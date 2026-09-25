Autor jedne od najupečatljivijih novih zgrada u Zagrebu: ‘Pravi luksuz je prostor’

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15:09 1 d 01.10.2026
25. rujan 2026.
Arhitekt Krešimir Petric otkrio nam je što danas smatra pravim luksuzom i zašto prostor postaje najvrjedniji.
U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta u goste nam je stigao arhitekt Krešimir Petric, vlasnik arhitektonskog studija 53C i autor nekih od zanimljivijih novih projekata u Zagrebu. Arhitekturom se bavi već oko 15 godina, a jedan od njegovih trenutačno najvećih i najprepoznatljivijih projekata svakako je Avenue V, velika stambeno-poslovna zgrada koja se završava na križanju Ulice grada Vukovara i Strojarske.
S Petricem smo detaljno razgovarali o njegovom najvećem projektu, od ideje i staklene fasade do prostora za druženje stanara. Dotaknuli smo se i toga što danas zapravo znači luksuz u stanovanju, kako tržište utječe na arhitekturu te kako vidi budućnost Zagreba.
Upravo nas je Avenue V doveo i do pitanja luksuza. Petric smatra kako se ta riječ danas koristi gotovo automatski za svaku novogradnju, iako pravi luksuz vidi u nečemu puno jednostavnijem - prostoru.
- Ta riječ luksuz koristi se u svim oglasima za bilo koju stanogradnju. To je prostituirana riječ. Imamo 2026. godinu u kojoj sve što je novo nazivamo luksuzom, rekao nam je Petric.
Za njega luksuz nije nužno mramor, skupocjena oprema ili nekoliko dodatnih sadržaja u zgradi.
- Po meni je najveći luksuz prostor. Ako imate dovoljno prostora, volumena i kvadrature određenih prostorija, to je najveći luksuz. Usporedite zajedničke prostore starijih i današnjih zgrada. Nekada ste imali komotna stubišta i puno više prostora, dok se u novim zgradama zajednički prostori smanjuju jer se sve pokušava racionalizirati, objasnio je.
Dodaje kako se prostor ne odnosi samo na samu kvadraturu stana. Kao primjer navodi stare vile kod kojih se osjećaj luksuza stvarao već samim dolaskom - pristupom kući, nekoliko stepenica, natkrivenim i zatvorenim predulazom te jasnom hijerarhijom prostora.
Podsjetimo, Avenue V nije jedini zanimljiv Petricov projekt. U Zagrebu je projektirao i novu uglovnicu na križanju Zvonimirove i Heinzelove, a završio je projekt još jedne zgrade svega nekoliko kućnih brojeva dalje, koju opisuje kao nešto ekspresivniju.
Radio je i na privatnim projektima za poznate hrvatske sportaše. Među njima je vila na Murteru koju je projektirao za bivšeg nogometaša Antonija Ježinu, a surađivao je i s Goranom Ivaniševićem te Filipom Hrgovićem. Izvan Hrvatske potpisuje i idejni projekt rekonstrukcije stadiona Mokri Dolac, odnosno buduće Posušje Arene. Projekt je podijeljen u četiri faze, a konačni kapacitet trebao bi biti oko 8.000 gledatelja.
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