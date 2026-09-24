VIDEO Najveći dan u povijesti Maksimira: Ovo su pobjednici, predstavljeno idejno rješenje

15:57
Drugačiji izgled okretišta
Ideja odabranog studija iz Milana uključuje zonu za atletske i dvoranske sadržaje, bazenski kompleks (koji se neće mijenjati), nogometni stadion, ali i prometnu zonu. Prema vizualizaciji su predvidjeli totalnu transformaciju terminala Borongaj južno od stadiona.
- Prometno čvorište predviđeno je kao središnja točka javnog prijevoza za istočni dio grada Zagreba, uključujući sustav Park & Ride za potrebe Kliničke bolnice Rebro. Uz svakodnevnu funkciju, čvorište mora biti dimenzionirano za maksimalni kapacitet koji se javlja tijekom održavanja velikih sportskih i javnih događanja, navedeno je u Programu natječaja.
Na vizualizaciji je upečatljiva prostrana siva površina zapadno od postojećeg objekta terminala. Na vizualizaciji izgleda kao veliki trg preko kojega prolaze gledatelji nakon ili prije utakmice na novom stadionu. Ideja predviđa transformaciju cijelog prostora terminala u potpunosti transformiran. Više o promjeni pronađite ovdje.