Dom za starije koji izgleda kao hotel: Kako se gradio kompleks vrijedan 18,1 milijun eura?

U ugovorenom roku dovršen je dom u kojem će biti mjesta za gotovo 300 korisnika. Razgovarali smo s inženjerkom gradilišta o detaljima gradnje.

Na prvi pogled, nova zgrada u Dubrovniku više podsjeća na hotel nego na dom za starije. Iza moderne fasade, balkona i prostranih zajedničkih prostora krije se projekt čija je izvedba zahtijevala preciznu koordinaciju građevinskih radova, instalacija, protupožarnih sustava i logistike na zahtjevnoj lokaciji.

Riječ je o domu za 282 korisnika - 207 stalnih i 75 korisnika dnevnih usluga - u vrijednosti od 18,1 milijun eura. Projekt je izvela hrvatska građevinska i infrastrukturna tvrtka Texo Molior, a koliko je izvedba bila zahtjevna najbolje se vidi kroz samu organizaciju gradilišta.

Projekt je završen u predviđenom roku od 23 mjeseca, a o detaljima gradnje razgovarali smo s inženjerkom gradilišta Natašom Dedo. Kako izgleda dom, što se nalazi iza njegove fasade i koji su dijelovi gradnje bili najzahtjevniji, pogledajte u videu.

Tri zgrade različitih visina spojene u jednu

Prvi znak složenosti projekta vidi se već izvana - objekt je podijeljen u tri dilatacijske cjeline različitih visina. Najsjevernija dilatacija ima pet katova, srednja četiri, a najjužnija tri, uz suteren i prizemlje. Ukupna bruto površina svih triju cjelina iznosi 10.788 m², a njihovo povezivanje u funkcionalnu cjelinu zahtijevalo je preciznu organizaciju radova.

- Na centru za starije osobe u Dubrovniku projektirane su tri dilatacije. Sama tehnologija izvođenja radova, barem kada je riječ o armiranobetonskim radovima, temeljila se na dobroj organizaciji kranske i autodizalice na gradilištu, kao i na pravovremenoj dopremi materijala, objasnila je Dedo. Razgovor s inženjerkom gradilišta Natašom Dedo | Foto: bauštela.hr

Što se krije iza fasade?

Najveći dio posla, međutim, skriva se iza zidova. Dom je projektiran s četverocijevnim sustavom grijanja i hlađenja, uz 20 solarnih pločastih kolektora za pripremu tople vode te sustave ventilokonvektora, podnog električnog i radijatorskog grijanja.

- Kada je riječ o instalacijama, dom je izuzetno složen. Za sve instalacije i cijevi trebalo je dosta vremena da se zavare i montiraju kako bi sve bilo spremno za uporabu, ispričala je Dedo.

Poseban izazov predstavljao je sustav zaštite od požara. U objektu u kojem dio korisnika ima smanjenu pokretljivost, evakuacija mora biti posebno pažljivo riješena. Zato je ugrađen čitav niz sustava - od unutarnjih i vanjskih hidranata, protupanične rasvjete i sprinkler sustava do dojave požara i detekcije propuštanja plina. Posebni požarni režim rada imaju i dizala.

Rok izvođenja radova bio je od 1. srpnja 2024. do 25. svibnja 2026. godine. Bez obzira na složenost projekta, izvođač radova Texo molior s radovima je završio u dogovorenom roku od 23 mjeseca. Dom za starije i nemoćne u Dubrovniku izvana | Foto: bauštela.hr

Od gradilišta do prostora za život

Ulaskom u zgradu, sav posao koji je bio potreban za njezinu izvedbu ne primjećuje se odmah. Na prvu je vidljivo ono što čini ulazni dio doma, a to je prostrani ulazni hall s prijemnom recepcijom, polivalentna dvorana za razne namjene i prostor kapele.

Korisnicima su na raspolaganju dnevni boravak, knjižnica i čitaonica te internetska radionica, a nešto dalje restoran i blagovaonica s kuhinjom organiziranom po tablet sustavu koji omogućuje kvalitetnu pripremu i distribuciju obroka za stalne i dnevne korisnike.

Organizacija prostora pritom prati i različite potrebe korisnika. Pokretni korisnici obroke konzumiraju u restoranu, dok se korisnicima pojačane njege hrana dostavlja na njihove odjele.

Dodatan pokazatelj da je ovaj projekt napravljen s ciljem da ljudi ugodno žive u domu jest taj da su prostori međusobno povezani i protežu se sve do vanjskog ulaznog trga i vrta. Na taj način druženje se lako seli iz zatvorenog u otvoreni prostor. Mjesto za odmor | Foto: bauštela.hr

Izazovi tijekom gradnje

Specifičnost materijala i opreme, od HPL obloge na balkonima do dizalice topline i klima komora, tražila je da svaki transport i montaža u gradu uskih ulica budu isplanirani do detalja.

- Dubrovnik je dosta geografski specifičan i zahtjevan što se tiče dopreme i dobavljivosti materijala. Izazovna je bila i montaža zbog zahtjevnosti okoliša, istaknula je Dedo.

Radovi su se odvijali tijekom turističke sezone, kada su prometne gužve i popunjenost smještaja dodatno otežavali logistiku. Unatoč izazovima lokacije i složenosti izvedbe, Dom za starije i nemoćne u Dubrovniku dovršen je u ugovorenom roku.

Projekt je još jedan primjer gradnje u kojoj su građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi morali biti precizno usklađeni. Upravo takvi projekti, u kojima je potrebno koordinirati različite vrste radova i velik broj sudionika, dio su poslovanja Texo Moliora. Dom za starije i nemoćne u Dubrovniku | Foto: bauštela.hr

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Texo Molior