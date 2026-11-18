U javnoj nabavi krajem listopada HŽ Infrastruktura je pokrenula nadmetanje za obnovu važnog tunela, a o čemu smo pisali i u kolovozu. Riječ je o zahvatu na jednoj od najvažnijih pruga kroz Dalmaciju, na kojoj se planira sanacija dotrajale tunelske konstrukcije. Glavni problem je rješavanje dugogodišnjeg prodora vode čime bi se osiguralo veću stabilnost tunela i sigurnost željezničkog prometa. Tunel je izveden 1920. godine, a nadmetanje u nabavi otvoreno je krajem listopada.

Tunel dug 87 metara

Željeznički tunel Komac duljine 87 metara nalazi se na pruzi M604 Oštarije-Knin-Split, između kolodvora Gračac i Malovan. Izgrađen je 1920. godine na pruzi koja je i dalje jednokolosiječna i neelektrificirana. Tunelski profil je potkovast, elipsastog oblika, a zid i svod na na ulaznom i izlaznom dijelu obloženi su betonskom oblogom, dok je ostatak neobložen (živa stijena) ili obložen kamenom, piše o objektu u projektu.

Na tunelskom zidu s desne strane položeni su STKA i PNK kablovi te 48-nitni optički kabel, a kolosiječna rešetka sastoji se od tračnica 60E1 i drvenih pragova. Tunelski sustav trebalo bi obnoviti jer na svodu i na tunelskom zidu gotovo duž cijelog tunela dolazi do velikog procurivanja vode te ljuštenja i raspadanja obloge.

Betonska obloga na ulaznom portalu je oštećena, dok se na izlaznom portalu vide tragovi procurivanja. Uz to, po svodu je vidljiva jedna veća kaverna u kaloti tunela. Kako se produrivanje poveća u zimskom periodu dolazi do stvaranja siga, a što negativno utječe na stabilnost kolosijeka i sigurnost željezničkog prometa. Na cijeloj duljini tunela vidljive su karbonatne naslage dok tunelu nema odvodnog kanala ni riješenog sustava odvodnje, navedeno je o problemima ovog objekta. Predusjek tunela dugačak je oko 80 metara, a zausjek oko 105 metara, dodano je o dimenzijama.

Detaljnije o planiranim postupcima

Obnova obuhvaća tunelsku cijev, predusjek, zausjek te ulazni i izlazni portal. U tunelskoj cijevi predviđeno je reprofiliranje kamene obloge, strojno čišćenje pranjem pod tlakom od 500 do 800 bara te izvedba dva sloja mlaznog betona C25/30 svaki debljine pet centimetara, s armaturnom mrežom Q-188 između slojeva, detaljno je opisano u javnoj nabavi. Na drugi sloj nanijet će se špricana hidroizolacijska membrana debljine pet milimetara, a završni zaštitni sloj izvodi se od mikroarmiranog mlaznog betona debljine pet centimetara s minimalno sedam kilograma čeličnih ili propilensih vlakana po kubnom metru.

Za odvodnju se kroz tunel ugrađuje polucijevni sustav s barbakanima (pet po profilu na svakih 2,5 metara) koji vodu preusmjerava u drenažne jarke s PEHD cijevima promjera 200 milimetara s obje strane kolosijeka. A kaverna u kaloti sanirat će se betoniranjem u oplati uz ugradnju heksagonalne žice.

Na predusjeku i zausjeku namjerava se stabilizirati potencijalno nestabilne stijenske blokove sigrima dugim tri do devet metara, što će se izvesti torkretiranjem te ugradnjom drenažnih cijevi. Portal će se obnavljati mlaznim betonom, a iznad ulaznog portala izvest će se odvodna kanalica duljine osam metara. Nakon obnove obloge izvodit će se i radovi na gornjem ustroju: reguliranje kolosijeka na dionici od 216 metara, dopuna tucanika, predizanje dugog traka tračnica te AT zavarivanje, stoji u kolosijeku. Nakon završetka radova predviđen je jamstveni rok od pet godina. Ponude za opisano zaprimat će se do 3. prosinca.