Paromlin dobiva autobusnu stanicu: Radi izgradnje Grad vlasnici daje pola milijuna za kuću i dvorište

U svrhu izvedbe oborinske odvodnje i novog autobusnog stajališta, Grad Zagreb je kupio kuću i dvorište na Paromlinskoj. Cijena je pola milijuna eura.

Obnovljeni Paromlin, odnosno novi Društveno-kulturni centar i gradska knjižnica koji će se ondje nalaziti, trebali bi se otvoriti iduće godine. Završetak građevinsko-obrtničkih radova očekuje se ove jeseni, nakon čega bi trebalo početi opremanje, a posla će biti puno.

U međuvremenu, Grad Zagreb kupuje obližnju nekretninu na kojoj se nalaze stambena zgrada i dvorište, kako bi se mogla rekonstruirati Paromlinska cesta s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i autobusnim stajalištima. Kupnja nekretnine omogućit će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a vlasnica od prodaje dobiva skoro pola milijuna eura.

Rekonstrukcija Paromlinske s novim stajalištem

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove dostavio je pisani prijedlog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije Paromlinske ceste s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i autobusnim stajalištima u skladu s prijedlogom zaključka za ove zahvate. Prijedlog se našao pod točkom 23. na 13. sjednici Gradske skupštine u rujnu ove godine.

U obrazloženju stoji da je, temeljem dostavljene i prikupljene dokumentacije, Gradski ured za obnovu i izgradnju za rekonstrukciju izdao lokacijsku dozvolu. Dozvola za planirane zahvate postala je pravomoćna sredinom rujna prošle godine, a na temelju nje izrađen je i potvrđen parcelacijski elaborat za katastarsku općinu Trnje, nužan za procjenu nekretnine.

Parcela u katastru | Foto: Uredjenazemlja.hr

Zaključak | Foto: Gradska skupština, snimka zaslona

Kuća, nekoliko manjih objekata i dvorište

Parcelacijski elaborat pokazao je da u obuhvat predmetne rekonstrukcije ulazi i 109/148 dijela katastarske čestice 428, uključujući uličnu obiteljsku stambenu zgradu, dvorišnu stambenu zgradu i dvorište, površine 148 četvornih metara. Nekretnina je upisana u zemljišno-knjižni uložak 2137 katastarske općine Trnje, upisanoj na jednu vlasnicu.

Riječ je o građevinama na čestici ukupne površine manje od 150 četvornih metara, koja obuhvaća nekoliko manjih nekretnina, kuću od 64 četvorna metra i dvorište površine 43 četvorna metra. U posjedovnom listu evidentirano je da se predmetna nekretnina nalazi na adresama Paromlinska cesta 11A i Paromlinska cesta 11A/1.

Kreće zahvat, bit će i nova stajališta

U Zaključku vezanom uz Prijedlog, usvojenom na Skupštini, navodi se da je Grad Zagreb kupio, a vlasnica prodala nekretninu kako bi se mogla provesti planirana rekonstrukcija Paromlinske ceste s odvodnjom i novim stajalištima. Grad Zagreb će s vlasnicom nekretnine iz točke 1. ovog zaključka sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u obliku ovršne isprave, a nekretninu će preuzeti u svoj posjed 'slobodnu od osoba i stvari, u roku od 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene iz točke 2. ovog zaključka'. Prema točki 2., vlasnici će za nekretninu biti isplaćena kupoprodajna cijena u ukupnom iznosu od 471.120 eura, u skladu s procjembenim elaboratom od 23. travnja 2026. godine.

Izjavom je potvrđeno da su u Proračunu Grada Zagreba za 2026. godinu osigurana sredstva za kupnju nekretnine, kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi na nekretninama koje ulaze u obuhvat rekonstrukcije Paromlinske ceste. Kupnjom nekretnine bit će omogućen zahvat rekonstrukcije Paromlinske ceste s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i autobusnim stajalištima. U dokumentima nije navedeno da će se objekt rušiti, već se spominje isključivo kupnja radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.