanalizacija, Vir | foto: screen shot EOJN

Mukotrpna javna nabava bez rezultata

Unatoč pripremljenoj dokumentaciji, financiranje projekta 2024. godine još nije bilo osigurano. No, bez obzira na to, u kolovozu iste godine pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova, procijenjene vrijednosti 99,33 milijuna eura bez PDV-a. Do kraja godine zaprimljena je samo jedna ponuda, slovenskog izvođača Gorenjska gradbena družba, u iznosu od približno 134 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 167 milijuna eura s PDV-om. Budući da je ponuda znatno premašivala procijenjenu vrijednost nabave, postupak je u veljači 2025. poništen.

No, početkom 2025. projekt se još uvijek najavljivao kao jedno od velikih infrastrukturnih ulaganja čija bi realizacija trebala uskoro započeti. Paralelno se pripremala nabava stručnog nadzora, vrijedna više od tri milijuna eura.

Nakon poništenja prvog natječaja, u ožujku 2025. provedeno je prethodno savjetovanje za novi postupak javne nabave radova. Ponovljeni natječaj raspisan je 2. travnja, a objavljen 4. travnja 2025., uz nepromijenjenu procijenjenu vrijednost od 99,33 milijuna eura bez PDV-a.

Tijekom svibnja i lipnja 2025. postupak je obilježilo sedam izmjena objavljenih u EOJN-u, uglavnom povezanih s upitima zainteresiranih gospodarskih subjekata i izmjenama dokumentacije o nabavi. Rok za dostavu ponuda višekratno je produljivan, naposljetku do 27. lipnja 2025. godine.

Među pregledanim objavama u predmetu nisu dostupne ni odluka o odabiru izvođača ni odluka o poništenju postupka, pa njegov konačni ishod na temelju tih podataka nije moguće utvrditi. Također, treba reći da tijekom 2025. godine projekt nije ušao u fazu izvođenja radova prema prvotno najavljenom rasporedu. Virski most | foto: Općina Vir

'Zlatna koka'

Iako se Viru godinama spočitava mnogo stvari, od urbanističkog nereda i bespravne gradnje do javnozdravstvenih problema u sezoni, ovaj se otok ipak s pravom može nazvati 'zlatnom kokom' hrvatskog turizma. Vir je tijekom 2025. i 2026. godine potvrdio status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija na hrvatskom Jadranu.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice (HTZ), objavljenima u izvješću o statističkim pokazateljima turističkog prometa za kolovoz 2025. godine, Vir je u prvih osam mjeseci ostvario više od 2,2 milijuna turističkih noćenja, čime je zauzeo sedmo mjesto među jadranskim destinacijama. Godinu poslije taj je rezultat dodatno poboljšao. Prema podacima iz sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice, koje je u rujnu 2026. objavila Općina Vir, u prvih osam mjeseci ostvareno je više od 2,35 milijuna noćenja, čime je Vir zadržao sedmu poziciju, ispred Zadra, Novalje i Malog Lošinja. Posebno se istaknuo tijekom kolovoza 2026., kada je prema broju noćenja bio druga najuspješnija destinacija u Hrvatskoj, odmah iza Rovinja.

Takvi rezultati potvrđuju gospodarski značaj Vira. Milijuni ostvarenih noćenja znače znatnu turističku potrošnju u ugostiteljstvu, trgovini i drugim uslužnim djelatnostima, od koje se kroz poreze ostvaruju i prihodi državnog proračuna. Istodobno, intenzivan turistički promet dodatno naglašava važnost ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, čiji kapaciteti moraju moći zadovoljiti potrebe otoka tijekom ljetnih mjeseci.