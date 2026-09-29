Nova autocesta s 13 mostova povezat će Tuzlu i Hrvatsku: Izabran projektant prve milijunske dionice

Priprema izgradnje autoceste Orašje – Tuzla dobila je novi zamah. JP Autoceste Federacije BiH donijele su 21. rujna 2026. odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnog i glavnog projekta dionice Orašje – Distrikt Brčko. Posao je povjeren mostarskoj tvrtki Integra, čija ponuda iznosi približno 887.000 eura (1.7 KM) bez PDV-a, odnosno 1,04 milijuna eura (2,03 milijuna KM) s PDV-om.

Riječ je o prvom dijelu buduće autoceste koja bi trebala povezati Tuzlu s Posavinom i hrvatskom granicom. Cijeli planirani pravac dug je približno 61 kilometar, a njegovom izgradnjom sjeveroistočna Bosna i Hercegovina dobila bi kvalitetniju vezu s Hrvatskom i europskom mrežom autocesta.

Šest ponuda za projektiranje

Postupak javne nabave pokrenut je u svibnju ove godine, a predmet natječaja bila je izrada idejnog i glavnog projekta s revizijom za dionicu Orašje – Distrikt Brčko. Nabava je bila podijeljena na dva dijela, od kojih se prvi odnosio na projektiranje, a drugi na reviziju glavnog projekta. Na natječaj za projektiranje pristiglo je ukupno šest ponuda. Uz odabranu Integru, ponude su dostavili Divel iz Sarajeva, zajednice ponuditelja IPSA Institut i Design & QC, GIBL i HKP Consulting te AIK-Inženjering i Radis, kao i Institut za građevinarstvo IG. Nakon pregleda dokumentacije, samo su ponude Integre i Divela ocijenjene prihvatljivima.

Sarajevski Divel ponudio je približno 1,15 milijuna eura (2,24 milijuna KM) bez PDV-a, dok je ponuda mostarske Integre bila oko 256.000 eura (500.000 KM) povoljnija. Budući da je kriterij za dodjelu ugovora bila najniža cijena, posao je dodijeljen mostarskoj tvrtki.

Odabrana ponuda ujedno je niža od procijenjene vrijednosti projektantskog dijela nabave, koja je iznosila približno 1,28 milijuna eura (2,5 milijuna KM) bez PDV-a. Za izradu idejnog i glavnog projekta predviđen je rok od 18 mjeseci.

Na prvoj dionici čak 13 mostova

Prva dionica buduće autoceste protezat će se od Orašja do granice s Brčko distriktom, a njezina planirana duljina iznosi 16,2 kilometra. Prema ranije objavljenoj projektnoj dokumentaciji JP Autoceste FBiH, na trasi je predviđena izgradnja 13 mostova, tri odmorišta te jednog čvorišta s naplatnim mjestom.

Riječ je o infrastrukturno zahtjevnom zahvatu koji bi trebao osigurati kvalitetniju prometnu povezanost Posavine s ostatkom Bosne i Hercegovine. Prema ranijim procjenama investitora, vrijednost građevinskih radova na ovoj dionici iznosila bi oko 106,9 milijuna eura (209 milijuna KM). Međutim, riječ je o starijoj procjeni koju će biti potrebno preispitati nakon izrade nove projektne dokumentacije i utvrđivanja aktualnih troškova izgradnje.

most | foto: Freepik

Natječaj već jednom poništen

Odabiru projektanta prethodio je još jedan neuspješan postupak javne nabave za istu dionicu. JP Autoceste FBiH objavile su 13. veljače 2026. odluku o poništenju ranijeg natječaja za izradu idejnog i glavnog projekta, zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda.

Novi postupak pokrenut je 12. svibnja, a tijekom lipnja objavljene su i izmjene obavijesti o nabavi. Osim toga, 28. kolovoza poništen je zaseban postupak za reviziju glavnog projekta, što znači da je za taj dio projektne pripreme potrebno provesti dodatne aktivnosti. Unatoč prethodnim zastojima, rujanskom odlukom o izboru projektanta napravljen je novi korak prema realizaciji prve dionice autoceste.

Problemi i na trasi prema Tuzli

Dok je za dionicu Orašje – Distrikt Brčko odabran projektant, priprema ostalih dijelova autoceste traje već godinama. Posebno je zahtjevna dionica Maoča – Tuzla, za koju je ugovor o izradi projektne dokumentacije potpisan još u svibnju 2022. godine.

Kako smo ranije pisali, projekt su usporavali problemi s prenamjenom zemljišta, neriješeni imovinskopravni odnosi i geološka istraživanja na području rudnika Kreka. Unatoč poteškoćama, JP Autoceste FBiH nastavile su pripreme te u svibnju 2026. objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za izgradnju dionice Tuzla – Maoča. Unsplash

Za autocestu već odobreni milijuni

Prema službenom izvješću JP Autoceste FBiH iz travnja 2025., Vlada Federacije BiH prethodnih je godina odobrila znatna sredstva za pripremu i realizaciju autoceste, osobito za dionicu Čanići – Tuzla. Za tu su dionicu kroz kapitalne transfere bila predviđena sredstva od 15,6 milijuna eura (30,5 milijuna KM) u 2022., 5,1 milijun eura (deset milijuna KM) u 2023. te približno 6,6 milijuna eura (12,9 milijuna KM) u 2024. godini.

U 2025. dodatno je predviđeno 12,8 milijuna eura (25 milijuna KM) za projektiranje, izvlaštenje, izgradnju i nadzor na svim dionicama autoceste Orašje – Tuzla. Važno je pritom razlikovati odobrena sredstva od stvarno utrošenog novca. Navedeni iznosi predstavljaju planirana financijska izdvajanja, a ne potvrdu da su radovi u toj vrijednosti već izvedeni.

Kada bi mogla početi izgradnja?

Iako je izbor projektanta važan korak u pripremi autoceste, početak građevinskih radova još nije potvrđen. Prije toga potrebno je završiti projektnu dokumentaciju, osigurati njezinu reviziju, ishoditi potrebne dozvole i provesti postupke nabave za izvođenje radova.

Planirana autocesta Orašje – Tuzla trebala bi povezati sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu s hrvatskom granicom i prometnim pravcem prema autocesti A3. Za Tuzlanski kanton, koji nema izravnu vezu s mrežom autocesta, njezina bi izgradnja predstavljala važnu promjenu u prometnoj povezanosti.

Hoće li novi izbor projektanta ubrzati realizaciju cijelog pravca, ovisit će i o napretku pripreme ostalih dionica, rješavanju imovinskopravnih pitanja te osiguravanju sredstava za izgradnju.