Veliki zahvat na Jadranskoj magistrali: Kod poznatog stadiona gradi se novo T-raskrižje

Hrvatske ceste (HC) pripremaju izgradnju raskrižja državne ceste oznake DC8 i Ulice Đure Đakovića u Šibeniku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 425.000 bez PDV-a, odnosno 531.250 eura s PDV-om. Projekt je trenutačno u javnom savjetovanju do 19. studenog nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Riječ je o zahvatu u šibenskom naselju Šubićevac, u neposrednoj blizini istoimenog nogometnog stadiona, kojim bi se trebala povećati protočnost i sigurnost prometa na jednoj od najvažnijih prometnica na području grada. Projektno rješenje izradila je splitska tvrtka Platea konzalting, a glavni projektant je Rade Gusić.

Važna lokalna prometnica

Državna cesta DC8 jedan je od najvažnijih cestovnih pravaca na području Šibenika, a ujedno predstavlja vezu okolnih naselja s autocestom. Njome se odvija kako lokalni tako i tranzitni promet, zbog čega je uređenje prometnih čvorišta od posebnog značaja.

Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, s obzirom na to da je riječ o naseljenom području izraženog turističkog karaktera, potrebno je omogućiti kretanje vozila bez stvaranja prometnih čepova, kao i nesmetan prolaz vatrogasnih vozila.

Zahvat će se realizirati na ukupnoj površini od 3.628 četvornih metara, a obuhvatit će približno 230 metara državne ceste, 90 metara Ulice Đure Đakovića te 40 metara pristupne prometnice koja vodi do obližnje pekare. novo raskrižje, Šibenik | foto: screen shot EOJN

T-raskrižje s dodatnim trakama

Projektom je predviđena izgradnja pravilnog T-raskrižja po principu desno-desno, odnosno s desnim skretanjem pri ulasku na državnu cestu i izlasku s nje. Postojeći trup državne ceste u najvećoj će se mogućoj mjeri zadržati, dok je proširenje kolnika predviđeno sa sjeverne strane prometnice.

Kolnik državne ceste u pravcu bit će širok 7,10 metara, s dvije prometne trake širine po 3,55 metara. Dodatne trake za uključivanje i isključivanje bit će široke po 3,25 metara, a predviđen je i razdjelni otok širine 1,20 metara.

Radijusi skretanja od 11 metara omogućit će prometovanje većih vozila, dok će ograničenje brzine na ovoj dionici ostati 50 kilometara na sat. Radi bolje preglednosti predviđeno je i uklanjanje eventualnih zapreka i stabala u zoni raskrižja. Zanimljivo je da uzdužni nagib pristupne gradske prometnice iznosi oko 11,7 posto, a zbog konfiguracije terena i postojeće izgrađenosti nije ga moguće smanjiti.

Novi asfalt i potporni zid

Na većem dijelu zahvata izvest će se nova kolnička konstrukcija. Ona će se sastojati od četiri centimetra debelog habajućeg sloja asfalta, osam centimetara bitumeniziranog nosivog sloja te 30 centimetara nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala.

Zbog proširenja državne ceste i potrebe za izbjegavanjem velikih nasipa, na dijelu trase gradit će se armiranobetonski potporni zid visine do tri metra. Debljina zida iznosit će 40 centimetara, a širina njegova temelja do 1,5 metara.

Uredit će se i pješačka infrastruktura uz stadion Šubićevac, gdje je predviđena dogradnja postojećeg nogostupa na minimalnu širinu od 1,30 metara. Uz samu državnu cestu izgradnja nogostupa nije planirana. novo raskrižje, Šibenik | foto: screen shot EOJN

LED rasvjeta

Radovi će obuhvatiti i uređenje sustava oborinske odvodnje, dogradnju betonskih rigola te produljenje postojećeg propusta ispod državne ceste. Raskrižje će tako dobiti novu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju, kao i čelične zaštitne ograde, a proširit će se i sustav javne rasvjete.

Elektrotehničkim projektom predviđeno je postavljanje 11 novih rasvjetnih stupova, od kojih će šest biti visoko osam, a pet šest metara. Na stupove će se montirati LED svjetiljke, dok će se napajanje osigurati priključivanjem na postojeći sustav javne rasvjete.

Nova regulacija prometa

Po završetku radova promet će se na raskrižju odvijati po principu desno-desno, što znači da će iz Ulice Đure Đakovića na državnu cestu biti moguće uključiti se isključivo desnim skretanjem, kao i s državne ceste skrenuti u spomenutu ulicu. Lijeva skretanja neće biti omogućena.