Moćni građevinski strojevi u kamenolomu: Ovako to rade bageri HX360L i HX400L

Jedan je prikladan je za dinamična gradilišta i svakodnevne zadatke s manjim radnim dosegom, a drugi ima veću snagu, dohvat i stabilnost.

Kamenolomi predstavljaju jedno od najzahtjevnijih radnih okruženja u građevinskoj industriji, budući da su radnici i građevinski strojevi izloženi kontinuiranom radu u kamenu, velikim mehaničkim opterećenjima te izrazito abrazivnim uvjetima. Takvi zahtjevni uvjeti nisu iznimka, već svakodnevica u kojoj posluje hrvatska građevinska tvrtka Millem Inženjering.

Tvrtka već dva desetljeća uspješno djeluje u području eksploatacije kamena u vlastitom kamenolomu, te u proizvodnji betona i asfalta. U sklopu ulaganja u modernu i učinkovitu građevinsku mehanizaciju, sada u svakodnevnom poslu koriste nove moćne bagere Hyundai HX360L i HX400L.

Modeli HX360L i HX400L razvijeni su za pouzdan dugotrajan rad, optimizirane operativne troškove i visoku radnu učinkovitost. HX360L prikladan je za dinamična gradilišta i svakodnevne zadatke s manjim radnim dosegom, a HX400L ima veću snagu, veći dohvat i povećanu stabilnost za zahtjevnije projekte i teške iskope.

- Pri odabiru novih Hyundai bagera, presudili su snaga, pouzdanost i vrlo dobar omjer cijene i kvalitete, a dodatno i odlična servisna podrška te dostupnost rezervnih dijelova, s čime smo izrazito zadovoljni, ističu iz tvrtke.

Za kamenolome i infrastrukturne radove

Hyundai HX360L je višenamjenski bager od 36 tona, pogodan za iskope, utovar, niveliranje i druge zahtjevne radove. Pokreće ga Hyundai DX08 motor snage 227 kW (308 KS) s okretnim momentom od 1.460 Nm, dizajniran za rad pri visokim opterećenjima uz minimalne zastoje. Tvrtka Millem Inženjering najčešće ga koristi za rad u kamenolomu i za preradu kamena, ali i na zemljanim radovima, iskopima te pripremi terena za infrastrukturne projekte.

Posebno se istaknuo u zahtjevnim terenskim uvjetima. Performanse modela HX360L u Millem Inženjeringu ocjenjuju vrlo visokima, osobito u pogledu snage, preciznosti rada i stabilnosti. Istovremeno, potrošnja goriva ostaje optimalna u odnosu na ostvareni radni učinak, što pozitivno utječe na ukupnu ekonomičnost stroja.

Posebna pažnja posvećena je i radnom okruženju operatera. Operatori iz Millem Inženjeringa istaknuli su kako kabina modela HX360L ima značajna poboljšanja u odnosu na prethodne generacije bagera. Ergonomična je, pregledna i udobna, što olakšava rad tijekom dugih smjena i doprinosi većoj produktivnosti.

Top učinkovitost u radu s hidrauličnim čekićem

Hyundai HX400L od 40 tona najjači je model nove generacija bagera gusjeničara. Dizajniran je za teške iskope, podizanje velikog tereta i rad s masivnim materijalima na infrastrukturnim projektima. Pokreće ga DX08 motor snage 254 kW (341 KS) i okretnim momentom 1.460 Nm, s 23 % većim izlazom snage u odnosu na prethodne modele. Za najteže uvjete rada u kamenolomu, tvrtka Millem Inženjering koristi bager Hyundai HX400L, prvenstveno u kombinaciji s hidrauličnim čekićem.

Stroj se koristi za razbijanje stijenske mase, pripremu materijala i utovar, gdje se pokazao iznimno snažnim, stabilnim i izdržljivim.

- HX400L bez poteškoća podnosi dugotrajan rad u kamenolomu, uključujući intenzivan rad s hidrauličnim čekićem. Tijekom cijele smjene zadržava stabilne performanse i visoku razinu učinkovitosti, čak i u najzahtjevnijim uvjetima, ističu iz tvrtke.

U usporedbi s drugim bagerima iste klase, prednosti HX400L posebno se očituju u stabilnosti, mirnom radu i izdržljivosti, što je od presudne važnosti za rad u kamenolomu. Hyundai bageri | foto: Hyundai Construction Equipment, promo

Kontinuitet rada uz servisnu podršku

Modeli HX360L i HX400L pokazali su se pouzdanima i u dugotrajnom radu, uz stabilne performanse i minimalne zastoje. S obzirom na intenzivan radni režim, pouzdanost strojeva i brzina servisnih intervencija imaju velik utjecaj na ukupnu učinkovitost poslovanja. U praksi to znači manje neplaniranih zastoja, sigurnije radne procese i lakše planiranje radova, što ima izravan utjecaj na učinkovitost gradilišta i ukupnu ekonomičnost projekta.

Inženjeri iz Millem Inženjeringa posebno ističu zadovoljstvo servisnom podrškom i dostupnošću rezervnih dijelova, koji su u pravilu dostupni s lagera, čime se osigurava kontinuitet rada i pravovremeno rješavanje svih intervencija. Korisnička podrška i rezervni dijelovi dostupni su putem tvrtke Lager, službenog zastupnika Hyundai Construction Equipment mehanizacije u Hrvatskoj.