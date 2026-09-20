Prodaju staklenike veličine 12 nogometnih terena: Prva cijena 2,2 milijuna, četvrta kreće od jednog eura

Iako je čitav kompleks s opremom procijenjen na 2.970.625 eura, na prvoj dražbi ne može se prodati za manje od tri četvrtine te vrijednosti.

Na elektroničkoj javnoj dražbi završio je veliki kompleks staklenika u Lipiku, ukupne površine gotovo 85.000 četvornih metara. Prodaje se nekretnina tvrtke CPP Team u stečaju, zajedno s opremom za grijanje i pripremu vode, a cijeli paket procijenjen je na gotovo tri milijuna eura. Riječ je o ovršnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi na prijedlog Erste banke, dok prodaju provodi Fina.

Prva elektronička javna dražba već je počela, a početna cijena postavljena je na oko 2,23 milijuna eura. No sudski zaključak otkriva i zanimljiv detalj: ako kompleks ne pronađe kupca kroz prve tri dražbe, na četvrtoj bi početna cijena mogla pasti na samo jedan euro.

Na prodaju 84.557 kvadrata u Lipiku

Predmet prodaje nalazi se u katastarskoj općini Lipik, a riječ je o jednoj velikoj čestici površine 84.557 četvornih metara. U zemljišnim knjigama vodi se pod nazivom 'Staklenici', no iza tog jednostavnog naziva krije se poprilično velik kompleks.

Prema sudskom zaključku, na parceli se nalazi 1.189 četvornih metara dvorišta, dva objekta staklenika, upravna zgrada, skladište, porta i plinska stanica. Taj dio kompleksa zauzima 33.089 četvornih metara. Tu je i oranica površine 44.979 četvornih metara, put od 4.729 četvornih metara te pomoćna zgrada i kotlovnica od 571 četvornog metra.

Sama nekretnina procijenjena je na 2,86 milijuna eura. Međutim, ne prodaju se samo zemljište i objekti. U paket ulazi i pripadajuća oprema, odnosno sustav za grijanje staklenika s kotlovnicom, kompletnim instalacijama i transporterima te oprema za pripremu vode, uključujući miješalice i spremnike. Vrijednost te opreme procijenjena je na dodatnih 110.625 eura s PDV-om. Ukupna utvrđena vrijednost svega što ide na dražbu tako iznosi 2.970.625 eura. Staklenici, Lipik | Foto: Canva, Google Maps

Vlasnik je tvrtka u stečaju, ovrhu pokrenula banka

Kompleks je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasništvo CPP Team u stečaju. Iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo je da je stečajni postupak nad tvrtkom otvoren u rujnu 2023. godine, nakon što je nekoliko godina ranije bio evidentiran i postupak predstečajne nagodbe.

Aktualna prodaja provodi se u okviru ovršnog predmeta Trgovačkog suda u Zagrebu Ovr-178/2023. Ovrhovoditelj je Erste & Steiermärkische Bank, dok CPP Team u stečaju zastupa stečajni upravitelj Ante Gabelica. Sud je još 4. ožujka ove godine zaključio da se nekretnina zajedno s pripadajućom opremom proda putem elektroničke javne dražbe koju provodi Fina.

U zemljišnim knjigama vidljiva su i ranije upisana založna prava. Među ostalim, još je 2011. godine u korist Erste banke upisano založno pravo radi osiguranja tražbine od 1,4 milijuna eura, dok su u kasnijim godinama evidentirana i založna prava drugih banaka.

Staklenici, Lipik | Foto: Canva, Google Maps

Prva cijena 2,23 milijuna eura

Fina je poziv za prvu elektroničku javnu dražbu objavila 16. rujna. Sama dražba traje do 9. prosinca 2026. godine, dok će se konkretne ponude prikupljati od 25. studenoga u 15 sati do 9. prosinca u 14:59 sati.

Iako je čitav kompleks s opremom procijenjen na 2.970.625 eura, na prvoj dražbi ne može se prodati za manje od tri četvrtine te vrijednosti. Početna cijena zato iznosi 2.227.968,75 eura, a svaki novi dražbeni korak iznosi 2.500 eura.

Zainteresirani kupci moraju položiti i popriličnu jamčevinu. Ona iznosi 297.062,50 eura, odnosno deset posto utvrđene vrijednosti, a na računu Fine mora biti evidentirana najkasnije 16. studenoga. Na dražbi mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispune uvjete Fine, imaju odgovarajući digitalni certifikat i prijave se u servis e-Dražba.

Nekretnina, kako stoji u pozivu, nije dana u najam ili zakup, u njoj nitko ne stanuje i nakon prodaje neće biti potrebno iseljavati osobe. Razgledavanje je moguće uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem, dok kupac konačnu kupovninu mora platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Staklenici, Lipik | Foto: Canva, Google Maps

Ako nema kupca, cijena pada sve do jednog eura

Posebno je zanimljiv raspored minimalnih cijena koji je Trgovački sud odredio za slučaj da se kompleks ne proda iz prvog pokušaja. Na aktualnoj, prvoj dražbi, minimum je spomenutih 2.227.968,75 eura. Ako ona završi bez prodaje, na drugoj elektroničkoj dražbi nekretnina se neće moći prodati ispod polovice utvrđene vrijednosti, odnosno 1.485.312,50 eura.

Na eventualnoj trećoj dražbi prag se dodatno spušta na četvrtinu procijenjene vrijednosti, odnosno 742.656,25 eura. Tek ako bi i tri takva pokušaja završila bez kupca, sudskim zaključkom predviđena je četvrta dražba na kojoj bi početna cijena bila - jedan euro.

To, naravno, ne znači da se kompleks sada prodaje za jedan euro niti da bi za taj iznos nužno bio i prodan. Trenutačno je tek prva dražba, s početnom cijenom višom od 2,2 milijuna eura, a iznos od jednog eura mogao bi postati aktualan samo ako prethodne tri dražbe ne uspiju.

Prikupljanje ponuda završava 9. prosinca, no Fina predviđa i mogućnost produljenja nadmetanja. Ako najbolja valjana ponuda stigne u posljednjih deset minuta, rok se automatski produljuje za novih deset minuta. Isto se ponavlja nakon svake nove najbolje ponude sve dok deset minuta ne prođe bez novog nadmetanja.