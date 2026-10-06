Ide sanacija bukobrana na A1: Bauštela na tri lokacije, dvije u zoni tunela, radovi će trajati 120 dana

Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za veliku sanacija zida za zaštitu od buke na autocesti A1 Zagreb - Split – Dubrovnik od 140. do 180. kilometra. Iako se možda čini da nije riječ o nekom poslu vrijednom pažnje percepcija se svakako mijenja kada se uzme u obzir da početna vrijednost investicije bez PDV-a iznosi čak 880 tisuća eura.

Projekt je prije nekoliko dana prošao savjetovanje, a javni je poziv za izvođača radova raspisan jučer. Ponude se zaprimaju do 27. listopada, a otvaranje gradilišta planirano je za 7. prosinac ove godine. Radovi će trajati ukupno 120 dana.

Sanacija na tri lokacije

Izvedbeni projekt otkriva da će se radovi izvoditi na tri lokacije na dionici A1 Otočac – Perušić – Gospić, i to u oba smjera autoceste. Dvije lokacije nalaze se oko 140. kilometra, u zoni tunela Brezik, dok je treća između 180+236. i 180+608. kilometra, prije čvora Gospić u smjeru Dubrovnika.

Sanacija podrazumijeva uklanjanje dotrajalih i oštećenih elemenata te njihovu zamjenu novima, dok će se neoštećeni demontirani elementi, gdje je to moguće, ponovno upotrijebiti. Dok je cilj zahvata vratiti punu funkcionalnost postojećih zidova, pri čemu se sanirani dijelovi moraju tlocrtno i visinski uklopiti u postojeću konstrukciju.

sanacija bukobrana | foto: screen shot EOJN

Zid uništila vatra, ali i nagrizla sol

Razlozi zbog kojih bukobrani trebaju obnovu razlikuju se od lokacije do lokacije. Na izlazu iz tunela Brezik u smjeru Dubrovnika dio zida stradao je u požaru koji je izbio na osobnom vozilu, pri čemu je oštećeno ili potpuno izgorjelo osam drvenih i dva transparentna panela.

Pregledom je, međutim, utvrđeno i znatno šire propadanje konstrukcije. Na cijelom zidu oštećene su drvene letvice, dok su naglavne grede teško stradale zbog djelovanja soli, uz vidljivu koroziju armature. Djelomična oštećenja zabilježena su i na glavama pilota. Zanimljivo je da na čeličnim HEA profilima nisu utvrđene deformacije ni vidljiva korozija.

sanacija bukobrana | foto: screen shot EOJN

Rupe kroz koje prolazi buka

Ni zid s druge strane autoceste, prije ulaza u tunel Brezik u smjeru Zagreba, nije u puno boljem stanju. Ondje su oštećene drvene letvice i pojedini cijeli paneli, dok su duž zida naglavne grede degradirane djelovanjem soli, a armatura je ostala izložena koroziji.

Na pojedinim mjestima oštećenja su toliko izražena da su između zida i tla nastale rupe kroz koje može prolaziti zvuk, čime sama barijera gubi svoju osnovnu funkciju. Projektom je zato na ovoj lokaciji predviđena sanacija svih 110 polja zida. Zahvat obuhvaća i 110 naglavnih greda te 111 glava pilota, dok će se postojeći transparentni paneli očistiti, uskladištiti i ponovno ugraditi.

sanacija bukobrana | foto: screen shot EOJN

Šteta od vjetra

Treća lokacija nalazi se prije čvora Gospić u smjeru Dubrovnika, gdje je prilikom jakog udara vjetra jedan od panela ispao iz ležišta i oštetio se pri padu. Pregledom su uočene i oštećene drvene letvice na drugim poljima, kao i oštećenja ranije saniranih glava pilota.

Ispod zida prolazi pet kanalica za odvodnju, a na pojedinim mjestima ispiranje tla stvorilo je dodatne otvore ispod greda koji predstavljaju potencijalna mjesta prolaska buke. Za razliku od prve dvije lokacije, ovdje nije predviđena obnova cijelog zida, već sanacija 15 od ukupno 95 polja. U njih će biti ugrađeni novi drveni apsorbirajući paneli, uz sanaciju naglavnih greda i ostalih oštećenih elemenata gdje to bude potrebno.

sanacija bukobrana | foto: screen shot EOJN

Novi drvobetonski paneli

Jedna od većih promjena bit će ugradnja novih drvobetonskih panela na prve dvije lokacije. Riječ je o elementima koji se sastoje od nosivog armiranobetonskog i apsorbirajućeg sloja od poroznog betona, a projektom im je predviđena trajnost od najmanje 50 godina. Paneli se ugrađuju između postojećih čeličnih HEA 160 profila, dok će se dotrajale armiranobetonske naglavne grede zamijeniti novima.

Projekt postavlja i konkretne akustičke zahtjeve. Elementi moraju pripadati kategoriji A3 u pogledu apsorpcije zvuka te B3 u pogledu zvučne izolacije. Posebna pažnja posvećena je i betonu za konstrukcijske elemente uz prometnicu, koji mora biti otporan na smrzavanje, odmrzavanje i djelovanje sredstava za odleđivanje.

Radovi uz regulaciju prometa

Izvođača pritom čeka zahvat koji se mora organizirati uz funkcioniranje autoceste. Pripremni radovi uključuju postavljanje privremene regulacije i prometne signalizacije, a na pojedinim lokacijama i uklanjanje zaštitne odbojne ograde kako bi se omogućio pristup zidovima.

Stoga će radovi svakako utjecati na regulaciju prometa. Projekt predviđa postavljanje privremene regulacije i odgovarajuće prometne signalizacije, a na dijelu trase bit će potrebno ukloniti i zaštitnu odbojnu ogradu kako bi se omogućio pristup zidovima tijekom sanacije. Dvije zone zahvata nalaze se neposredno uz tunel Brezik, jedna na izlazu u smjeru Dubrovnika, a druga prije ulaza u tunel u smjeru Zagreba.

Ipak, u projektnoj dokumentaciji nije navedeno da će zbog izvođenja radova biti potrebno potpuno zatvarati tunel ili autocestu. Detaljan režim odvijanja prometa tijekom radova također nije razrađen u ovom tehničkom opisu. sanacija bukobrana | foto: screen shot EOJN

Bukobrani u središtu afera

Zidovi za zaštitu od buke u Hrvatskoj nisu bez razloga zanimljivi svima. Naime, već i ptice na grani znaju da su u nekoliko slučajeva završavali u fokusu istražitelja. Posebno se ističu dva.

Još 2010. mediji su otvorili pitanje riječkih bukobrana, postavljenih u sklopu proširenja riječke obilaznice, uz sumnje da su radovi višestruko preplaćeni. Prema tadašnjim navodima, za bukobrane je plaćeno oko 21,9 milijuna eura (165 milijuna kuna), odnosno oko 8,8 milijuna eura (66 milijuna kuna) više od procijenjene tržišne vrijednosti, a slučajem su se bavili policija i USKOK. U javnosti su se istodobno problematizirali kvaliteta izvedbe i opravdanost postavljanja dijela zidova.

Tu je i zadnja afera 'Bukobrani' otvorena je 2024. godine, ovaj put u vezi s Hrvatskim cestama i poslovima na osječkoj obilaznici. USKOK je pokrenuo istragu protiv više osoba, među kojima je bio i bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, zbog sumnji u pogodovanje pri dodjeli poslova vezanih uz bukobrane vrijednih oko deset milijuna eura. Istražitelji su sumnjali da su zauzvrat osiguravane različite protuusluge i koristi. Riječ je, jasno, o slučajevima koji nikako nisu povezani s aktualnim HAC-ovim projektom sanacije bukobrana na A1, ali ukazuju zašto poslovi vezani uz ovu vrstu cestovne infrastrukture već godinama privlače pozornost javnosti.