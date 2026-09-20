GALERIJA Potpuno novo lice zgrade na samoj 'kruni' Zagreba: Dobila je drugačije pročelje, postaje muzej

Od škole 'realke', do palače Državnog hidrometeorološkog zavoda i, sad, do muzeja. Posljednja namjena označit će kraj obnove poznate zgrade u Zagrebu.

Bivša zgrada Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), budući prostor Hrvatskog povijesnog muzeja, smještena u Parku Grič u Zagrebu nakon potresa je bila teško oštećena. Objekt je dobio crvenu naljepnicu te su svi djelatnici hitno iseljeni. Otprilike šest i pol godina kasnije, palača dobiva novi život dok se bliži kraj preuređenja. Tvrtka Ing-grad milijunske radove privodi kraju, prije nego se ovdje uredi postav Hrvatskoga povijesnog muzeja.

Nova, muzejska funkcija

Postupak za izvedbu radova cjelovite i energetske obnove zgrade DHMZ-a, nastavno na konstrukcijsku obnovu, pokrenut je u listopadu 2024. godine. Tvrtka Ing-grad za radove je odabrana krajem 2024., a s naručiteljem i budućim korisnikom su sklopili ugovor od 13,7 milijuna eura (s uključenim PDV-om).

Na stranici tvrtke može se vidjeti da je u zahvate koje je Ing-grad izvodio nešto manje od protekle dvije godine uključuju provedbu konzervatorsko-restauratoskih i arheoloških istraživanja, konstrukcijsku sanaciju i završne građevinsko-obrtničke radove, uspostavu novog komunikacijskog koridora između dvije zgrade, ali i ugradnju suvremenih energetskih, sigurnosnih i tehničkih sustava u skladu s važećim standardima za zaštićene kulturne objekte.

Upravo je novi komunikacijski koridor najviše uočljiva promjena na objektu koji dominira Parkom Grič. Nekada je svaki prolaznik mogao vidjeti 'najdublji' dio zgrade U oblika, dok je danas prednji dio 'zatvoren' koridorom. On će pak odgovarati novoj muzejskoj funkciji prostora. Više o prenamjeni pročitajte ovdje.

Škola, zavod pa - muzej

Znamo da je prije potresa u velebnom, ali neobnavljanom objektu djelovao Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Kad je palaču polovicom 19. stoljeću otkupio Grad Zagreb, ona mijenja izgled time što ju se podiže za nove katove na južnom dijelu. U to vrijeme, građevina počinje poprimati današnji izgled.

Vrlo brzo, krajem 1861. godine, u zgradi počinju meteorološka mjerenja - u fizikalnom kabinetu. No, još tada ovdje je djelovala 'gradska realka', povijesna srednja škola, točnije realna gimnazija koju je financirao grad, a u kojoj se učilo prirodne predmete i moderne jezike. Iz entuzijazma ravnatelja ove škole.

Od službenog razvitka DHMZ-a u kolovozu 1947. do 22. ožujka 2020. godine, Grič 3 bila mu je stalna adresa. Nakon preseljenja na novu lokaciju zbog oštećenja, po završetku radova, na ovu lokaciju na Gornjem gradu uselit će Hrvatski povijesni muzej.