Ovo će biti još jedno gradilište u centru Zagreba: Nakon Stare Vlaške, predstavljen izgled druge pješačke zone

Nakon početka radova u Stare Vlaške u Zagrebu, najavljen novi izgled i druge pješačke zone. Na Masarykovoj-Teslinoj trenutno je privremeno uređenje.

Nekoliko tjedana nakon otvaranja gradilišta radi rekonstrukcije Stare Vlaške u Zagrebu, kojom će dobiti stalno uređenje kao pješačka zona, objavljeno je stalno rješenje još jedne pješačke zone u Zagrebu. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba objavio je novi izgled Masarykove-Tesline, gdje su trenutno privemene žardinjere i klupice. Ulicama se ne vozi od proljeća 2025. godine.

Povezivanje gradskog prostora

U okviru Europskog tjedna mobilnosti, 21. rujna 2026. u Lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu održana je javna prezentacija idejnog rješenja uređenja pješačke zone Masarykova-Teslina-Preradovićeva-Gajeva. Idejno rješenje, koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, predstavili su arhitekt Domagoj Mlinarić i srhitektica Tea Truta.

Predstavljen je i način na koji su građani uključeni u transformaciju ovog javnog prostora, kroz participativni pristup planiranju javnih površina, stoji u objavi Zavoda. Projekt predviđa preobrazbu Masarykove, Tesline i dijelova drugih dviju ulica 'u jedinstven, humaniziran javni prostor'.

- Cilj je povezati prostor od Trga Republike Hrvatske do Trga Nikole Šubića Zrinskog, stvoriti nova mjesta za boravak na otvorenom, druženje i događanja te ozeleniti grad s više od 50 novih stabala i 600 četvornih metara zelenih površina. Projekt predviđa obnovu podzemne infrastrukture, cjelovito uređenje partera te doprinosi revitalizaciji povijesne jezgre grada, javljaju iz Zavoda.

Želi se potaknuti promjenu navike građana

Nakon prezentacije održan je okrugli stol na temu prostornog planiranja, promjena ponašanja i svakodnevnih praksi mobilnosti, na kojem su sudjelovali dogradonačelnik i arhitekt Luka Korlaet, dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić, te ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Nikša Božić.

Sudionici okruglog stola razgovarali su o tome kako suvremeno prostorno planiranje može poticati promjenu navika građana u korist održivih oblika mobilnosti, te o iskustvima i izazovima u provedbi takvih promjena u Zagrebu. Iz Zavoda su pozvali sve građane da idejno rješenje pogledaju i na plakatima postavljenima u prostoru Masarykove i Tesline ulice. Detaljnije o projektu pronađite ovdje.