Hrvatske ceste na 'zlatnom' otoku rade treći trak do trajekta! Ove kolone konačno odlaze u prošlost

Velika promjena na bračkoj rivi: Neuređeni plato uz more postaje nova šetnica
Projekt donosi potpuno novo lice dosad neuređenom prostoru, uz kameno opločenje, zelenilo, klupe i novu dekorativnu rasvjetu.
10:43 38 d 25.08.2026
04. rujan 2026.
Postojeća infrastruktura nije dovoljna. Za vrijeme najvećeg priljeva prometa dolazi do potpune blokade u rotoru.
Hrvatske ceste su odabrale izvođača za izradu kompletne projektne dokumentacije dogradnje trake na državnoj cesti DC113 u Supetru. Riječ je o trasi od 600 metara, od trajektne luke do rotora koja je presudna za normalnu funkcioniranje poveznice Brača s kopnom. Posao će obaviti Geoproming iz Metkovića u roku od 200 dana.
Zahvat bi trebao riješiti problem koji je posebno izražen tijekom turističke sezone, kada se zbog vozila koja čekaju ukrcaj na trajekt stvaraju kolone sve do rotora. Naime, linija Split – Supetar jedna je od najopterećenijih trajektnih linija u Hrvatskoj, a prometuje tijekom cijele godine. U srpnju i kolovozu organizira se i do 14 polazaka dnevno, dok trajekti mogu primiti oko 140 automobila i 1.200 putnika.
Velika promjena na bračkoj rivi: Neuređeni plato uz more postaje nova šetnica
Projekt donosi potpuno novo lice dosad neuređenom prostoru, uz kameno opločenje, zelenilo, klupe i novu dekorativnu rasvjetu.
10:43 38 d 25.08.2026
Zagrebački pothodnik i nizozemski slikar kao inspiracija: Na Braču niče obiteljska kuća zanimljivih prozora
Između mondrijanovskih linija Novog Zagreba i mediteranskog pejzaža Brača nastala je kuća koja neobično povezuje grad i otok.
11:01 145 d 10.05.2026
DC113 između rotora i trajektne luke danas je dvosmjerna trotračna prometnica s nogostupima s obje strane. Kolnik je širok 10,5 metara, u smjeru od luke prema rotoru postoji jedna traka širine 3,5 metara, dok su prema luci dvije trake ukupne širine sedam metara. Desna od njih namijenjena je prometu prema trajektnoj luci i pristaništu, a tijekom sezone služi i za privremeni smještaj vozila kada se popune kapaciteti parkirališta u luci.
Problem nastaje kada se popuni i ta traka. Vozila se tada zaustavljaju u kružnom toku, zbog čega u vrijeme najvećeg priljeva dolazi i do potpune blokade prometa u rotoru. Prema podacima navedenima u projektnom zadatku, ljetno opterećenje kružnog toka povećava se za oko 60 posto, dok je prosječni ljetni dnevni promet na brojačkom mjestu Supetar 4.768 vozila. Ovdje treba reći i da je na trajektnoj liniji Split – Supetar ljetni dnevni prosjek iznosi 2.517 vozila.
Plan je postojeću cestu proširiti za još jednu prometnu traku koja će cijelom trasom pratiti postojeću horizontalnu i vertikalnu geometriju DC113. Nova traka trebala bi biti široka 3,5 metara, jednako kao postojeće, a uz nju će se dograditi i nogostup širine dva metra. Na kartografskom prikazu u projektnom zadatku zahvat prati gotovo cijeli potez od kružnog toka prema luci.
Glavna svrha nove trake bit će povećanje prostora za prihvat vozila koja čekaju ukrcaj na trajekt. Time bi se kolona trebala zadržati izvan kružnog toka i omogućiti njegovo normalno funkcioniranje i u vršnim satima. Hrvatske ceste očekuju i veću protočnost prometa kroz luku, manje opterećenje alternativnih gradskih pravaca te povećanje sigurnosti prometa.
Zahvat, međutim, nije ograničen samo na asfaltiranje dodatne trake. Trebat će riješiti odvodnju, zidove i ostale cestovne elemente, premjestiti ili zaštititi postojeće instalacije te obnoviti prometnu signalizaciju i opremu. Postojeća javna rasvjeta premjestit će se na vanjski rub novog nogostupa, a projektom se treba razmotriti i njezina modernizacija.
Projektna dokumentacija obuhvatit će idejni, glavni i izvedbeni projekt te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Predviđeni su i projekt zaštite od buke zbog blizine stambenih i gospodarskih objekata, elaborat privremene regulacije prometa tijekom gradnje te dokumentacija vezana uz utjecaj zahvata na okoliš i ekološku mrežu. Projektanti će morati izraditi i BIM model, odnosno trodimenzionalni digitalni prikaz projekta koji će omogućiti detaljniji uvid u planirano rješenje prije početka gradnje.
Rekonstrukcija stare kamene kuće: Investicija za kojom su ludi svi, a od kuda početi otkriva arhitekt
Obnoviti staru kamenu kuću kupljenu za male novce u kontinentalnoj Istri ili dalmatinskom zaleđu mami mnoge, ali nije sve tako jednostavno.
09:29 209 d 07.03.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 13 h 02.10.2026