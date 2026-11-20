Na državnoj cesti kod krškoga kraja u zaleđu Omiša, na oko 412 metara nadmorske visine u srcu regije Srednjih Poljica, gradi se novo odmorište na državnoj cesti. Bit će uz trasu DC70, uz spoj s Omiškom obilaznicom, a dio dokumentacije spreman je još od 2018. godine.

Pokrenut novi postupak

U studenom ove godine Hrvatske ceste pokrenule su novi postupak nadzora nad izgradnjom odmorišta Brnistra (Naklice) na državnoj cesti D 70. Usluga je procijenjena na vrijednost od oko 50.000 eura bez uključenog PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 11. prosinca. Predviđeno trajanje ugovora je oko 120 dana, a kriterij odabira bit će cijena s udjelom 80 posto i tehnički stručnjak s udjelom od 20 posto.

Prema dokumentaciji, ovim postupkom traži se kompletan stručni i geodetski nadzor koji će izraditi i geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja radova i materijala na gradilištu i u proizvodnim pogonima. Nadzor će uz to biti odgovoran i za zaštitu na radu tijekom izvođenja.

Tražene usluge trebaju započeti u roku od sedam dana od obavijesti naručitelja o početku pružanja usluge, odnosno uvođenja u posao. Nadzorni inženjeri moraju biti prisutni na gradilištu svakoga dana tijekom izvođenja radova, u skladu s dinamičkim planom izvođača, a nadzor traje do predviđenog završetka radova, uz sudjelovanje u završnom obračunu, navedeno je u postupku nabave.

Novo odmorište HC-a | Foto: EOJN/Elaborat (MZOZT)

Radovi ugovoreni u 2025.

Inače, 11. prosinca 2025. godine naručitelj Hrvatske ceste sklopile su ugovor o izvedbi s odabranim izvođačem Građevno zec. Sklopljen je sporazum u vrijednosti od 1,12 milijuna eura bez PDV-a, odnosno od 1,4 milijuna eura s uključenim PDV-om. Radovi su ugovoreni s podizvoditeljem, tvrtkom Patrlji, koji su preuzeli asfalterske radove.

Što se samog postupka tiče, prema projektnoj dokumentaciji ovo je zahvat na južnoj strani ceste koji uključuje izgradnju priključne prometnice duljine od oko 208,8 metara s dva prometna traka širine po tri metra i s okretištem dimenzioniranim za autobuse. Predviđeno je parkiralište za 15 osobnih vozila i dva autobusa, pješački nogostupi širine dva metra, uređenje vidikovaca, potporne građevine, zaštita pokosa i hortikulturno uređenje.

Projektom su predviđeni i sustav zatvorene odvodnje oborinskih voda s kolnika, njihovo pročišćavanje u separatoru lakih tekućina, zaštita postojećih instalacija, izgradnja novih instalacija te javna rasvjeta. Lokacija zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže HR1000029 Cetina i HR2000929 Rijeka Cetina - kanjonski dio, navedeno je u elaboratu izrađenom prije više godina.

Dio dokumentacije otprije više godina

Prisjetimo se, Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izradila je tvrtka Kaina u svibnju 2018. godine, na temelju idejnog projekta Geoprojekta iz srpnja 2017. godine.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 11. prosinca 2018. godine rješenje, objavljeno 21. prosinca 2018., kojim je utvrđeno da za planirano odmorište Brnistra nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.