Radovi u tunelu Sveti Ilija na državnoj cesti DC76 su završeni! Iz Hrvatskih cesta (HC) upravo su izvijestili kako će se sutra, u petak 20. studenoga, točno u podne, ponovno uspostaviti promet kroz tunel koji povezuje Dalmatinsku zagoru s Makarskom rivijerom. I to nakon svega mjesec dana od otvaranja gradilišta.

Podsjetimo, Hrvatske ceste 18. listopada započele su s realizacijom ugovora za izvođenje radova na sanaciji revizijskih okana zatvorenog sustava odvodnje u tunelu Sveti Ilija. Posao vrijedan 221.371,66 eura s PDV-om povjeren je zagrebačkoj tvrtki Hidrostres, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova provodila splitska tvrtka Sollertia constructum.

Znatno prije roka

Zbog prirode i tehnologije izvođenja radova tunel Sveti Ilija zatvoren je za sav promet, a ugovoreni rok izvođenja radova iznosio je čak 90 radnih dana. Naknadno je najavljeno kako će se promet kroz tunel ponovno uspostaviti 21. prosinca. No, ni toliko dugo vozači nisu morali čekati.

Iz Hrvatskih cesta još su u listopadu najavljivali kako s izvođačem intenzivno rade na pronalaženju rješenja za skraćivanje vremena izvođenja radova. Cilj je bio što manje utjecati na svakodnevicu lokalnog stanovništva koje gravitira Makarskoj rivijeri. U tome su i uspjeli, pa se tunel otvara čak mjesec dana prije naknadno najavljenog prosinačkog termina.

tunel Sv. Ilija | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Dotrajala infrastruktura

Kako smo ranije pisali, vizualnim pregledom obavljenim u svibnju 2024. godine u tunelu su evidentirana 84 revizijska okna. Iako je utvrđeno da je beton okana generalno u vrlo dobrom stanju, na pojedinim lokacijama uočeni su nedostaci zaostali nakon prethodnih sanacija. Evidentirana su i oštećenja nastala uslijed dugogodišnje eksploatacije.

Oštećenja su projektanti podijelili u tri kategorije, ovisno o stanju poklopaca, njihovih okvira i armiranobetonskih ploča. Na pojedinim oknima utvrđene su pukotine u pločama i korozija armature, zbog čega zamjena poklopaca nije bila moguća bez ozbiljnijih građevinskih intervencija. Na drugima je bilo dovoljno sanirati oslonce poklopaca.

Što se radilo?

Građevinski zahvat obuhvatio je sanaciju i reprofilaciju oštećenih dijelova revizijskih okana primjenom odgovarajućih sanacijskih mortova. Također, obnovu oslonaca armiranobetonskih ploča, izmjenu sustava otvaranja okana te zamjenu oštećenih poklopaca. Na lokacijama s izraženijim oštećenjima projektom je bila predviđena cjelovita sanacija revizijskih okana.

Zanimljivo je da je na odabir tehnologije sanacije utjecala i dostupnost odgovarajućih tunelskih poklopaca na hrvatskom tržištu. Zbog neusklađenosti dimenzija dostupnih poklopaca s postojećim otvorima na pojedinim je lokacijama planirana zamjena armiranobetonskih ploča iako na njima nisu evidentirana oštećenja. Također, na 20 okana s dvostrukim poklopcima predviđena je zamjena oba, iako je samo jedan pokazivao znakove dotrajalosti. tunel Sv. Ilija | foto: Splitsko-dalmatinska županija

Grdosija pod Biokovom

Tunel Sveti Ilija cestovni je tunel kroz Biokovo koji povezuje obalni i kontinentalni dio Splitsko-dalmatinske županije. Dugačak je 4.248 metara, ima kolnik širine 7,7 metara i servisnu cijev dugu 4.255,62 metra. Povezuje naselja Bast u općini Baška Voda i Rastovac u općini Zagvozd.

Gradnja tunela započela je 2008. godine, a u njegovu probijanju sudjelovale su dvije velike domaće građevinske tvrtke, zagrebačka Hidroelektra niskogradnja i splitski Konstruktor. Tunel je probijen u siječnju 2010. godine, a svečano otvoren 8. srpnja 2013. godine. Njegovim ponovnim puštanjem u promet nakon sanacije vozači više neće morati koristiti obilazne pravce preko Šestanovca, Dubaca i Vrgorca.