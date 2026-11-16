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16:59 214 d 16.04.2026
16. studeni 2026.
Četiri nove geotermalne bušotine trebaju ispitati podzemna ležišta, a posao uključuje projektiranje, građevinske radove i opremanje.
Geotermalna energija jedan je od načina da se toplina iz podzemlja iskoristi za grijanje gradova. No, prije povezivanja s toplinskim sustavima potrebno je izbušiti duboke bušotine, ispitati ležišta i utvrditi koliko se geotermalne vode može pridobivati. Upravo takav posao priprema Agencija za ugljikovodike, kroz nabavu procijenjenu na 35,15 milijuna eura.
Prema tehničkoj dokumentaciji, predviđena je izrada četiriju istražnih geotermalnih bušotina na području Velike Gorice, Zaprešića, Osijeka i Vinkovaca. Posao se ugovara po principu 'ključ u ruke', a uz bušenje obuhvaća projektiranje, ishođenje lokacijskih dozvola, pripremu gradilišta, nabavu opreme i završnu sanaciju.
Najveća planirana dubina predviđena je za bušotinu Velika Gorica GT-2, koja bi trebala dosegnuti 2.300 metara. Slijedi Zaprešić GT-2 s 2.200 metara, dok su za Osijek GT-2 i Vinkovce GT-2 predviđene dubine od 2.000 metara. Za svaku je navedena mogućnost dodatnih 100 metara.
Riječ je o nastavku istraživanja na područjima na kojima su prve bušotine već potvrdile geotermalni potencijal. Novi zahvati trebaju stvoriti daljnje tehničke preduvjete za korištenje tih izvora i buduće povezivanje s gradskim toplinskim sustavima. Točne lokacije novih bušotina izvođaču će dostaviti Agencija, najkasnije na dan uvođenja u posao.
Prije početka bušenja potrebno je pripremiti teren za smještaj teškog postrojenja i prateće opreme. Izvođač mora provesti geomehaničko uzorkovanje i izraditi elaborat koji će poslužiti kao podloga za projektiranje radnog prostora i pristupnih putova.
Slijede izgradnja platoa, uređenje pristupa te izrada lagune za proizvodno ispitivanje bušotine. Predviđene su i piezometarske bušotine za praćenje podzemnih voda te ugradnja početne zaštitne kolone.
Dokumentacija posebno zahtijeva poštovanje normi za zbijenost i ravnost podloge. Radni prostor mora biti prilagođen odabranom bušaćem postrojenju, pa priprema lokacije čini važan dio ukupnog zahvata.
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16:59 214 d 16.04.2026
Odabrani izvođač bit će zadužen za prijevoz, montažu i demontažu bušaćeg postrojenja te nabavu potrebnih alata i materijala. To uključuje bušaće šipke, dlijeta, zaštitne cijevi, isplaku i materijal za cementiranje.
Tijekom radova provodit će se geološki nadzor i mjerenja u kanalu bušotine, uključujući provjeru kvalitete cementacije zaštitnih cijevi. Predviđena je i ugradnja dubinskih uronjivih pumpi kao dijela proizvodnog opremanja.
Izvođač preuzima odgovornost i za radove podugovaratelja. Agencija, među ostalim, osigurava rješavanje imovinskopravnih odnosa za zemljišta na kojima će biti radni prostori i pristupne ceste.
Nakon bušenja slijedi provjera proizvodnih karakteristika. Mjerit će se tlakovi i temperature na ušću i dnu bušotine, pratiti protok te analizirati sastav pridobivene vode.
Za osnovne ispitne faze okvirno je predviđeno 11 dana: pet dana prirodnog dotoka, pet dana praćenja porasta tlaka i 24 sata ispitivanja pumpom. To nije ukupno trajanje svih ispitivanja jer ne uključuje pripremu opreme ni zaseban test utiskivanja fluida u ležište. Predviđen je i interferencijski test između susjednih bušotina, kojim se prati njihov međusobni utjecaj tijekom rada.
Ako rezultati budu pozitivni, radni prostor smanjit će se na površinu potrebnu za buduće pridobivanje geotermalne vode, a bušotina privremeno konzervirati prema projektu.
Ako se pokažu nepovoljne proizvodne karakteristike, predviđeno je trajno zatvaranje cementnim čepovima, uklanjanje površinskog dijela zaštitnih cijevi i vraćanje okolnog prostora u prvobitno stanje. Sanacija obuhvaća i lagunu korištenu tijekom ispitivanja.
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