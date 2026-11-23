Kad uložimo zarađeni novac u novu nekretninu, očekujemo da ćemo ući u stan ili kuću koji će ispuniti barem dio naših očekivanja. Ako gradimo vlastitu kuću, posebno je važno da radovi budu izvedeni u skladu sa svim propisima, a najmanje što očekujemo jest da građevina ispunjava osnovne sigurnosne zahtjeve.

No, kada je 37-godišnjak na sjeveru Hrvatske 'dao' gotovo 250 tisuća eura za izgradnju kuće, sigurno nije očekivao da u njoj neće moći stanovati jer je nepropisno izgrađena i samim time opasna za boravak. Sada je podnio kaznenu prijavu protiv onih koji su uzeli njegov novac, a izgradili kuću u kojoj se ne može živjeti.

Teško kazneno djelo

Na stranicama PU međimurske objavljena je prilično uznemirujuća vijest. Kako stoji u policijskom priopćenju, službenici Službe kriminalističke policije PU međimurske dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca u dobi od 33, 46 i 53 godine. Istraživanje je provedeno zbog sumnje na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti u vezi s opasnim izvođenjem građevinskih radova, navode iz policije.

Istraživanjem, provedenim na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva i povodom kaznene prijave 37-godišnjeg oštećenika, utvrđeno je da su 33-godišnjak, kao odgovorna osoba građevinske tvrtke koja je izvodila radove, 46-godišnjak, kao nadzorni inženjer, i 53-godišnjak, kao inženjer gradilišta, tijekom izgradnje obiteljske kuće u Donjem Kraljevcu postupali protivno pravilima struke i odobrenom projektu, navodi se u priopćenju.

Naime, tijekom gradnje kuće, koja se odvijala 2022. godine, izvođač radova nepropisno je postupio tako što je samovoljno promijenio način temeljenja kuće, bez odgovarajuće izmjene projekta i građevinske dozvole. Pritom nisu provedene ni potrebne kontrole tla, a nisu poštovane ni propisane količine i vrste armature ni zahtijevana kvaliteta betona, navode iz PU međimurske.

Krenulo pucanje i druga oštećenja

Zbog takvih propusta došlo je do pucanja kuće i oštećenja njezinih nosivih dijelova, zbog čega je ozbiljno narušena stabilnost građevine. Utvrđeno je da bi svako daljnje opterećenje, bilo nastavkom građevinskih radova ili korištenjem kuće, predstavljalo neposrednu opasnost od urušavanja i ugrožavanja ljudskih života, ističu iz PU međimurske.

Građevinska inspekcija utvrdila je da nedostatke nije moguće naknadno otkloniti bez dodatnog ugrožavanja stabilnosti objekta, zbog čega je investitoru naloženo uklanjanje cijele građevine. Osim što su svojim postupanjem ugrozili sigurnost ljudi, osumnjičeni trojac prouzročio je investitoru i štetu od gotovo 250 tisuća eura, koliko je uložio u izgradnju kuće, dodaju iz Policijske uprave.

- Protiv trojice osumnjičenih podnijet će se posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu kao dopuna prethodno podnesenoj kaznenoj prijavi, zaključuju iz policije u priopćenju.