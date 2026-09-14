Dvije kuće, garaža i dvorište u Istri opet na dražbi: Cijena pala za gotovo 200 tisuća eura

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14. rujan 2026.
Dvije kuće u Ližnjanu ponovno su na e-dražbi, a potencijalne kupce čeka i jedan važan detalj iz dokumentacije.
Dvije kuće u Ližnjanu, s dvorištima i garažom, ponovno su završile na elektroničkoj javnoj dražbi Financijske agencije (FINA-e). Nakon što prva dražba očito nije završila prodajom, sada je otvorena druga, a početna cijena dodatno je spuštena. Nekretnine na adresama Sveti Mihovil 40 i 40A procijenjene su na 884.000 eura, dok se na drugoj dražbi ne mogu prodati ispod 530.400 eura.
Riječ je o skupnom predmetu prodaje koji obuhvaća dvije susjedne nekretnine u Ližnjanu, ukupne površine 563 četvorna metra. Nadmetanje se vodi putem sudske e-Dražbe, a za sudjelovanje je i dalje potrebno uplatiti visoku jamčevinu od 88.400 eura.
Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišnoknjižni uložak 16637, a sastoji se od dvije čestice. Prva, k.č.br. 990/3, nalazi se na adresi Sveti Mihovil 40. Obuhvaća dvorište površine 171 četvorni metar, kuću površine 176 četvornih metara i garažu od 17 četvornih metara. Ukupna površina te nekretnine iznosi 364 četvorna metra.
Druga čestica, k.č.br. 990/14, nalazi se na adresi Sveti Mihovil 40A. Sastoji se od dvorišta površine 125 četvornih metara i kuće površine 74 četvorna metra, ukupno 199 četvornih metara. Zajedno, dakle, govorimo o dvije kuće, dvije okućnice i garaži, na ukupno 563 četvorna metra.
Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 884.000 eura. Na prvoj dražbi početna cijena bila je 707.200 eura, dok je sada, u drugom pokušaju prodaje, minimalna zakonska cijena spuštena na 530.400 eura.
To znači da je početna cijena sada za više od 353 tisuće eura niža od procijenjene vrijednosti cijelog sklopa. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a trenutačna cijena predmeta prodaje jednaka je početnoj, odnosno 530.400 eura.
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Druga elektronička javna dražba počela je 10. rujna 2026. u 15 sati, dok pravo nadmetanje, odnosno razdoblje u kojem se mogu predavati ponude, počinje 19. studenoga u 10 sati.
Završetak nadmetanja predviđen je za 3. prosinca 2026. u 9:59 sati. Kao i kod drugih sudskih e-Dražbi, ako valjana najpovoljnija ponuda stigne u posljednjih deset minuta, nadmetanje se automatski produljuje za dodatnih deset minuta.
Za sudjelovanje na dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 88.400 eura. Rok za uplatu je 9. studenoga 2026. godine.
Prema trenutačno objavljenim podacima, broj evidentiranih uplatitelja jamčevine zasad je nula. Taj podatak je, naravno, promjenjiv i može se mijenjati sve do isteka roka za uplatu. Kupac koji uspije na dražbi dužan je položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana prodaje.
Za potencijalne kupce važan je i podatak da je razgledavanje moguće uz prethodni dogovor. Kao kontakt osoba naveden je odvjetnik Mislav Bistrović, kojem se zainteresirani mogu javiti radi dodatnih informacija i obilaska nekretnina.
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