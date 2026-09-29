Nova tramvajska trasa i most koji čekaju svi na zapadu Zagreba: Stari projekt nije uspio, stižu nove ideje

Jarunski most bio bi relevantan za sve vozače i putnike na zapadu Zagreba, a rok za slanje ponuda uskoro istječe. Uslijedit će odabir najbolje ideje.

O novoj aveniji u zapadnom dijelu Zagreba i planiranoj tramvajskoj liniji preko Save pisali smo još u rujnu prošle godine. U javnoj nabavi tada je otvoreno nadmetanje za dogradnju Vrapčanske ulice, uz koju bi se izgradila i tramvajska pruga koja bi, kad se izgradi Jarunski most prelazila i preko te strukture.

U javnoj nabavi još od početka lipnja 2026. otvoren je projektni natječaj za izradu idejnog rješenja za izvedbu mosta, a rok za dostavu ponuda još je otvoren nakon izmjene dijela natječajne dokumentacije. Zainteresirani ponuditelji imaju vremena do 9. listopada ove godine.

Treba napraviti idejno rješenje

U svibnju 2026. godine završen je Projektni zadatak za provedbu projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja Jarunskog mosta. Zadatak je izradio Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove te civilnu zaštitu i sigurnost, a opisuje provedbu natječaja za idejno rješenje novog mosta.

Pojašnjenje navodi da je most potreban na zapadu grada, gdje se javljaju sve ozbiljniji prometni izazovi koji značajno utječu na kvalitetu života i njegovih stanovnika, ali i na efikasnost javnog gradskog prijevoza te na ukupnu funkcionalnost prometnog sustava.

Opisano je da u trenutnom stanju prometna infrastruktura na zapadu nije dovoljno razvijena te ne može zadovoljiti potrebe sve većeg broja korisnika, posebice u smjeru sjever-jug. Zbog toga je planiran novi prometni most kojim bi prolazila vozila, ali i tramvaj, biciklisti te pješaci.

- Planirana gradnja tramvajske pruge preko novog mosta ima potencijal značajno unaprijediti kvalitetu i dostupnost javnog prijevoza, dok će razvoj biciklističke i pješačke infrastrukture doprinijeti povećanju sigurnosti i atraktivnosti sustava održive mobilnosti, predviđa se u projektnom zadatku.

Traži se most 'uklopljen u krajobraz'

Podsjeća se i na postupke koji su prethodili novom nadmetanju. Naime, još na prijelazu iz 2006. u 2007. godinu, za Jarunski most proveden je Natječaj za izradu projekta, pri čemu je ishođena lokacijska dozvola, a na temelju dozvole i parcelacijski elaborat. Pokrenuto je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje još uvijek traje, ali, kako je objavljeno ove godine, zbog promjena u pravilniku i zahtjevima rješenja staru ideju nije moguće koristiti.

Zbog toga je pokrenut novi postupak u kojem se traži idejno rješenje za most i pristupne ceste. Navedeno je da će se na temelju novog idejno-tehničko-oblikovnog rješenja izrađivati daljnja projektna dokumentacija i ishoditi akti za građenje.

- Cilj natječaja je odabir najboljeg idejnog rješenja Jarunskog mosta kojim će se unaprijediti prometna povezanost i dostupnost te osigurati tehnički kvalitetan i estetski vrijedan most, skladno uklopljen u krajobraz Jaruna i Save, koji u pogledu oblikovanja, funkcionalnosti i ekonomičnosti optimalno odgovara potrebama Naručitelja, u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja, navedeno je.

Most Jarun, stari dizajn iz 2006. | Foto: Canva, EOJN

Treba biti 'racionalno' i 'tehnički izvedivo'

Dodaje se da natječajna rješenja trebaju osigurati tehnički izvedivo i racionalno rješenje mosta, unaprijediti povezanost i dostupnost za sve oblike prijevoza, uključujući javni prijevoz, te omogućiti sigurno i atraktivno kretanje pješaka i biciklista. Krajem rujna naručitelj je uvidio potrebu za usklađivanjem dokumenta, zbog čega je zainteresiranim gospodarskim subjektima stavljen na raspolaganje izmijenjeni dokument.

Izmijenjena je dokumentacija o nabavi, a rok za dostavu ponuda je 9. listopada ove godine. Procijenjena vrijednost iznosi 970 tisuća eura, bez uključenog PDV-a. Ocjenjivački sud sastavljen je od deset članova, među kojima su prometni i građevinski stručnjaci te arhitekti, a na čelu suda je Zlatko Šavor. Naš podcast sa Šavorom pronađite niže.