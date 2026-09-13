HAC raspisao neobičan posao bez kojeg autoceste ne mogu funkcionirati: Na jednom mjestu i 60 tona taloga

Na desecima lokacija čistit će se separatori, zbrinjavati otpad te provjeravati njihova vodonepropusnost i ispravnost.

Na autocestama se najčešće primjećuju kolnik, tuneli, vijadukti i čvorovi, ali velik dio infrastrukture koja ih održava sigurnima i funkcionalnima nalazi se izvan 'naših' pogleda. Jedan od takvih sustava su separatori, uređaji u sustavu odvodnje koji iz oborinskih voda izdvajaju ulja, goriva, talog i druge onečišćujuće tvari prije nego što voda završi u okolišu. Hrvatske autoceste (HAC) sada su raspisale veliki posao njihova čišćenja i ispitivanja na brojnim dionicama autocesta, procijenjen na 586 tisuća eura.

Posao je podijeljen prema tehničkim jedinicama održavanja, odnosno područjima autocestovne mreže. Tako jedna grupa obuhvaća Ogulin, Brinje, Perušić i Sveti Rok, druga područje Maslenice, Benkovca, Šibenika, Splita, Zagvozda i Vrgorca, dok se zasebno obrađuju i Bosiljevo, Delnice, Čavle i Rupa. Usluge će se obavljati sukcesivno, prema pojedinačnim zahtjevima HAC-a i dinamici koja će se dogovarati za svaku lokaciju.

Što su zapravo separatori na autocestama?

Separatori su dio sustava oborinske odvodnje. Voda koja pada na kolnik sa sobom može povući ulja, ostatke goriva, gumu, sitne čestice, pijesak i druge nečistoće. Umjesto da takva voda izravno završi u tlu ili vodotoku, prolazi kroz uređaje u kojima se izdvajaju lakše naftne tvari, talog i ostali neželjeni sadržaj.

Zato se ti objekti moraju redovito prazniti i čistiti, ali i provjeravati jesu li i dalje vodonepropusni i konstrukcijski ispravni. U tehničkim uvjetima HAC-a navodi se da posao uključuje pražnjenje, čišćenje i ispitivanje vodonepropusnosti separatora, kao i pravilno gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom koji se iz njih izvadi.

Koliko se materijala može nakupiti dobro pokazuju pojedine lokacije. Na području TJO Ogulin, primjerice, za tri separatora na A1 između čvora Bosiljevo II i sjevernog portala tunela Mala Kapela navedene su okvirne količine od 42 do 46 tona taloga po separatoru, uz dodatnu količinu zauljene vode. Slične količine navode se i na dionicama prema Brinju, Perušiću i Svetom Roku.

autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Voda se odvaja, mulj važe i šalje na analizu

Sam postupak čišćenja puno je složeniji od običnog ispumpavanja sadržaja. Izvršitelj mora razdvojeno prikupiti zauljenu i takozvanu čistu vodu. Čista voda potom se pročišćava i vraća u separator, dok se izdvojeni otpad mora prikupiti, obraditi, oporabiti ili zbrinuti prema propisima. Nakon završetka uređaj se mora vratiti u punu funkciju.

Svaka pojedina vrsta otpada mora se i izvagati, a HAC-u se dostavlja potvrda o vaganju. Ako se na pojedinoj lokaciji preuzme više od jedne tone zauljene vode ili mulja, predviđena je i fizikalno-kemijska analiza u ovlaštenom laboratoriju.

Za izvođenje ovog posla nisu dovoljni samo radnici i klasično teretno vozilo. Dokumentacija traži dostatne kapacitete, uključujući odgovarajuća vozila, specijalna vozila, strojeve, opremu i cijevi potrebne za pražnjenje i čišćenje sustava. autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Nakon čišćenja slijedi još jedan važan test

Zanimljiv građevinski dio posla dolazi nakon samog čišćenja. Separator nije dovoljno samo isprazniti, već HAC nakon toga provjerava njegovu funkcionalnost, strukturalnu stabilnost i vodonepropusnost.

Čišćenje se mora obavljati uz prisutnost djelatnika Hrvatskih autocesta, koji nakon izvedenih radova obavljaju pregled uređaja. Izvršitelj zatim mora provesti i ispitivanje vodonepropusnosti te dostaviti službeno izvješće prema propisanoj normi.

To je posebno važno jer oštećen ili propustan separator može izgubiti svoju osnovnu funkciju. Umjesto da zadrži ulja i druge štetne tvari, omogućio bi njihovo prodiranje u okolno tlo ili sustav odvodnje.

Na području Bosiljeva, Delnica, Čavala i Rupe dokumentacijom su, primjerice, obuhvaćeni separatori uz A1, A6 i A7. Samo na području Bosiljeva za tri lokacije procjenjuje se po 52 tone taloga, dok je kod Hreljina navedeno čak 60 tona.

Prema tehničkim uvjetima, razdoblje obavljanja ovih poslova predviđeno je na 12 mjeseci. Dinamika će se određivati u dogovoru s odgovornim osobama Hrvatskih autocesta, a izvođač će morati dokazati i da raspolaže potrebnim strojevima ili da ih ima osigurane kroz najam.