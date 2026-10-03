Milijunska rekonstrukcija završila, ali ima još posla: Ovo je dodatni zahvat u obnovljenim toplicama

Svečano otvorenje obnovljenih i proširenih Daruvarskih toplica održano je ovog ljeta, 29. srpnja. Tim je događajem uspješno završena velika rekonstrukcija vrijedna više od 20 milijuna eura, od čega je više od 13,2 milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Obnovljeno je 77 postojećih soba u hotelu Termal i izgrađeno je 13 novih smještajnih jedinica, čime je ukupan kapacitet povećan na 90 soba. Kompleks je dobio i nove termalne bazene s masažnim zonama, sunčalištima, modernim wellness centrom i drugim novim sadržajima.

Ipak, u Daruvarskim toplicama ostalo je još posla u zgradi Terapije. Kako je vidljivo iz javne nabave, ponovno se pokreće postupak za adaptaciju Bisernih kupki, u kojima se provodi fizikalna i medicinska rehabilitacija.

Kupke za hidroterapiju

Biserne kupke u Daruvarskim toplicama oblik su hidroterapije koji se provodi u sklopu fizikalne i medicinske rehabilitacije. Prema informacijama na stranici Toplica, u njima se kroz termalnu vodu u kadi propuštaju sitni mjehurići zraka pod tlakom. Postupak se koristi za opuštanje mišića, smanjenje napetosti, olakšavanje bolova i poboljšanje periferne cirkulacije.

Kupke se nalaze u sklopu lječilišnog hotela Termal, unutar Julijevog parka u Daruvaru. Zgrada se sastoji od smještajnog i lječilišnog dijela, a Biserne kupke smještene su na prvom katu. Predviđena je adaptacija prostora i pripadajućih vodovodnih, kanalizacijskih, elektroinstalacijskih i strojarskih instalacija.

Postojeće podne slojeve potrebno je ukloniti sve do nosive armiranobetonske ploče, nakon čega će se ugraditi novi slojevi poda s keramičkim pločicama. Zidove je predviđeno obložiti vinilnim oblogama i keramičkim pločicama do visine od 220 centimetara, dok će se ostatak površine obojiti perivom lateks bojom, nakon prethodnog uklanjanja svih postojećih slojeva boje i gleta.

Drugi pokušaj potrage za izvođačem

Uz to je planirano potpuno demontirati postojeći spušteni strop 'Hunter Douglas' od lamela, zajedno s njegovom potkonstrukcijom, te ugraditi novi strop od gips-kartonskih i Armstrong ploča dimenzija 60x60 centimetara. Stropovi će se izvesti prema shemi i nacrtima iz grafičkih priloga. Postojeća unutarnja stolarija također će se zamijeniti novom, uz obnovu i prilagodbu instalacija.

Tijekom izvođenja potrebno je provoditi kontrolu kvalitete materijala, betona i armature, osigurati odgovarajuće ateste te dokumentirati ispitivanja i preglede konstrukcije. U dokumentaciji je navedeno da se svi radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom i važećim propisima. Procijenjena vrijednost radova iznosi 73 tisuće eura bez uključenog PDV-a. Ovo je drugi put da se putem javnog poziva traži izvođač radova. Rekonstrukcija Daruvarskih toplica | foto: Marko Marušić (Facebook)

'Terapija' nije išla u radove

Napomenimo, modernizacija Daruvarskih toplica najveća je investicija u kompleks u više od stoljeća dugoj povijesti, a građevinski radovi na obnovi trajali su oko godinu i pol dana.

Tvrtka Radnik provela je rekonstrukciju i dogradnju hotela Termal, izgradila nove termalne bazene i rekreacijsko-turistički centar te modernizirala tehničke i energetske sustave. Po svemu sudeći, zgrada Terapije nije bila zahvaćena rekonstrukcijom.

Inače, nakon rekonstrukcije, dio kompleksa koji je išao u uređenje je dobio nove bazene na mjestu starih, dotrajalih, dok su u samom hotelu rekonstruirane postojeće sobe i izgrađeno 13 novih. Radovi su uključivali obnovu konstrukcijskih elemenata, pročelja i krovišta, uređenje okoliša i pješačkih komunikacija te prilagodbu suvremenim standardima energetske učinkovitosti. Adaptacijom kupki trebala bi se dodatno podići kvaliteta sadržaja koje nudi kompleks toplica.