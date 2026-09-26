Dva velika proizvođača građevinskih strojeva udružuju snage: Ciljaju na prodaju od 825 milijuna eura

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26. rujan 2026.
HD Construction Equipment i Manitou Group dogovorili su veliku suradnju koja bi trebala proširiti ponudu kompaktnih strojeva diljem svijeta.
HD Construction Equipment i Manitou Group dogovorili su suradnju koja bi trebala znatno proširiti ponudu kompaktnih građevinskih strojeva obiju kompanija. Sporazum o uzajamnoj prodaji potpisan je 21. rujna u sjedištu Manitou Groupa u francuskom Ancenisu.
Potpis na ugovor stavili su predsjednik i izvršni direktor HD Construction Equipmenta, Moon Jae-young, te predsjednik i izvršni direktor Manitou Groupa, Sylvain Blaise. Kompanije će jedna drugoj otvoriti svoje prodajne kanale za kompaktnu mehanizaciju, a Korejci imaju ambiciozan cilj, do 2030. u ovom segmentu ostvariti prodaju vrijednu 825 milijuna eura.
Dogovor znači da će HD Construction Equipment preuzeti dio kompaktnih strojeva iz ponude Manitou Groupa i prodavati ih na globalnom tržištu. Suradnja ide i u drugom smjeru pa će Manitou u svoju ponudu uvrstiti kompaktne strojeve HD Construction Equipmenta.
Za HD Construction Equipment sporazum je dio šireg plana jačanja poslovanja u segmentu kompaktne mehanizacije. Kompanija proširenjem ponude želi ubrzati osvajanje novih tržišta, a brojka koju su zacrtali nije mala. Do 2030. ciljaju na prodaju kompaktne opreme vrijednu oko 825 milijuna eura, odnosno 1,3 bilijuna južnokorejskih vona.
– Ovo partnerstvo puno je više od samog proširenja našeg asortimana proizvoda. Otvara važne nove mogućnosti za rast kroz značajno širenje tržišta. Udruživanjem naših prednosti povećat ćemo konkurentnost kompaktnih proizvoda i ojačati svoju globalnu prisutnost, poručio je Moon Jae-young.
Moćni građevinski strojevi u kamenolomu: Ovako to rade bageri HX360L i HX400L
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Iza sporazuma stoje dvije kompanije s velikim portfeljima građevinske mehanizacije. HD Construction Equipment proizvodi gusjenične i kotačne bagere, utovarivače na kotačima, zglobne dampere i buldožere. U segmentu kompaktne mehanizacije u ponudi imaju mini bagere, mini utovarivače s bočnim upravljanjem, poznatije kao skid steer utovarivači, te kompaktne gusjenične utovarivače.
Manitou Group posluje kroz brendove Manitou i Gehl, a posebno je poznat po teleskopskim utovarivačima za građevinarstvo i poljoprivredu. U ponudi kompanije su i viličari, kompaktni utovarivači te podizne radne platforme. Upravo bi povezivanje tih proizvodnih programa objema stranama trebalo omogućiti širu ponudu strojeva bez potrebe da svaka kompanija samostalno razvija baš svaki tip kompaktne mehanizacije.
U Manitou Groupu ističu kako se novi sporazum uklapa u njihov strateški plan ubrzavanja rasta upravo u segmentu kompaktne opreme.
– Objedinjavanjem industrijske izvrsnosti i inovacijskih sposobnosti dvaju velikih lidera u industriji, ovaj savez omogućuje nam ne samo novi korak u širenju asortimana proizvoda nego i pružanje veće vrijednosti našoj mreži distributera i kupcima diljem svijeta, rekao je Sylvain Blaise.
Sporazum tako ne donosi samo razmjenu pojedinih modela strojeva, već dvjema kompanijama daje mogućnost da postojeće prodajne i distribucijske mreže iskoriste za brže širenje ponude.
Za HD Construction Equipment posebno je važan plan rasta prodaje kompaktne mehanizacije do kraja desetljeća. Ako ostvare zacrtani cilj, taj bi segment kompaniji do 2030. trebao donositi stotine milijuna eura godišnje.
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