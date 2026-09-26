Promjena iznosa za radove na nekada 'vijugavom' mostu u Zagrebu, mijenjan i stručnjak

U kolovozu prošle godine ugovoren je posao rekonstrukcije kolosijeka važnog željezničkog mosta na istoku Zagreba. Most Sava-Jakuševec prije više od 15 godina je saniran zbog potonuća jednog od stupova u rijeku, a novi posao uključuje radove na gornjem ustroju, odnosno zamjenu tračnica na konstrukciji. S tvrtkom Cenoza promet posao od 4,6 milijuna eura ugovoren je na razdoblje od 10 mjeseci, a u rujnu ove godine ugovoreno je poskupljenje radova od 100-tinjak tisuća eura.

Most je bio iskrivljen

Željeznički most Sava-Jakuševec na istoku Zagreba, poznat još i kao most Mićevac ili most Žitnjak građen je 1968. godine. Radove na rasponskoj konstrukciji izveo je Đuro Đaković, a one na donjem ustroju Tehnogradnja iz Maribora. Bez obzira na kvalitetnu gradnju, zbog vremena izvedbe i nije bilo u potpunosti neočekivano kada je u 2009. zbog gibanja rijeke jedan stup konstrukcije potonuo i iskrivio se, što je uzrokovalo krivljenje mosta.

Ova 'greška' je riješena rekonstrukcijom u 2011., a sada se izvodi - moguće da je pri kraju - popravak gornjeg ustroja mosta koji izvodi tvrtka Cenoza promet. Tvrtka je na natječaju bila jedini zainteresirani ponuditelj, a s naručiteljem HŽ-om ugovorili su radove od 4,68 milijuna eura. Taj iznos mijenja se izmjenom ugovora u rujnu ove godine, malo više od godinu dana nakon ugovaranja.

Porast cijene i zamjena stručnjaka

Izmjenom potpisanom dana 15. rujna ove godine, u skladu sa člankom 319. Zakona o javnoj nabavi iznos radova promijenjen je na 4,8 milijuna eura, dok je rok izvedbe ostao nepromijenjen - 10 mjeseci. U opisu izmjena navedeno je da je prema zahtjevu izdođača cijena porasla za 130.913 eura bez uključenog PDV-a, odnosno za 2,8 posto vrijednosti osnovnog ugovora.

Uz to, promijenjen je i Stručnjak 1 na projektu. Stručnjakinja I.R. zamijenjena je stručnjakom Ž.C., ali nije navedeno zašto. Budući da je rok izvedbe kod početnog ugovaranja bio 10 mjeseci, moguće da su radovi privedeni kraju, ili da se privode kraju.

Izmjene ugovora | Foto: javna nabava, EOJN

Nacrtima se nije moglo vjerovati

Prema tehničkom opisu, tvrtka je u proteklim mjesecima radila pripremne radove i utvrdila vremenski plan izvedbe, nakon čega su krenuli građevinski radovi.

Prvo se izvelo iskolčenje, a potom izmještanje instalacija. Naime, budući da nacrt nije jamčio njihov točan položaj, isti je trebao utvrditi izvođač Cenoza prije samih radova. Trebali su napraviti i pristupne puteve za izvedbu novih tračnica.

Tip tračnica morao je zadovoljiti najnovije izdanje normi HRN EN 13674-1, a zna se da će biti duge 100 metara, da će prije polaganja biti nužno ispitati njihovu kakvoću te da će ih se postavljati po propisanim uvjetima. Ispisani su i opći uvjeti za nabavu, to jest za polaganje kamenog agregata, ali i za polaganje prirodnog drobljenog agregata manevarske staze. Rekonstrukcija se, po svemu sudeći, bliži kraju, ako već i nije završila.