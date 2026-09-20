Otpadna plastika, guma i mješavine: Elaborati pokazuju što sa 650 tona otpada iz Gospića

Rok za zbrinjavanje dijela otpada iz Gospića od 45 dana već teče. Prema odluci donesenoj na 201. sjednici Vlade održanoj 10. rujna, dvije tvrtke, Holcim iz Koromačnog i Nexe iz Našica zadužene su žurno preuzeti, ukloniti i transportirati te oporabiti ili na drugi odgovarajući način zbrinuti otpad s odlagališta u Gospiću.

Dodijeljeno im je zbrinjavanje oko 650 tona otpada s lokacije PPK Velebit uskladištenog u velikim vrećama, a otpad će zbrinuti kao i preostali neopasni otpad koji su dosad zbrinjavali. U dozvolama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pronašli smo više detalja o samom gospodarenju neopasnim (i opasnim) otpadom od strane odabranih tvrtki.

Rok od 45 dana prolazi

Od 45, tvrtkama je za zbrinjavanje isteklo otprilike tjedan dana. Prema informacijama dostupnima na stranici Vlade, zbrinjavat će se otpadna plastika, gume te ostali otpad od mehaničke obrade. Otprilike 650 od ukupno preko 30 tisuća tona otpada u Gospiću za koji Vlada još treba obznaniti što će s njime biti. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja potvrđena su neopasna svojstva tog otpada, a zbrinjavaju ga tvrtke Holcim i Nexe koje otprije imaju dozvolu Ministarstva za potrebne zahvate.

Neopasni otpad iz Gospića zbrinjavat će se uobičajenim metodama, ovisno o tome o kakvom je otpadu riječ. Tvrtki Nexe iz Našica Dozvola za gospodarenje opasnim otpadom izdana je 14. listopada 2025. godine, a za neopasni i opasni otpad određene vrste u kolovozu te godine (tvrtka je i ranije dobivala druge dozvole), a Rješenje za izdavanje dozvole tvrtki Holcim izdano je 13. listopada 2024. godine. Iz dozvola čitamo kakav je uobičajeni postupak.

Dozvole vrijede po 10 godina

Prema elaboratima u sklopu dozvola opisani su opći uvjeti gospodarenja otpadom, Holcimu je dopuštena oporaba opasnog i neopasnog otpada postupcima - R1, odosno korištenjem uglavnom kao gorivo ili drugi način dobivanja energije i R13 - skladištenje otpada prije postupka oporabe R1-R12. Dozvola tvrtki vrijedi do 13. lipnja 2034. godine, a Elaborat gospodarenja otpadom, sastavni je dio dozvole koja se odnosi na lokaciju u Koromačnu u Istarskoj županiji.

Nexe ima dozvolu za gospodarenje otpadom na lokaciji u Našicama. I ova tvrtka ima dozvolu oporaba postupkom R1, odnosno za skladištenje prije postupaka oporabe R1-R12. Nexe-u posljednje dvije dozvole vrijede - jedna do kolovoza 2034., a druga do polovice listopada 2035. godine. Obrazloženje Nexe (dozvola za opasni otpad) | Foto: snimka zaslona Dozvola Holcim | Foto: snimka zaslona

Neki od uvjeta prema elaboratu

U oba elaborata, istaknuti su uvjeti za oporabu i skladištenje, koji uključuju sprječavanje kontakta otpada s oborinskim vodama, odnosno sprječavanje istjecanja oborinske vode koja je došla u kontakt s otpadom u tlo, vode, podzemne vode i more. Postupci se odvijaju u zatvorenim tehnološkim jedinicama, dok se otpadne gume privremeno skladište na otvorenom, stoji u Elaboratu za gospodarenje otpadom u okviru dozvole tvrtki Holcim.

U drugom elaboratu, vezanom za dozvolu tvrtke Nexe, spominje se i obveza nesmetanog pristupa vozilima te oprema za čišćenje rasutog i razlivenog otpada. Predviđene su i provedene mjere zaštite od požara za dopuštene postupke i količine otpada.

Prema elaboratima, kod otpadnih ulja, otpad se doprema zatvorenim cisternama i zatvorenim sustavom pumpa u spremnik za privremeno skladištenje. Postupak se odvija u natkrivenom prostoru, odnosno zatvorenoj hali, uz separator ulje/voda. Za manja izlijevanja predviđen je apsorbens, a oborinske vode prikupljaju se i odvode u taložnik. Za prihvat i oporabu koriste se zatvoreni sustavi, dok su otpadne gume na ograđenom prostoru. Podne površine građevina otporne su na djelovanje otpada, a pristup neovlaštenih osoba onemogućen je radom tvornice 24 sata i 24-satnom portirskom službom.

Sve jasno definirano zakonom

Nadalje, za R1 primjenjuju se i zahtjevi Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada: projektiranje, opremanje i rad postrojenja, sprječavanje ispuštanja onečišćujućih tvari, upravljanje onečišćenom oborinskom i vodom od gašenja požara, oporaba proizvedene topline te smanjivanje količine i opasnih svojstava ostatnog otpada.

Gospodarenje otpadom oznaka R1-R12 inače se odnosi na postupke oporabe, odnosno na postupke u kojima se otpad koristi u korisne svrhe, zamjenjujući druge materijale, čitamo u dokumentima. Postupci su definirani Zakonom o gospodarenju otpadom i pripadajućim EU direktivama, kako bi se točno znalo na koji se način otpad ponovno iskorištava. Gospodarenje otpadom | Foto: Pexels, Ilustracija

Plastika, gume i mješavine

R1 uglavnom se odnosi na preradu za proizvodnju energije, R2 je za obnavljanje ili za ponovno dobivanje otapala, dok se R3 odnosi na preradu, iliti obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala. Slijede prerada metala i spojeva metala (R4), obnavljanje drugih neorganskih materijala (R5), ili obnavljanje kiselina ili baza (R6), piše u dokumentaciji.

Opcije su i prerada katalizatora ili filtera (R7), obnavljanje komponenti iz katalizatora (R8), ponovna prerada ulja (R8), sanacija zemljišta (R10), korištenje otpada nastalog bilo kojim postupkom od R1-R10 te, konačno, R12 iliti razmjena otpada radi podvrgavanja bilo kojemu od prethodno nabrojanih postupaka.

U slučaju otpada iz Gospića, otpad je razvrstan na otpadnu plastiku (07 02 13), na plastiku i gumu (19 12 04) i na ostali otpad (19 12 12). U ostali otpad se ubrajaju mješavime materijala, od mehaničke obrade.

Osigurano financiranje

Od ukupne količine, otpad će se nastojati raspodijeliti po prilici u jednakim ili približno jednakim količinama, u najvećoj mogućoj mjeri. Pritom će svako od dva društva preuzeti 'isključivo one vrste i količine otpada za koje ima odgovarajuću važeću dozvolu za gospodarenjem', kako piše u Odluci Vlade od dana 10. rujna ove godine.

Vrijednost svih poslova provedenih na temelju Odluke ne može prijeći 375.500 eura bez uključenog PDV-a, a financiranje provedbe osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za koordinaciju provedbe Odluke, kao i za praćenje izvršenja poslova preuzimanja, uklanjanja, transporta i oporabe zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.