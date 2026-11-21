Nova brza cesta na istoku Hrvatske, pravac između Republike Mađarske koji bi preko Virovitice vodio do Okučana, odnosno na kraju do granice Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom dio je šireg projekta koji bi trebao povezati autocestu A3 Zagreb-Lipovac s graničnim prijelazom Gradiška. Prema dokumentu koji pronalazimo u sustavu eDozvola, čeka se izmjena i dopuna građevinske dozvole za posljednju etapu manjeg dijela na samoj granici s BiH.

Prve dvije faze izgrađene

U punoj duljini, dionica Okučani-granica BiH - dio šireg projekta strateškog cestovnog pravca E661 - duga je približno 9,68 kilometara, a njezina je realizacija podijeljena u više faza. Projektiranje i priprema započeli su još 2008. godine, kada je 3. studenoga izdana prva lokacijska dozvola. Ona je produžena 4. prosinca 2010., dok je 2017. godine doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, uz propisane mjere zaštite i praćenja. Projekt je potom dodatno razrađivan kroz izmjene lokacijske dozvole i podjelu na zasebne građevinske cjeline.

Prva faza obuhvatila je izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške, čija je gradnja započela 2019. godine, a završena je 2022. godine. Druga faza obuhvaća približno 4,07 kilometara ceste od mosta do čvorišta Novi Varoš, a radovi na njoj započeli su 15. veljače 2022. godine.

Za treću etapu ovog dijela većeg prometnog projekta priprema se teren za izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Treća faza odnosi se na izgradnju brze ceste od kilometra 0+900 do kilometra 4+620, odnosno na dionicu dugu oko 3,72 kilometra. Iz njezina su obuhvata izuzeti čvorište Prašnik i putni prijelaz Pustara, koji su predviđeni kao zasebna građevinska cjelina. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođač radova tvrtka Integral Inženjering iz Laktaša, s kojom je ugovor sklopljen 7. svibnja 2024. godine.

Izmjene dozvole i povećana cijena

Osim izgradnje četverotračne prometnice, treća faza uključuje raskrižje s državnom cestom DC5, putni prijelaz i nadvožnjak Voloder, prolaz za životinje Kućišta, sustav odvodnje, javnu rasvjetu, prometnu signalizaciju, zaštitnu opremu te pristupne putove. Prema izvještaju izvođača od 17. travnja 2026., na gotovo cijeloj trasi izvedeni su nasip i mehanički zbijeni nosivi sloj, dok su na istočnoj strani izvedeni cementom stabilizirani sloj i bazni asfaltni sloj. Istodobno su se izvodili radovi na odvodnji, prolazu za životinje i nadvožnjaku Voloder.

Prema sustavu eDozvole, za ovu fazu traže se izmjene, odnosno, u sustavu je navedeno da se planira izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za taj dio. U sustavu se može vidjeti i Javni poziv za uvid u spis predmeta (objavljen 19. studenog ove godine) koji će se, kako se vidi, održati u prostoru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u Zagrebu, dana 1. prosinca 2026. godine, između 13 i 15 sati.

Riječ je o izmjeni dozvole za radove na budućim novoformiranim česticama u dvije katastarske općine - Gređani i Novi Varoš, na području Općine Stara Gradiška. Investitor projekta su Hrvatske ceste. Ovakvi postupci često se pokreću zbog usklađivanja projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu ili novootkrivenim uvjetima. Napominjemo da su radovi na ovoj etapi projekta krenuli još u lipnju 2024. godine, a trebali su završiti do ljeta ove godine. No, zbog izmjena dozvole, radi povećanog opsega radova (koji su povećali i cijenu), produljuje se izvedba.

Ne gradi se cijeli pravac 'odjednom'

Za cjelokupni projekt između granice s Mađarskom i granice s BiH treba naglasiti da se ne gradi kao jedinstveni projekt, već po zasebnim dionicama, a razvoj izgradnje diktira prioritetnost pojedinih dionica. Planiranje je, naime, krenulo još u 2000-im godinama, a dio dionica i dalje je u fazi planiranja.

Na sjevernom dijelu predviđene trase, od mađarske granice do čvora Terezino Polje bila bi duga oko 3,5 kilometara, s četiri trake i mostom preko Drave. Trenutačno se planira. Dio od Terezinog Polja do Virovitice jedna je od dionica DC12, koja se u dijelovima gradi, dok bi središnja transverzala povezala Viroviticu, Daruvar, Lipik i Okučane. U fazi je izrade studija. Konačno, najjužnija dionica ona je koja već ima prve dvije podetape, dok se za posljednju, treću, mijenja dozvola.