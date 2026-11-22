Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je osnovne uvjete kreditiranja i kriterije za ostvarivanje kapitalnog rabata za buduću energetsku obnovu višestambenih zgrada. Prema najavi, program bi se trebao početi provoditi 2027., a objava dokumentacije omogućuje zajednicama suvlasnika da na vrijeme pripreme projekte i traženu dokumentaciju.

Osigurano skoro 200 milijuna

Nakon ranijih programa u kojima je HBOR provodio programe kreditiranja energetske obnove, najavljena je još jedna inicijativa. Novi program trebao bi se početi provoditi u 2027., a za kreditiranje krajnjih korisnika osigurano je ukupno 194,7 milijuna eura. Od toga 89 milijuna dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), 22 milijuna eura iz nacionalnih sredstava ostvarenih povratom ranije uloženog, dok približno 97 milijuna eura osiguravaju financijski posrednici, kako je pojašnjeno na stranicama HBOR-a.

Objavljeno je i da je program namijenjen zajednicama suvlasnika višestambenih zgrada upisanima u Registar zajednica suvlasnika. Jedna od važnih pogodnosti je mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata, odnosno umanjenja dijela glavnice kredita, u iznosu između 45 i 50 posto - ovisno o ispunjavanju propisanih kriterija.

Za zgrade bez oštećenja iz potresa

Financiranje je predviđeno za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Hrvatske koje nemaju oštećenja nosive konstrukcije. Prihvatljive su i zgrade na području Grada Zagreba te Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje su pretrpjele oštećenja u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine, ali su u međuvremenu obnovljene u skladu s važećim propisima, navedeno je u objavi nove inicijative.

Kreditiranje vrijedi i za zgrade koje imaju konstrukcijska ili nekonstrukcijska oštećenja koja nisu posljedica potresa, pod uvjetom da se planiraju sanirati u sklopu radova energetske obnove. Prihvatljivi radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju vanjske ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode, kao i ugradnju sustava i opreme za korištenje obnovljivih izvora energije.

Do 8 milijuna po zgradi

Iznos kredita, zna se, može biti između 100.000 i 8 milijuna eura, a moguće je financirati i do 100 posto vrijednosti investicije s PDV-om. Pojašnjeno je da financijski instrument kombinira kreditna i bespovratna sredstva u obliku kapitalnog rabata. Naime, nakon ispunjenja unaprijed definiranih kriterija, korisnicima se može otpisati dio glavnice kredita, i to najviše do 50 posto ukupnog isplaćenog iznosa glavnice.

Na dio glavnice koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstvima od povrata ESIF-a primjenjuje se fiksna kamatna stopa od nula posto godišnje. Kamatna stopa na dio kredita koji osigurava poslovna banka određivat će se prema njezinoj ponudi u postupku javne nabave. Rok otplate može biti do 30 godina, uz poček do tri godine, objavljeno je.

Zna se dokad će biti provedba

Treba reći da, ako u jednoj višestambenoj zgradi postoji više registriranih zajednica suvlasnika, sve registrirane zajednice moraju biti krajnji primatelji kredita. HBOR je uz osnovne uvjete financiranja objavio i kriterije za ostvarivanje kapitalnog rabata te pripadajuću provedbeno-tehničku dokumentaciju, uključujući popis tehničkih uvjeta i obrasce potrebne za pripremu projekata.

Objava dokumentacije trebala bi potencijalnim korisnicima omogućiti da se pravodobno upoznaju s uvjetima programa i pripreme za početak njegova provođenja, planiranog za 2027. godinu. Razdoblje provedbe programa traje do 31. prosinca 2029. godine, do kada krediti moraju biti isplaćeni krajnjim korisnicima. Međutim, kriteriji za ostvarivanje kapitalnog rabata mogu se ispuniti i nakon tog datuma.