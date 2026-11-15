Ispod ovih polja INA planira novu plinsku bušotinu: Pripremaju cestu i postrojenje visoko 38 metara

Spoj startne baterije i baterije opće namjene
Jedna baterija pokreće motor, druga hladi pivo. Saznajte kako ih spojiti da se pune zajedno, a da troše svaka za sebe.
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15. studeni 2026.
Planirana bušotina kod Križa uključuje radni plato, pristupnu cestu i plinovode prema postojećem proizvodnom sustavu Žutica.
INA na području općine Križ priprema novu plinsku bušotinu Vezišće-11, koja bi trebala dosegnuti dubinu od približno 1.900 metara. No, prije bušenja potrebno je urediti gotovo hektar zemljišta, izgraditi pristupnu cestu i pripremiti podloge za teško postrojenje. Projekt predviđa i povezivanje s postojećim sustavom za prihvat i obradu plina.
Detalji su navedeni u elaboratu zaštite okoliša i rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 10. studenoga. Ministarstvo je zaključilo da uz propisane mjere nije potrebno provesti puni postupak procjene utjecaja na okoliš. Time je završen jedan korak u pripremi projekta, dok za gradnju treba ishoditi odgovarajuće dozvole.
Nova bušotina planirana je unutar eksploatacijskog polja Vezišće, na području katastarske općine Okešinec, približno 50 kilometara jugoistočno od Zagreba. Lokacija se nalazi južno od autoceste A3 Zagreb - Lipovac, u prostoru pretežno poljoprivrednih površina.
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Spoj startne baterije i baterije opće namjene
Jedna baterija pokreće motor, druga hladi pivo. Saznajte kako ih spojiti da se pune zajedno, a da troše svaka za sebe.
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