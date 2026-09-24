Ovo je novi Maksimir! Stari duh i novi identitet Dinama stiže iz pera renomiranih talijanskih arhitekata

Danas su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Italije, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija.

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine. Uz prvonagrađeni rad, nagrađena su njih još četiri. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je i provelo natječaj.

Rezultate natječaja predstavili su predsjednica DAZ-a Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić, te članovi Ocjenjivačkog suda: predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud sastavljen je većinski od domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

- Iznimno smo zadovoljni provedbom natječaja jer su, uz hrvatske, mnogi radovi pristigli iz svjetski uglednih arhitektonskih ureda. Time nastavljamo našu dvjestogodišnju tradiciju natječaja, ali i pozicioniramo Hrvatsku unutar europske strategije promicanja kulture građenja i postizanja arhitektonske izvrsnosti upravo kroz arhitektonske natječaje. Potpuna anonimnost natjecatelja do samog kraja procesa osigurava nepristranost članova Ocjenjivačkog suda, koji radove vrednuju isključivo na temelju njihove kvalitete, rekla je Ana Boljar, predsjednica Društva arhitekata Zagreba.

Tribine snažna akustična cjelina

Novi stadion sklop je velikih horizontalnih i kosih ploha čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihova odnosa. Upravo prostor između tih ploha postaje arhitektura.

- Prema nogometnom terenu tribine se povezuju u jednu kompaktnu, intenzivnu i akustički snažnu arenu. Prema Zagrebu tribine se razmiču i otvaraju, pretvarajući stadion u javnu arhitekturu koja pripada gradu. Stadion je to koji će biti prepoznatljiv i jedinstven u globalnom okvirima, a u isto vrijeme je i eho naše tradicije i identiteta izvornog stadiona Maksimir transponiran u budućnost, istaknuo je predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić.

stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Dvije komponente natječaja

Međunarodni natječaj ima dvije komponente. Na natječaju se prije svega tražilo idejno rješenje za novi nogometni stadion kapaciteta od oko 35.000 mjesta te za popratne objekte garaže od 800 mjesta i tri terena za trening od kojih jedan ima tribinu od 1.500 mjesta.

Isto tako, za potrebe Grada Zagreba, na natječaju se za prostor zapadno od bazena Svetice tražilo anketno urbanističko-arhitektonsko rješenje kojim će se definirati smještaj novog atletskog stadiona s oko 2.000 mjesta, rukometnog doma s oko 5.000 mjesta, multifunkcionalne dvorane za košarku i futsal s oko 3.000 mjesta, te prostora za rekreaciju i vježbalište na otvorenom za građane.

- Prvonagrađeni rad najbolje je rješenje pristiglo na natječaj. Ono s jedne strane poštuje tradiciju izvornoga maksimirskog stadiona, koji ima kultni status, kao i duh i identitet Dinama i ovog grada. Ovakav avangardni stadion izgleda moćno i izazvat će veliki respekt svake gostujuće momčadi. S maksimalnom inklinacijom i blizinom navijačkih tribina, taj će se osjećaj prenijeti i na sam teren koji će biti pravo grotlo. To je ujedno i jedini rad koji je predvidio zasebnu tribinu za naš Sjever, naglasio je predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Tomašević: Odluka stručna, ne politička

Problem neadekvatnog stadiona u Maksimiru su razne zagrebačke gradske uprave pokušavale riješiti zadnjih 30 godina.

- Nakon desetljeća obećanja, drago mi je što će Grad Zagreb uskoro dobiti novi stadion. Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno su odlučili da na ovom međunarodnom natječaju većinu u Ocjenjivačkom sudu ima struka, kako bi i odluka o izgledu novog stadiona Maksimir i cjelokupnog prostora SRC Svetice bila stručna, a ne politička. Zadovoljan sam procesom odabira nagrađenog rješenja, koji je cijelo vrijeme bio pravičan i konstruktivan. Podržavam odabrano rješenje stadiona i cijelog sportskog kompleksa, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Ugovaranje projekta

S autorom prvonagrađenog rada bit će ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Nakon odluke Ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova. Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine.

- U ovom mandatu Vlada Republike Hrvatske poseban je fokus stavila na obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. Nakon više stotina projekata koje smo sufinancirali na lokalnoj i regionalnoj razini, sada rješavamo i velike kapitalne sportske objekte. Maksimir smo proglasili građevinom od nacionalnog interesa, osigurali sufinanciranje projekta i omogućili sve preduvjete za njegovu izgradnju, a današnje predstavljanje idejnog rješenja konkretan je i ključan korak prema realizaciji tog projekta. Povjerenje smo dali stručnjacima koji su između brojnih prijava odabrali rješenje koje najbolje odgovara potrebama Zagreba i hrvatskog sporta. Zadovoljni smo interesom i predstavljenim konceptom koji ima dugoročan značaj, istaknuo je ministar Tonči Glavina. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Dug proces

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb su u veljači 2024. godine zajedno sa Zagrebačkom nadbiskupijom sklopili sporazume kojima je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta maksimirskog stadiona i cijelog SRC Svetice. Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb su zatim u veljači 2025. godine sklopili sporazum kojim je dogovoreno financiranje izgradnje nogometnog stadiona u Maksimiru iz državnog i gradskog proračuna u omjeru 50:50.