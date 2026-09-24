VIDEO Najveći dan u povijesti Maksimira: Ovo su pobjednici, predstavljeno idejno rješenje

14:18

Iz publike se javilo pitanje kako to da stadion nije zatvorena arena.

- Kad se donose ovakve odluke, iznad svega se u odluci razmišljalo o Dinamovcima. Duboko smo uvjereni da smo baš za klub i Dinamovce donijeli najbolju moguću odluku, odgovorio je Zvonimir Boban, ne osvrćući se na temu krova, odnosno natkrivenosti strukture.

Hoće li reakcije biti podijeljene?

- Uvijek je tako kod velikih stvari, ali moramo biti sigurni u svoju udluku. Nismo htjeli konfekcijsku tvorevinu da ne raspoznaješ stadion. Ovo je nešto potpuno urbano, baš 'dinamovski', rekao je Boban.

Ovo nije provincijalni već autentični izbor, radikalno drugačiji od 87 ostalih, nadovezao se Plejić. Nije možda očekivan, ali je autentičan i uzima DNA nekih prošlih, jedinstvenih i globalno relevantnih modela i transportira ga u budućnost, komentirao je.

- Čudo je da je netko otkrio identitet ovog jednog prostora. Dobili smo nešto novo, ali s ehom nečeg bliskog i našem poznatog. To smo mi prepoznati u nekoj novoj konstelaciji. Dobili smo jedan komet iz globalnog konteksta koji je riješio enigmu u centru grada, istaknuo je arhitekt i predsjednik Ocjenjivačkog suda.

Napomenuo je da je Vladimir Turina 'praotac' kao i da je rušenje stadiona kao 'ubijanje idola'.

- Sada će ovo biti uskrsnuće i ovo je najbolji način i nevjerojatno otkriće i priča. Jako smo emotivni i uzbuđeni i fokusirani, objasnio je Toma Plejić.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na pitanje o zatvaranju, navodeći da će sve tribine biti natkrivene.