Video: Najmodernije toplice dobile su krov, a grijat će se na 'domaću' vruću vodu od 100 stupnjeva

Hrvatska ima velik geotermalni potencijal, a u srcu Lijepe naše rastu toplice koje će se grijati na lokalnu vruću vodu.

Iako se nalazi u središtu Hrvatske, Bjelovar donedavno nije bio u fokusu većih investicija. Danas se to bitno promijenilo - grad je postao jedno od najvećih gradilišta u zemlji, s projektima ukupne vrijednosti oko 300 milijuna eura, odnosno 2,5 milijarde kuna, što je razina ulaganja usporediva s izgradnjom Pelješkog mosta.

Među 35 aktualnih projekata posebno se ističe izgradnja termi Bjelovar, vrijednih 41,5 milijuna eura. Radovi napreduju planiranom dinamikom - krov je dovršen, postavljaju se pločice, a slijedi ugradnja prozora, kako je objavio gradonačelnik Dario Hrebak.

Budući kompleks obuhvatit će olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara, zatvoreni bazen za međunarodna natjecanja (tek treći takav u Hrvatskoj, uz Zagreb i Rijeku) te još pet dodatnih bazena. Planirana je i wellness zona s četiri vrste sauna, finskom, parnom, bio i turskom, kao i prostori za relaksaciju. Ukupna površina kompleksa iznosit će 13.500 četvornih metara, od čega na bazenski dio otpada 3.700 kvadrata, a na zonu za opuštanje oko 3.000 kvadrata.

Geotermalna energija kao temelj budućnosti

Iza cijelog projekta stoji i šira priča o geotermalnoj energiji, koja bi Bjelovar mogla pretvoriti u jedan od prvih energetski neovisnih gradova u Hrvatskoj. Već prije dvije godine izbušena je bušotina koja je pokazala izniman potencijal, voda temperature 83 °C, uz naznake još većih rezervi ispod samog grada.

Planira se izgradnja dodatnih bušotina, uključujući i tzv. utisnu bušotinu u Velikom Korenovu, kao i dvije nove proizvodne bušotine u centru grada, gdje se očekuju temperature i do 100 °C. Dugoročni plan je razvoj toplovodne mreže kojom bi se u narednih pet do šest godina grijao velik dio gradskih zgrada, škola, vrtića i drugih javnih objekata.

Paralelno se razvija i toplovod kroz gospodarsku zonu Korenovo, dug nekoliko kilometara, koji će omogućiti grijanje budućih proizvodnih pogona. Već sada postoji interes za razvoj stakleničke proizvodnje hrane u tom području. terme Bjelovar i bušotina Veliko Korenovo | Foto: Dario Hrebak, video

Gospodarska zona i šira vizija razvoja

Veliko Korenovo ističe se kao jedinstven projekt na nacionalnoj razini, jer uključuje planiranu izgradnju geotermalnog toplovoda za grijanje poduzetničkih hala. Uz prometnice, projekt obuhvaća i kompletnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, oborinsku odvodnju, plinsku mrežu, telekomunikacije i javnu rasvjetu.

Prema planovima, radovi bi trebali trajati oko dvije godine, uz mogućnost ranijeg završetka. Geotermalna energija daje Bjelovaru značajnu konkurentsku prednost jer omogućuje dugoročno jeftino i održivo grijanje, što je posebno važno za industriju.

Cilj je jasan - stvoriti energetski održiv grad koji se oslanja na vlastite resurse, odnosno kombinaciju sunčeve energije i geotermalne topline iz bilogorskog podzemlja.

Geotermalna priča koja mijenja grad

Ideja o korištenju geotermalne energije započela je gotovo slučajno, otkrićem tople vode na jednoj staroj farmi, gdje je bušotina kontinuirano davala vodu tijekom cijele godine. To je potaknulo ozbiljna istraživanja i strateško planiranje.

Danas, kada su prvi konkretni rezultati već vidljivi, projekt dobiva sve jasnije obrise. Iako su u početku postojale sumnje i kritike, razvoj događaja pokazuje da bi Bjelovar u budućnosti zaista mogao postati primjer grada koji uspješno koristi vlastite prirodne resurse za energetsku neovisnost i gospodarski razvoj.