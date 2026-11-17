Veliki zahvat na Jadranskoj magistrali: Kod poznatog stadiona gradi se novo T-raskrižje
Zahvat će obuhvatit više od 3.600 četvornih metara, a novo prometno rješenje trebalo bi spriječiti stvaranje prometnih čepova u sezoni.
06:15 4 d 13.11.2026
17. studeni 2026.
Pukotine u asfaltu, problemi s odvodnjom i nedostatak nogostupa samo su neki od problema koje će riješiti ovaj građevinski zahvat.
Hrvatske ceste (HC) pripremaju natječaj za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC3, na dionici Soboli – Čavle. Projekt je procijenjene vrijednosti 2,1 milijun eura bez PDV-a, odnosno približno 2,6 s PDV-om. Trenutačno se nalazi u javnom savjetovanju do 23. studenog ove godine, nakon čega slijedi otvaranje javne nabave za izvođače radova.
Riječ je o prometnici na području Primorsko-goranske županije na kojoj su evidentirana brojna oštećenja. Ovdje treba reći da je državna cesta DC3 jedan od najvažnijih cestovnih pravaca koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Kvarnerom, a proteže se od Goričana preko Varaždina, Zagreba, Karlovca i Gorskog kotara do Rijeke. Na području Grobnišćine ima važnu ulogu u povezivanju okolnih naselja s Rijekom te predstavlja alternativni prometni pravac autocesti A6. Dionica Soboli – Čavle posebno je značajna za svakodnevnu mobilnost lokalnog stanovništva.
Radovi će obuhvatiti znatno više od obnove asfaltnih površina. Prema tehničkoj dokumentaciji, u planu je izgradnja nogostupa, novih betonskih zidova, nadogradnja sustava oborinske odvodnje, ali i postavljanje nove telekomunikacijske infrastrukture za potrebe Hrvatskih cesta.
Zahvat će obuhvatiti 2,4 kilometra državne ceste koja prolazi kroz naselja Soboli i Čavle, od raskrižja sa županijskom cestom ŽC 5055 do raskrižja sa ŽC 5028. Uz prometnicu se s obje strane nalaze objekti, dok je nogostup izveden tek na pojedinim lokacijama i promjenjive je širine. Na potezu od nadvožnjaka iznad autoceste Rijeka – Zagreb do kraja dionice nogostupa uopće nema.
Prema tehničkoj dokumentaciji Hrvatskih cesta, na kolniku su vidljiva brojna oštećenja, od mrežastih pukotina do denivelacija i ispucalog završnog sloja asfalta. Višekratna lokalna asfaltiranja tijekom redovnog održavanja rezultirala su nepravilnim poprečnim nagibima kolnika, smanjenjem visine rubnjaka i ublažavanjem nagiba asfaltnih rigola. Sve je to dovelo i do poremećaja u funkcioniranju sustava oborinske odvodnje.
Projektom je predviđeno zadržavanje prometnice uglavnom unutar postojeće trase, uz korekciju nivelete i ujednačavanje poprečnih nagiba kolnika. Nakon frezanja postojećeg asfalta ugradit će se novi bitumenizirani nosivi sloj debljine šest centimetara te završni habajući sloj debljine četiri centimetra. Na lokacijama na kojima su potrebne veće korekcije poprečnog nagiba, kao i na mjestima lokalnih oštećenja, predviđena je i ugradnja sloja drobljenog kamenog materijala debljine 30 centimetara.
Kako nisu provedena ispitivanja postojeće kolničke konstrukcije, projektom je ostavljena mogućnost korekcije predviđenih slojeva tijekom izvođenja radova. U slučaju pojave slabo nosivog temeljnog tla predlaže se njegova zamjena kamenim nasipnim materijalom u sloju debljine najmanje 50 centimetara uz primjenu geotekstila ili izvedbu sloja čistoće. Obnovljena prometnica imat će dva prometna traka širine po tri metra, rubne trakove širine 20 centimetara te bankine širine jednog metra.
Posebno važan segment projekta je izgradnja nogostupa, čija je pozicija određena u suradnji s predstavnicima lokalne samouprave, ovisno o raspoloživom prostoru unutar katastarske čestice ceste. Na prvom dijelu dionice nogostup će se formirati s lijeve ili desne strane kolnika, u širini od 80 centimetara do 1,55 metara, a ponegdje i više. Nakon nadvožnjaka iznad autoceste pa sve do kraja zahvata nogostup će se protezati desnom stranom prometnice, uz zonu postojećeg autobusnog ugibališta gdje je predviđen i s lijeve strane.
Konstrukcija nogostupa sastojat će se od nosivog sloja kamenog materijala debljine 15 centimetara i četiri centimetra asfalta. Na pojedinim lokacijama uz nogostup će biti postavljene pješačke zaštitne ograde, učvršćene u temeljne blokove ili krune potpornih zidova. U zonama pješačkih prijelaza predviđena je i izvedba taktilnih površina upozorenja za slijepe i slabovidne osobe.
Radovi će obuhvatiti i sanaciju postojećih kamenih potpornih zidova koji su na pojedinim lokacijama oštećeni. Predviđeno je njihovo preslagivanje uz korištenje postojećeg, prethodno očišćenog kamena ili ugradnju novih kamenih klesanaca. Na mjestima gdje je to potrebno, visina postojećih zidova prilagodit će se novoj niveleti prometnice dobetoniranjem.
Zbog izgradnje nogostupa na pojedinim će lokacijama biti potrebno izvesti i potpuno nove betonske zidove. Projektirana visina upornih zidova kreće se od jednog do dva metra, dok će potporni zidovi biti visoki između 1,5 i 2,5 metara. Za njihovu izgradnju predviđena je upotreba betona klase čvrstoće C30/37, a temeljenje će se izvoditi na neporemećenom tlu.
Veliki zahvat na Jadranskoj magistrali: Kod poznatog stadiona gradi se novo T-raskrižje
Zahvat će obuhvatit više od 3.600 četvornih metara, a novo prometno rješenje trebalo bi spriječiti stvaranje prometnih čepova u sezoni.
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Postojeći sustav oborinske odvodnje nadogradit će se izgradnjom novih lokalnih kolektora povezanih s postojećim propustima ili novim upojnim bunarima. Postojeće asfaltne rigole na više lokacija potrebno je obnoviti, a novi će se izvoditi u širini od pola metra i s nagibom od 15 posto. Za oborinske kolektore, koji će se uglavnom protezati kroz kolnik, odabrane su polietilenske rebraste cijevi nazivnih promjera 400 i 315 milimetara.
Projektom je predviđeno devet novih upojnih bunara, uz mogućnost izmjene rješenja na pojedinim lokacijama u dogovoru s lokalnom samoupravom. Postojeće propuste potrebno je pregledati i očistiti, a eventualno oštećene zamijeniti novima. Izvest će se i nova uljevna i revizijska okna te slivnici s rešetkama nosivosti 400 kilonjutna.
Na dionici se nalazi i cestovni nadvožnjak iznad autoceste Rijeka – Zagreb, čija konstrukcijska sanacija nije predmet ovog projekta. Međutim, u zoni nadvožnjaka predviđena je zamjena završnog sloja asfalta. Prema nalogu investitora uklonit će se i postojeća ograda sa zaštitnom mrežom.
Umjesto nje bit će postavljena nova odbojna ograda razine zadržavanja H2 s rukohvatom. Na ostalim dijelovima dionice predviđena je ugradnja jednostrukih odbojnih ograda razine zadržavanja H1. Ovisno o lokaciji, nove će se ograde učvršćivati sidrenjem preko metalnih pločica ili pobijanjem u bankinu.
Zanimljivo je i da Hrvatske ceste planiraju duž čitave dionice izvanrednog održavanja izgraditi novu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) za vlastite potrebe. Ona će se sastojati od četiri polietilenske cijevi visoke gustoće promjera 50 milimetara. Cijevi će biti položene u bankini, bermi, rigolu ili nogostupu s lijeve strane projektirane dionice, gledano u smjeru rasta stacionaže.
Na svakih 150 do 250 metara predviđena je ugradnja tipskog montažnog zdenca. Projektirana trasa kabelske kanalizacije može se izmijeniti nakon utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Pritom će se voditi računa o tome da se opseg dodatnih iskopa u odnosu na one potrebne za obnovu prometnice svede na minimum.
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Po završetku građevinskih radova obnovit će se horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Dio postojećih prometnih znakova bit će trajno uklonjen, dok će se drugi nakon demontaže i skladištenja vratiti na postojeće ili nove lokacije. Predviđena je i ugradnja novih prometnih znakova te ploča za označavanje zavoja.
Na obnovljenom kolniku iscrtat će se središnje i rubne crte širine 15 centimetara, oznake autobusnih ugibališta, pješačkih prijelaza i polja za usmjeravanje prometa. Posebno će biti istaknuti pješački prijelazi na lokacijama na kojima je potreban povećan oprez. Na njima će se izvesti dodatna signalizacija u obliku podloge crvene boje.
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