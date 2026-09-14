Novi produžetak za najiščekivaniju brzu cestu u Hrvatskoj: Prvi kilometri gradili se još prije 10 godina

Prije 16 godina krenula je izgradnja prve dionice, a i kilometri između Bjelovara i Farkaševca rade se predugo. Ljetos je potpisan dodatak ugovoru.

Izgradnja brze ceste Farkaševac-Bjelovar već predugo traje, a nedavno je potpisana izmjena ugovora zbog dodatnih radova. Brzi pravac D12, koji bi po završetku Zagreb, Bjelovar i Viroviticu trebao povezati s mađarskom granicom, jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u sjevernoj Hrvatskoj, ali se i vrlo dugo gradi. Iako se postupno pokreću postupci i radovi na novim dionicama, 17 kilometara između Farkaševca i Bjelovara gradi se od 2020., a prvi radovi na novoj magistrali krenuli su prije čak 16 godina.

Prvi posao prije 16 godina

U 2010., od Vrbovca prema Farkaševcu krenula se graditi prva dionica brze ceste Vrbovec-Terezino Polje, a gotovo čitavo desetljeće kasnije, tih 10,6 kilometara otvoreno je za promet. Zatim je u 2020. otvoreno novo gradilište, na sektoru od Farkaševca do Bjelovara - ali radovi još uvijek nisu završili. Prvih 5 kilometara izgradila je tvrtka Kamgrad, no preostalo je zgotoviti još 11,8 kilometara koji se grade od 2023. godine.

U javnoj nabavi vidi se da je ugovor Hrvatskih cesta sa zajednicom tvrtki Kamgrad i Pedom Asfalti promijenjen zbog dodatnih radova dodatkom sklopljenim krajem srpnja 2026. godine. Promjena ugovorenog iznosa 'zapečaćena' je dodatkom ugovoru kojim prvotni iznos od 35,13 milijuna eura za izgradnju nove dionice (sklopljen u srpnju 2021.), raste na 39,82 milijuna eura (bez uključenog PDV-a). Ovo je poskupljenje od skoro 5 milijuna eura.

Rok od 30 mjeseci za izvedbu ostaje nepromijenjen, iako su radovi po tom roku trebali završiti u siječnju ove godine. Zbog problema s poplavnim i podzemnim vodama, rok je pomaknut na ljeto, ali naknadno se govorilo o posve novom roku, čak do 2027. godine, doduše, neslužbeno.

Dodatak ugovoru | foto: EOJN, snimka zaslona

Stanje radova, u siječnju 2026. | foto: YouTube snimka zaslona

Vrlo su važne i druge dionice

Znamo da je 17 kilometara između Farkaševca i Bjelovara, dugih oko 17 kilometara, ključno za Bjelovar koji će konačnim završetkom te etape projekta dobiti izravnu bržu vezu sa Zagrebom, odnosno s Vrbovcem. S druge strane, u trenutku kad se otvori promet na toj trasi, bit će bliže završetak radova na ostatku dionice.

Širi projekt još je važniji jer ne služi samo Bjelovaru i Virovitici, već treba povezati Podravinu i središnju Hrvatsku sa Zagrebom, to jest dalje s Mađarskom. Završetkom koridora od Vrbovca preko Bjelovara i Virovitice do Terezinog Polja stvorila bi se kvalitetnija prometna poveznica u oba smjera.

Nova cesta trebala bi skratiti vrijeme putovanja, povećati sigurnost prometa, rasteretiti postojeće državne ceste D2, D28 i D43 te poboljšati prometne uvjete za stanovnike i gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Baš stoga D12 ima status građevine od državnog interesa, a svaki novi uspjeh u gradnji prati se s interesom. Ovdje pročitajte o arheološkim istraživanjima na trasi.