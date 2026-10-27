Mega natječaj Hrvatskih cesta! Za 7.800 kilometara spremno preko 400 milijuna eura, trebaju čak 755 radnika

Hrvatske ceste (HC) pripremaju jedan od najvećih poslova održavanja državnih cesta, procijenjen na čak 434,56 milijuna eura. Riječ je o četverogodišnjem ugovoru za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta, od Zagreba i sjeverne Hrvatske do Slavonije, Istre, Like i Dalmacije. Posao je podijeljen u šest grupa, a obuhvaća gotovo 7.800 kilometara prometnica na kojima će se izvoditi širok raspon radova, od sanacije asfalta do održavanja prometne opreme i zimske službe.

Postupak je trenutačno u fazi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje traje do 2. studenoga 2026. godine. Nakon razmatranja pristiglih primjedbi Hrvatske ceste trebale bi pripremiti konačnu dokumentaciju i pokrenuti postupak javne nabave. Koliki je opseg budućeg posla najbolje pokazuju podaci o duljini cesta, potrebnim radnicima, građevinskim strojevima i objektima za održavanje.

Gotovo 7.800 km državnih cesta

Prema dokumentaciji Hrvatskih cesta, četverogodišnji program obuhvaća ukupno 7.798,8 kilometara državnih cesta, uključujući pripadajuće cestovne linkove. Najviše kilometara nalazi se u šestoj grupi, koja pokriva Dalmaciju, gdje će se održavati 1.662,5 kilometara prometnica. Gotovo jednako velik posao predviđen je u prvoj grupi, koja obuhvaća Zagreb i središnju Hrvatsku, s ukupno 1.653,9 kilometara cesta.