Veliki prometni projekt u Dalmaciji: Rekonstrukcija ulaza u grad sada uključuje i devijaciju državne ceste

Projekt Hrvatskih cesta dobio je rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole koje se odnosi na faznu gradnju.

Makarska je napravila još jedan važan korak prema realizaciji velikog prometnog zahvata na ulazu u grad. Grad Makarska izdao je rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za projekt koji obuhvaća privremenu devijaciju državne ceste D8, a potom i izgradnju deniveliranog raskrižja državne ceste D8 i D512 s Ulicom Stjepana Ivičevića. Investitor su Hrvatske ceste (HC), a dokumentaciju potpisuje Institut IGH.

Riječ je o projektu koji bi trebao bitno promijeniti promet na jednom od važnijih ulaza u Makarsku. Zahvat će se graditi u dvije faze, a prije glavnog raskrižja prvo će se izvesti privremena cesta kojom će se promet preusmjeriti tijekom radova.

Prvo privremena devijacija D8

Nova izmijenjena lokacijska dozvola odnosi se na faznu gradnju. U prvoj fazi predviđena je privremena građevina za devijaciju državne ceste D8, dok druga faza obuhvaća samo denivelirano raskrižje državnih cesta D8 i D512 s nerazvrstanom cestom, odnosno Ulicom Stjepana Ivičevića.

To praktički znači da će se prije glavnih radova morati izgraditi privremeni prometni pravac kako bi se postojeći promet maknuo iz zone budućeg gradilišta. Tek nakon toga moći će se ozbiljnije otvoriti prostor za izgradnju novog raskrižja.

Zanimljivo je i da je prethodno rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole iz rujna 2025. bilo poništeno u žalbenom postupku krajem iste godine. Predmet je vraćen na ponovni postupak, a novo rješenje izdano je 29. rujna 2026. godine. Borba protiv betonizacije i prekomjerne stambene izgradnje | foto: službene stranice Grada Makarske

Bilo je i primjedbi vlasnika zemljišta

Tijekom postupka dio vlasnika nekretnina uz trasu imao je primjedbe na planiranu privremenu regulaciju prometa i korištenje zemljišta. Jedna od primjedbi odnosila se na pristup privatnim kućama nakon uspostave privremene devijacije. Vlasnica je upozorila da projekt, prema njezinu tumačenju, nije dovoljno jasno prikazao kako će se nakon zatvaranja postojećeg puta pristupati njezinoj kući.

Projektant je naknadno obrazložio da će jedna nekretnina imati pristup izravno s nerazvrstane ceste i s devijacije, dok će druga imati pristup s nerazvrstane ceste. Točna površina zemljišta koja će se koristiti utvrdit će se geodetskim elaboratom nakon izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

U dokumentaciji se spominju i primjedbe na uklanjanje postojećeg zelenila i gubitak dijela parkirališnih mjesta, kao i pitanje naknade vlasnicima za privremeno zauzimanje zemljišta. Nadležno tijelo na kraju je zaključilo da su svi propisani uvjeti za izdavanje dozvole ispunjeni te da primjedbe nisu razlog za drukčiju odluku.

Još se ne zna koliko će privremeno rješenje trajati

Zanimljiv detalj je i da se iz ovog dokumenta još ne može iščitati koliko će dugo privremena devijacija biti u funkciji. U obrazloženju se izričito navodi da je trajanje korištenja zemljišta vezano uz trajanje samih radova te da ga u ovoj fazi nije moguće točno odrediti. To znači da će konačni rokovi postati jasniji tek u sljedećim fazama pripreme i ugovaranja radova.

Za sam zahvat već su pribavljeni posebni uvjeti niza nadležnih tijela, među kojima su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, HEP, HAKOM i makarski Vodovod. rekonstrukcija državne ceste D8, Volicija, Makarska | Foto: Google Maps, Canva

Podsjetimo, riječ je o velikom novom čvoru na ulazu u grad

O ovom projektu već se dulje govori kao o jednom od važnijih prometnih zahvata za Makarsku. Cilj je postojeće križanje D8, D512 i Ulice Stjepana Ivičevića zamijeniti deniveliranim raskrižjem, odnosno promet razdvojiti po različitim razinama kako bi se smanjilo presijecanje tokova i gužve.

Takvo rješenje posebno je važno zbog velikog sezonskog opterećenja Jadranske magistrale i prilaza Makarskoj. Prije nego što novi čvor bude izgrađen, promet će se morati prebaciti na privremenu devijaciju D8, zbog čega upravo ta prva faza predstavlja ključni preduvjet za otvaranje glavnog gradilišta.