HC rješava dva opasna klizišta na istoj državnoj cesti: Razdvaja ih samo jedan kilometar, a posao nije lak

Hrvatske ceste pripremaju dvije sanacije klizišta na državnoj cesti DC3 na području Karlovačke županije. Riječ je o zahvatima u Lišnici i na Petrakovom Brdu, dvjema lokacijama na istoj dionici državne ceste koja povezuje područje Duge Rese s Vukovom Goricom i Bosancima. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 1,083 milijuna eura, od čega se 550.000 eura odnosi na sanaciju u Lišnici, a 533.000 eura na Petrakovo Brdo. Za oba zahvata pripremljena je dokumentacija javne nabave, a nakon završetka postupka prethodnog savjetovanja slijedi raspisivanje natječaja za izvođenje radova.

Iako se oba zahvata odnose na sanaciju klizišta na istoj državnoj cesti, riječ je o različitim problemima. U Lišnici je zbog nestabilnosti visokog cestovnog nasipa došlo do slijeganja i pucanja kolnika, dok su na Petrakovom Brdu evidentirana oštećenja potpornih zidova i pomicanje tla na padinama iznad prometnice. Projektima su predviđeni opsežni geotehnički radovi, stabilizacija terena, uređenje odvodnje i obnova kolnika.

Lišnica

sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Oštećenja i slijeganje kolnika

Prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio Geotehnički studio iz Zagreba, na predmetnoj dionici dugoj oko 110 metara evidentirana su oštećenja kolnika nastala zbog pomicanja i nestabilnosti cestovnog nasipa. Prometnica na tom dijelu izlazi iz zavojitog područja s usjecima i prelazi na nasip koji na nizbrdnoj strani doseže visinu veću od osam metara.

Pomicanje tla uzrokovalo je deformacije zaštitne ograde uz južni prometni trak, zbog čega je ranije postavljena nova ograda, no i na njoj su uočeni znakovi daljnjeg pomicanja. Najizraženija oštećenja zabilježena su u blizini postojećeg propusta za vodu, gdje je došlo do slijeganja južnog prometnog traka, pojave uzdužnih pukotina te znatnijeg oštećenja i slijeganja ruba kolnika na duljini od oko 12 metara.

Tragovi ranijih popravaka vidljivi su i na drugim dijelovima prometnice, gdje su pukotine i slijeganja sanirani novim asfaltnim slojevima. Geotehničkim istraživanjima, koja su obuhvatila 11 bušotina ukupne dubine 99 metara, utvrđeno je da je visoki cestovni nasip najvećim dijelom izgrađen od glinovitog materijala, pretežno meke do srednje konzistencije. U njegovu gornjem dijelu nalaze se slojevi kamenog materijala i asfalta, pri čemu više asfaltnih slojeva na različitim dubinama svjedoči o ranijim deformacijama i pokušajima njihove sanacije. sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Stabilizacija cestovnog nasipa

Projektom sanacije predviđena je zamjena dijela postojećeg glinovitog nasipa kamenim materijalom te dodatno ojačanje trupa ceste mlazno injektiranim stupnjacima. Planirana je izvedba 118 stupnjaka promjera 80 centimetara i duljine od jednog do osam metara, kojima će se ojačati nasip ispod kolničke konstrukcije. Iskop postojećeg materijala izvodit će se postupno, u dionicama duljine najviše pet metara, nakon čega će se ugrađivati i zbijati novi kameni materijal. Predviđeno je i uređenje pokosa nasipa, uključujući ugradnju glinenog sloja, humusa i zaštitne mreže protiv erozije. Poseban dio zahvata odnosi se na obnovu sustava odvodnje jer je postojeći propust ispod prometnice većim dijelom zatrpan i izvan funkcije. Njegovim čišćenjem te izvedbom betonske ploče ispred ulaza omogućit će se prikupljanje i usmjeravanje vode, dok će se ugradnjom zaštitne mreže, geotekstila i kamenog materijala spriječiti ponovno začepljenje. Nakon stabilizacije nasipa slijedi obnova kolničke konstrukcije, uključujući tamponski sloj, nosivi i završni asfaltni sloj te postavljanje zaštitne ograde.

sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Promet tijekom radova

Radovi će se izvoditi u dvije faze kako bi se tijekom sanacije omogućilo odvijanje prometa. Najprije će se duž osi ceste izvesti privremena zaštitna konstrukcija od 138 pilota promjera 30 centimetara, duljine šest metara, odnosno pet metara u zoni propusta. Piloti će biti raspoređeni na međusobnom razmaku od 80 centimetara i povezani čeličnim profilima, čime će se osigurati stabilnost iskopa i omogućiti izvođenje radova na jednoj polovici kolnika. Za to vrijeme promet će se drugom polovinom ceste odvijati naizmjenično.

Sanacija će najprije obuhvatiti južnu stranu prometnice, a nakon završetka radova isti će se postupak provesti i na sjevernoj strani. Prije početka radova potrebno je utvrditi točan položaj postojećeg propusta kako tijekom bušenja i iskopa ne bi došlo do njegova oštećenja. Zbog složenosti geotehničkog zahvata projektom je predviđen stručni, geotehnički i projektantski nadzor te mogućnost prilagodbe pojedinih tehničkih rješenja stvarnim uvjetima utvrđenima tijekom izvođenja.

sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Petrakovo Brdo

sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Oštećeni zidovi i klizišta

Prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila tvrtka Geokon-Zagreb, na predmetnoj dionici državne ceste nedaleko od Duge Rese evidentirane su nestabilnosti sjeverne i južne padine cestovnog usjeka. Na obje strane prometnice nalaze se postojeći potporni zidovi od kamenih blokova povezanih betonom, ukupne duljine oko 100 metara i visine od jednog do 2,5 metara.

Drenažni otvori u zidovima s vremenom su se začepili, zbog čega se iza konstrukcija nakuplja voda koja je pridonijela njihovim oštećenjima i pomicanju. Na sjevernoj strani zabilježene su pukotine i naginjanje potpornog zida, odronjavanje i puzanje tla te nestabilni kameni blokovi na strmoj padini iznad prometnice.

Na vrhu sjeverne padine nalaze se obiteljske kuće s pristupnim cestama, a na asfaltiranim dvorištima uočene su pukotine širine do pet milimetara i lokalna uleknuća. Na parapetnom zidu uz rub jednog od dvorišta zabilježene su i pukotine širine do tri centimetra. Na južnoj strani, na asfaltiranoj prometnici koja vodi prema kućama, evidentirana su slijeganja do pet centimetara te pukotine širine do jednog centimetra, dok neriješena odvodnja dodatno pogoduje vlaženju pokosa i njegovoj nestabilnosti. sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Ojačanje obiju padina

Projektom je predviđena stabilizacija sjeverne i južne padine usjeka na ukupnoj duljini od približno 140 metara. Na sjevernoj strani izgradit će se novi armiranobetonski potporni zid duljine 78 metara, temeljen na 78 bušenih pilota promjera 40 centimetara i duljine pet metara. Visina novog zida ovisit će o konfiguraciji terena i iznosit će od približno 0,8 do 1,7 metara. Iza zida ugradit će se drenažne cijevi, dok će se između nove i postojeće konstrukcije izvesti sustav odvodnje s betonskim kanalicama, drenažnim materijalom i sabirnim oknom radi kontroliranog odvođenja procjednih i oborinskih voda.

Na južnoj strani predviđena je izgradnja dviju armiranobetonskih pilotnih stijena duljine 28 i 32,5 metara, kojima će se stabilizirati pokos i zaštititi prometnica iznad usjeka. Za njihovu izvedbu planirana su ukupno 62 pilota promjera 40 centimetara, duljine šest odnosno osam metara, koji će biti povezani armiranobetonskim naglavnim gredama. Dodatno će se na dijelu južnog pokosa, u duljini od približno 45 metara, ukloniti površinski sloj tla i ugraditi geosaće ispunjene mješavinom gline i šljunka, nakon čega će se površina zatravniti. sanacija klizišta na DC3 | foto: screen shot EOJN

Obnova ceste i odvodnje

Nakon stabilizacije obiju padina planirana je rekonstrukcija postojeće prometnice u duljini od približno 122 metra, i to u punoj širini kolnika. Radovi obuhvaćaju uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva i zamjenu 40 centimetara tamponskog sloja novim kamenim materijalom. Na pripremljenu podlogu ugradit će se nosivi asfaltni sloj debljine deset centimetara te završni habajući sloj debljine četiri centimetra. Uz rubove kolnika predviđena je izvedba betonskih rigola širine 65 centimetara za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda.