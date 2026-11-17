Tri nasute brane, nova hidroelektrana, rekonstrukcija postojećeg postrojenja i akumulacijsko jezero površine 11,45 četvornih kilometara čine glavne dijelove velikog zahvata koji HEP priprema u Lici. Za izgradnju glavnih građevina Hidroenergetskog sustava Kosinj i isporuku opreme pokrenuta je nabava procijenjene vrijednosti 480 milijuna eura. Prema tehničkoj dokumentaciji, od uvođenja izvođača u posao do završetka svih aktivnosti predviđeno je približno šest godina.

HES Kosinj predstavlja dogradnju postojećeg hidroenergetskog sustava Senj. Ciljevi su bolje iskorištavanje vodnog potencijala rijeke Like, reguliranje poplava u Kosinjskoj dolini i optimizacija rada postojećih energetskih postrojenja. Budućeg izvođača očekuje opsežan građevinski posao, od pripreme prostora i izvedbe brana do montaže opreme, prvog punjenja akumulacije i pokusnog rada elektrana.

HES Kosinj | Foto: ilustracija, screen shot EOJN / AI/Chat GPT

Tri brane formirat će novu akumulaciju

Akumulacijsko jezero Kosinj planirano je neposredno nizvodno od postojeće akumulacije Kruščica i hidroelektrane Sklope, na području općine Perušić. Prema detaljnom opisu akumulacije, zauzimat će 11,45 četvornih kilometara i imati volumen od približno 340 milijuna kubičnih metara.