Veliki projekt kod susjeda: Stadion kraj zračne luke bit će srce kompleksa od 300 milijuna eura

Uz stadion planiraju se sportski, poslovni i komercijalni sadržaji koji bi trebali potpuno promijeniti cijelo područje.

U Veneciji se gradi stadion koji bi od iduće godine trebao postati novi dom tamošnjeg nogometnog prvoligaša. Radovi na stadionu u Tesseri, nedaleko od zračne luke Marco Polo, tijekom ljeta su napredovali na svim dijelovima gradilišta, a konstrukcija buduće arene već je vrlo jasno vidljiva. Objekt će imati 18.500 mjesta, a dio je golemog projekta Bosco dello Sport, sportskog kompleksa vrijednog više od 300 milijuna eura.

Konstrukcija stadiona praktički je zatvorena

Prema najnovijim informacijama sa gradilišta, najviše se napredovalo na armiranobetonskoj konstrukciji i montaži tribina. Na zapadnoj strani završeno je posljednje stubište, čime su okončani svi planirani armiranobetonski konstruktivni radovi unutar stadionske zdjele. Na sjevernoj tribini počela je montaža gledališta, a upravo će ondje biti smješten i sektor za gostujuće navijače.

Na južnom dijelu stadiona zidarski radovi već su završeni, ugrađuju se industrijski podovi i nastavlja se postavljanje tehničke infrastrukture. Na razini L1 istodobno se montiraju čelične konstrukcije budućih sanitarnih čvorova i ugostiteljskih prostora.

- Napreduje i istočna tribina, gdje je završena ugradnja prefabriciranih elemenata. Radovi se sada sele na završne obloge, zidanje i instalacije, pa se sve veći dio posla s grube gradnje prebacuje na unutrašnjost objekta, piše stadiumdb.com.

stadion u Veneciji, izgradnja | Foto: BS Progetti

Novi dom Venezije s 18.500 mjesta

Novi stadion neće se nalaziti na povijesnoj lokaciji stadiona Pier Luigi Penzo na otoku Sant'Elena, već na kopnu, u Tesseri, neposredno uz venecijansku zračnu luku.

Imat će 18.500 sjedećih mjesta, dok bi se za koncerte i druge događaje kapacitet mogao povećati na približno 24.400 posjetitelja. Tribine su projektirane relativno blizu terena, a zapadna tribina namijenjena je ponajprije premium sadržajima, VIP prostorima i hospitalityju. Cijeli će stadion okruživati natkrivena komunikacijska galerija.

Posebna pozornost posvećena je i arhitekturi. Projektanti su pročelje osmislili kao laganu i otvorenu strukturu s izraženim vertikalnim ritmom koji bi trebao podsjećati na venecijansku arhitekturu, dok su zakrivljene linije inspirirane lagunom. Ako sadašnji tempo radova bude zadržan, otvaranje stadiona očekuje se u jesen 2027. godine. stadion u Veneciji, izgradnja | Foto: BS Progetti

Samo jedan dio projekta većeg od 300 milijuna eura

Stadion je samo jedan od dijelova znatno većeg projekta Bosco dello Sport. Grad Venecija ovaj sportski kompleks razvija na području Tessere na ukupno oko 116 hektara, a ukupna vrijednost ulaganja prelazi 300 milijuna eura.

Projekt je podijeljen na pet međusobno povezanih gradilišta. Uz stadion gradi se i nova multifunkcionalna arena, nova prometna veza Tessera - zračna luka, interna infrastruktura te velike zelene i krajobrazno uređene površine. Grad projekt opisuje kao jednu od najvažnijih infrastrukturnih investicija na području Venecije.

Da se radi o dugoročno planiranom zahvatu vidi se i iz službene gradske dokumentacije. Još je 2022. godine potvrđen programski okvir za Bosco dello Sport kao višenamjenski kompleks namijenjen profesionalnom i amaterskom sportu, obrazovanju, zdravstvu i zabavnim sadržajima, uz potrebne izmjene urbanističkih planova.

Klub ulaže još oko 33 milijuna eura

Sam stadion ostat će u javnom vlasništvu, no upravljanje bi trebalo biti povjereno Venezia FC-u kroz dugoročnu koncesiju. Grad Venecija je u travnju ove godine službeno donio odluku o dodjeli koncesije klubu, dok bi Grad zadržao pravo korištenja stadiona određeni broj dana godišnje za vlastite događaje.

Venezia pritom planira dodatno investirati oko 33 milijuna eura u sadržaje koji nisu dio osnovne stadionske infrastrukture. Među njima se spominje tridesetak skyboxova, konferencijski centar, prostori za medicinu i fizioterapiju, teretana, klupski muzej, službena trgovina i dodatni hospitality sadržaji.

Novi objekt mogao bi dobiti i širu sportsku ulogu. Talijanski ragbijaški savez razmatra mogućnost da reprezentacija Italije u Tesseri odigra utakmicu već tijekom 2027. godine, što bi bio još jedan korak prema tome da kompleks ne živi samo tijekom nogometnih utakmica.