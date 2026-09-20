Sjever Hrvatske dobiva milijunski teniski centar! Na 20 tisuća kvadrata imat će 15 terena za igru

Na otvorenom je predviđeno 11 terena, među njima tri tvrda, sedam zemljanih i centralni zemljani teren. U zatvorenoj dvorani bit će ih 4.

Grad Čakovec kreće u realizaciju velikog sportskog projekta. Za 6,8 milijuna eura gradit će ogroman teniski centar koji je dugo najavljivao kao kapitalna investicija. Projekt je trenutačno u javnom savjetovanju do 25. rujna 2026. godine, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Novi kompleks planiran je na parceli površine čak 21.180 četvornih metara u sklopu SRC Mladost, dok će sama zgrada imati bruto površinu od 4.909,80 četvornih metara. U zatvorenoj dvorani bit će četiri teniska terena, svaki dimenzija 36,57 x 18,29 metara prema ITF standardu, dok je na otvorenom predviđeno ukupno 11 terena. Uz sportske sadržaje projektirani su caffe bar, servis i trgovina teniske opreme, garderobe, teretana, uredi, prostorije za trenere i suce te drugi klupski i tehnički prostori.

Impresivni gabariti

Glavni volumen zgrade bit će popriličnih dimenzija. Cijela građevina razvija se unutar tlocrtnog gabarita 94,84 x 43,10 metara, dok osnovni volumen ima dimenzije 90,17 x 43,10 metara. Dvorana je prizemna, uz interpoliranu etažu s manjim stajaćim tribinama, dok će istočni aneks imati dijelove visine P+1 i P+2.

Sljeme dvorane penjat će se na 12,37 metara iznad uređenog terena, a krovna konstrukcija aneksa dosezat će 11,07 metara. Dvorana će dobiti dvostrešni krov nagiba 7,52 stupnja, odnosno 13,2 posto, dok su nad aneksom projektirani ravni prohodni i neprohodni krovovi.

tenski centar | foto: screen shot EOJN

Lamelirano drvo nosi krov

Najzanimljiviji građevinski element bit će nosiva konstrukcija velike dvorane za koju je građevinski projekt konstrukcije izradio je K.A. BIRO iz Čakovca na čelu s projektantom, Miljenkom Kovačom. Temeljit će se na armiranobetonskim stopama povezanim armiranobetonskim temeljnim gredama, dok će glavne okvire, stupove i krovne nosače, činiti lijepljeno lamelirano drvo.

Na drvene nosače dolazi čelični visokovalni lim, mineralna vuna i završna hidroizolacijska folija, a pročelja dvorane zatvarat će limeni termopaneli. Konstrukcija će ostati vidljiva iz unutrašnjosti, pri čemu će svijetla visina do donjeg ruba glavnog nosača iznad mreže dosezati 10,75 metara, kod osnovne linije terena 8,10 metara, a uz rub borilišta 4,88 metara.

tenski centar | foto: screen shot EOJN

Zidani aneks i armiranobetonske ploče

Drugačiji konstrukcijski sustav predviđen je za prateći aneks na istočnoj strani. On će se temeljiti na trakastim temeljima s armiranobetonskim nadtemeljnim zidovima, uz proširenja odnosno temeljne stope ispod stupova. Vanjski i dio unutarnjih nosivih zidova izvodit će se od blok opeke debljine 30 centimetara, ukrućene horizontalnim i vertikalnim armiranobetonskim serklažima te pojedinim protupotresnim zidovima.

Stropovi će biti monolitne armiranobetonske ploče s plivajućim podovima, dok je za zidani dio pročelja projektiran ETICS sustav s 20 centimetara mineralne vune. Zapadni volumen sa stubištem i spremištem opet dobiva treći tip konstrukcije, čelične stupove i čelične krovne nosače te krovni termopanel debljine 12 centimetara.

Jedanaest terena i tribine za 176 gledatelja

Velik građevinski zahvat slijedi i oko same zgrade. Na otvorenom je predviđeno 11 terena, među njima tri hardcourt terena, sedam zemljanih te centralni zemljani teren uz koji će biti izvedene armiranobetonske tribine u tri reda.

Tribine će biti duge 36,56, a široke 2,57 metara, s prolazom širine tri metra, najvišim redom 1,20 metara iznad okolnog terena, te kapacitetom od ukupno 176 sjedalica. Zemljani tereni izvodit će se na najmanje 35 centimetara zbijenog šljunčanog tampona, iznad kojeg slijedi deset centimetara sitno drobljenog šljunka te slojevi grubljeg i finog tenisita. tenski centar | foto: screen shot EOJN

Gotovo 9.500 kvadrata vanjskog uređenja

Samo projekt vanjskog uređenja obuhvaća 9.484 četvorna metra novih uređenih površina, ne računajući hardcourt terene koji su obrađeni zasebno. Od toga na sportske terene otpada 6.193, na opločene površine 2.972, a na asfaltirane površine 319 četvornih metara.