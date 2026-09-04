Hrvatske ceste na 'zlatnom' otoku rade treći trak do trajekta! Ove kolone konačno odlaze u prošlost

Hrvatske ceste su odabrale izvođača za izradu kompletne projektne dokumentacije dogradnje trake na državnoj cesti DC113 u Supetru. Riječ je o trasi od 600 metara, od trajektne luke do rotora koja je presudna za normalnu funkcioniranje poveznice Brača s kopnom. Posao će obaviti Geoproming iz Metkovića u roku od 200 dana.

Zahvat bi trebao riješiti problem koji je posebno izražen tijekom turističke sezone, kada se zbog vozila koja čekaju ukrcaj na trajekt stvaraju kolone sve do rotora. Naime, linija Split – Supetar jedna je od najopterećenijih trajektnih linija u Hrvatskoj, a prometuje tijekom cijele godine. U srpnju i kolovozu organizira se i do 14 polazaka dnevno, dok trajekti mogu primiti oko 140 automobila i 1.200 putnika.

Postojeće stanje

DC113 između rotora i trajektne luke danas je dvosmjerna trotračna prometnica s nogostupima s obje strane. Kolnik je širok 10,5 metara, u smjeru od luke prema rotoru postoji jedna traka širine 3,5 metara, dok su prema luci dvije trake ukupne širine sedam metara. Desna od njih namijenjena je prometu prema trajektnoj luci i pristaništu, a tijekom sezone služi i za privremeni smještaj vozila kada se popune kapaciteti parkirališta u luci.

Problem nastaje kada se popuni i ta traka. Vozila se tada zaustavljaju u kružnom toku, zbog čega u vrijeme najvećeg priljeva dolazi i do potpune blokade prometa u rotoru. Prema podacima navedenima u projektnom zadatku, ljetno opterećenje kružnog toka povećava se za oko 60 posto, dok je prosječni ljetni dnevni promet na brojačkom mjestu Supetar 4.768 vozila. Ovdje treba reći i da je na trajektnoj liniji Split – Supetar ljetni dnevni prosjek iznosi 2.517 vozila. cesta do trajekta, Supetar | foto: screenshot EOJN cesta do trajekta, Supetar | foto: screenshot EOJN

Obuhvat zahvata

Plan je postojeću cestu proširiti za još jednu prometnu traku koja će cijelom trasom pratiti postojeću horizontalnu i vertikalnu geometriju DC113. Nova traka trebala bi biti široka 3,5 metara, jednako kao postojeće, a uz nju će se dograditi i nogostup širine dva metra. Na kartografskom prikazu u projektnom zadatku zahvat prati gotovo cijeli potez od kružnog toka prema luci.

Glavna svrha nove trake bit će povećanje prostora za prihvat vozila koja čekaju ukrcaj na trajekt. Time bi se kolona trebala zadržati izvan kružnog toka i omogućiti njegovo normalno funkcioniranje i u vršnim satima. Hrvatske ceste očekuju i veću protočnost prometa kroz luku, manje opterećenje alternativnih gradskih pravaca te povećanje sigurnosti prometa. cesta do trajekta, Supetar | foto: screenshot EOJN cesta do trajekta, Supetar | foto: screenshot EOJN

Što će se sve raditi

Zahvat, međutim, nije ograničen samo na asfaltiranje dodatne trake. Trebat će riješiti odvodnju, zidove i ostale cestovne elemente, premjestiti ili zaštititi postojeće instalacije te obnoviti prometnu signalizaciju i opremu. Postojeća javna rasvjeta premjestit će se na vanjski rub novog nogostupa, a projektom se treba razmotriti i njezina modernizacija.

Projektna dokumentacija obuhvatit će idejni, glavni i izvedbeni projekt te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Predviđeni su i projekt zaštite od buke zbog blizine stambenih i gospodarskih objekata, elaborat privremene regulacije prometa tijekom gradnje te dokumentacija vezana uz utjecaj zahvata na okoliš i ekološku mrežu. Projektanti će morati izraditi i BIM model, odnosno trodimenzionalni digitalni prikaz projekta koji će omogućiti detaljniji uvid u planirano rješenje prije početka gradnje.