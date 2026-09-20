Veliki projekt kod susjeda: Stadion kraj zračne luke bit će srce kompleksa od 300 milijuna eura

Bruxelles dao zeleno svjetlo za novi stadion: Nijemci dobivaju 75 milijuna eura javne pomoći
Nakon mjeseci neizvjesnosti stiglo je ključno odobrenje iz Bruxellesa, a novi stadion sada je znatno bliže početku gradnje.
11:56 33 d 30.08.2026
20. rujan 2026.
Uz stadion planiraju se sportski, poslovni i komercijalni sadržaji koji bi trebali potpuno promijeniti cijelo područje.
U Veneciji se gradi stadion koji bi od iduće godine trebao postati novi dom tamošnjeg nogometnog prvoligaša. Radovi na stadionu u Tesseri, nedaleko od zračne luke Marco Polo, tijekom ljeta su napredovali na svim dijelovima gradilišta, a konstrukcija buduće arene već je vrlo jasno vidljiva. Objekt će imati 18.500 mjesta, a dio je golemog projekta Bosco dello Sport, sportskog kompleksa vrijednog više od 300 milijuna eura.
Prema najnovijim informacijama sa gradilišta, najviše se napredovalo na armiranobetonskoj konstrukciji i montaži tribina. Na zapadnoj strani završeno je posljednje stubište, čime su okončani svi planirani armiranobetonski konstruktivni radovi unutar stadionske zdjele. Na sjevernoj tribini počela je montaža gledališta, a upravo će ondje biti smješten i sektor za gostujuće navijače.
Na južnom dijelu stadiona zidarski radovi već su završeni, ugrađuju se industrijski podovi i nastavlja se postavljanje tehničke infrastrukture. Na razini L1 istodobno se montiraju čelične konstrukcije budućih sanitarnih čvorova i ugostiteljskih prostora.
- Napreduje i istočna tribina, gdje je završena ugradnja prefabriciranih elemenata. Radovi se sada sele na završne obloge, zidanje i instalacije, pa se sve veći dio posla s grube gradnje prebacuje na unutrašnjost objekta, piše stadiumdb.com.
Novi stadion neće se nalaziti na povijesnoj lokaciji stadiona Pier Luigi Penzo na otoku Sant'Elena, već na kopnu, u Tesseri, neposredno uz venecijansku zračnu luku.
Imat će 18.500 sjedećih mjesta, dok bi se za koncerte i druge događaje kapacitet mogao povećati na približno 24.400 posjetitelja. Tribine su projektirane relativno blizu terena, a zapadna tribina namijenjena je ponajprije premium sadržajima, VIP prostorima i hospitalityju. Cijeli će stadion okruživati natkrivena komunikacijska galerija.
Posebna pozornost posvećena je i arhitekturi. Projektanti su pročelje osmislili kao laganu i otvorenu strukturu s izraženim vertikalnim ritmom koji bi trebao podsjećati na venecijansku arhitekturu, dok su zakrivljene linije inspirirane lagunom. Ako sadašnji tempo radova bude zadržan, otvaranje stadiona očekuje se u jesen 2027. godine.
Stadion je samo jedan od dijelova znatno većeg projekta Bosco dello Sport. Grad Venecija ovaj sportski kompleks razvija na području Tessere na ukupno oko 116 hektara, a ukupna vrijednost ulaganja prelazi 300 milijuna eura.
Projekt je podijeljen na pet međusobno povezanih gradilišta. Uz stadion gradi se i nova multifunkcionalna arena, nova prometna veza Tessera - zračna luka, interna infrastruktura te velike zelene i krajobrazno uređene površine. Grad projekt opisuje kao jednu od najvažnijih infrastrukturnih investicija na području Venecije.
Da se radi o dugoročno planiranom zahvatu vidi se i iz službene gradske dokumentacije. Još je 2022. godine potvrđen programski okvir za Bosco dello Sport kao višenamjenski kompleks namijenjen profesionalnom i amaterskom sportu, obrazovanju, zdravstvu i zabavnim sadržajima, uz potrebne izmjene urbanističkih planova.
Bruxelles dao zeleno svjetlo za novi stadion: Nijemci dobivaju 75 milijuna eura javne pomoći
Nakon mjeseci neizvjesnosti stiglo je ključno odobrenje iz Bruxellesa, a novi stadion sada je znatno bliže početku gradnje.
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Sam stadion ostat će u javnom vlasništvu, no upravljanje bi trebalo biti povjereno Venezia FC-u kroz dugoročnu koncesiju. Grad Venecija je u travnju ove godine službeno donio odluku o dodjeli koncesije klubu, dok bi Grad zadržao pravo korištenja stadiona određeni broj dana godišnje za vlastite događaje.
Venezia pritom planira dodatno investirati oko 33 milijuna eura u sadržaje koji nisu dio osnovne stadionske infrastrukture. Među njima se spominje tridesetak skyboxova, konferencijski centar, prostori za medicinu i fizioterapiju, teretana, klupski muzej, službena trgovina i dodatni hospitality sadržaji.
Novi objekt mogao bi dobiti i širu sportsku ulogu. Talijanski ragbijaški savez razmatra mogućnost da reprezentacija Italije u Tesseri odigra utakmicu već tijekom 2027. godine, što bi bio još jedan korak prema tome da kompleks ne živi samo tijekom nogometnih utakmica.
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