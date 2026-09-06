Hrvatske ceste zapele na rekonstrukciji ključne otočke prometnice: Natječaj bez kraja, a milijuni stoje

Vrlo je zanimljiv natječaj za rekonstrukciju važne državne ceste na otoku Visu, za koji se iz mjeseca u mjesec odgađa otvaranje i ocjenjivanje ponuda.

Nakon raspisivanja početkom siječnja 2026. godine, javni natječaj za rekonstrukciju važne ceste na otoku Visu još nije zaključen. Rok za dostavu ponuda po novome je 17. rujna ove godine. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnica na otoku jer povezuje Komižu i grad Vis – dva administrativna pola, odnosno dva najveća naselja na istočnoj i zapadnoj obali otoka. Procijenjena vrijednost radova iznosi 6,2 milijuna eura. Pokušali smo pronaći i odgovor na pitanje 'Što toliko produljuje trajanje nabave?'.

Natječaj traje već mjesecima

Natječaj za rekonstrukciju državne ceste oznake DC117 mogao bi biti jedan od najdugotrajnijih natječaja za rekonstrukciju prometnice koji provode Hrvatske ceste (HC). Natječaj, procijenjene vrijednosti veće od šest milijuna eura, otvoren je u sustavu javne nabave 5. siječnja 2026. godine, a obuhvaća izvedbu dionice od odvojka za Rukavac do Visa, u duljini od oko 4,9 kilometara.

Iako se rekonstrukcija odnosi na oko četvrtinu ukupne duljine državne ceste D117, koja iznosi 19,9 kilometara, riječ je o iznimno zahtjevnoj i prometno važnoj dionici. Trasa se većim dijelom proteže kroz neurbanizirano područje i rubne dijelove naselja, s izraženim uzdužnim nagibima i složenim terenskim uvjetima.

Projekt postoji više od desetljeća

Planska dokumentacija za radove izrađena je ranije, odnosno idejni projekt, na temelju kojega je ishođena lokacijska dozvola, postoji od 2014. godine. Lokacijsku dozvolu, kako se može vidjeti u sustavu javne nabave, izdao je Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, odnosno njegova ispostava u Visu.

Projekt je u skladu s prostorno-planskim dokumentima, među kojima su Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije i Prostorni plan uređenja Grada Visa. Izvještavajući o projektu čim se pojavio u sustavu javne nabave, naveli smo da su osigurani svi preduvjeti za njegovu izvedbu.

Dionica ima brojne nedostatke

Što se tiče postojećeg stanja, ova dionica, koja većim dijelom prolazi kroz neurbanizirano područje, trenutačno ima više manjih odvojaka čije prometno rješenje nije adekvatno uređeno ni jasno kanalizirano. Zbog takve situacije dodatno se smanjuje sigurnost prometa.

Prometnica ima izražene uzdužne nagibe, s kontinuiranim usponom i padom, a velikim dijelom nalazi se u zasjeku. Pokosi nasipa na pojedinim su mjestima oštećeni i deformirani, dok geometrijski elementi trase na određenim dionicama ne zadovoljavaju suvremene sigurnosne standarde, opisano je u dokumentaciji javne nabave. U dokumentaciji se napominje da poseban problem predstavljaju zavoji malih radijusa, bez prijelaznica i s ograničenom preglednošću.

Kolnik je promjenjive širine, u rasponu od 4,5 do šest metara, s uskim bankinama, a postojeća kolnička konstrukcija je dotrajala, denivelirana i ispucala. Sve navedeno negativno utječe na sigurnost i udobnost vožnje, osobito u uvjetima pojačanog prometa, također je navedeno u opisu postojećeg stanja. Rekonstrukcija DC 117 na Visu | foto: EOJN/Pixabay

Planirana cjelovita rekonstrukcija

Rekonstrukcijom će se nastojati obnoviti prometnica te povećati sigurnost i udobnost vožnje. Zahvatom je predviđena sanacija kolnika, poboljšanje horizontalne i vertikalne geometrije trase, uređenje sustava odvodnje, obnova prometne signalizacije i opreme te sanacija pokosa uz cestu.

Nova trasa najvećim će se dijelom oslanjati na postojeći koridor, čime se smanjuje potreba za dodatnim zahvatima u prostoru. Projektom je predviđena i izgradnja kružnog raskrižja s četiri privoza, autobusnih ugibališta, odmorišta s vidikovcem i parkirališnim mjestima te uređenje pješačkih površina i zaštitnih ograda.

Zašto toliko traje postupak nabave?

Kod ovako neuobičajeno dugotrajne nabave, logično je postaviti pitanje: Što toliko produljuje proces? Pogleda li se u sustav nabave, u kojemu je najnoviji rok za dostavu ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata 17. rujna ove godine, ima se što za vidjeti.

Od otvaranja postupka u javnoj nabavi, iz mjeseca u mjesec, zapravo i češće, javljaju se obavijesti o izmjenama ili o dodatnim informacijama o ovom projektu, a kod svakog opisa izmjena naveden je isti tekst: 'U tijeku je izrada odgovora na upite'.

Isto pojašnjenje nalazi se i kod posljednje obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama, a koja je u javnoj nabavi objavljena dana 1. rujna ove godine, a zbog čega se javlja mogućnost da se ni kod najnovijeg roka ne mora očekivati otvaranje ponuda. Inače, rok za izvedbu je 400 dana, a kod ocjenjivanja ponuda - kad do toga dođe, kriterij za odabir bit će 80 posto cijena, a 20 posto (odnosno maksimalno 20 od 100 bodova) jamstveni rok za otklanjanje nedostataka, također se može pročitati upojašnjenju izmjena.