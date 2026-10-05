Najljepša obnova u Zagrebu: Novo lice secesijske ljepotice u ulici prema Trgu bana Jelačića

Povijesna ljepotica s početka 20. stoljeća konačno je dobila pročelje kakvo zaslužuje. U sanaciji konstrukcije zadržani su izvorni elementi secesije.

Obnova privatnih zgrada nakon potresa koji je u ožujku 2020. pogodio Zagreb i okolicu godine tekla je dosta sporije u odnosu na obnovu javnih zgrada. Takvu situaciju moglo je potaknuti više čimbenika, od složene birokracije, neriješenih imovinsko-pravih odnosa ili nedostatka financijskih sredstava, a trebalo se i pravovremeno prijaviti na poziv. Obnova ipak ima, a jedna u Jurišićevoj upravo je završila. Kuća Greiner-Waronig nakon transformacije izgleda odlično.

Novi primjer obnove u centru

Jedan od prvih svijetlih primjera poslijepotresne obnove u Zagrebu kojeg se mnogi zasigurno sjećaju bila je zgrada u Jurišićevoj ulici 8. O objektu su se još krajem 2021. godine raspisali brojni mediji, a obnova je mogla poslužila i kao svijetli primjer susjedima u ulici, ali i u ostatku Donjeg grada.

U Jurišićevoj se krenuo obnavljati još jedan susjedni objekt, a drugih preobrazbi baš i nije bilo dok se nije pokazalo novo lice kuće Greiner-Waronig. Višestambeni objekt na broju 26 izgleda toliko dobro da se s pravom može ubrojiti među kandidate za 'najljepših' obnova u Zagrebu.

- Mislim da je ovo najveći makeover u centru Zagreba i konačno je gotov, kaže korisnica Instagrama, novinarka Vesna Blašković, u videu u kojem se vidi kako je nakon poslijepotresne obnove zasjala palača s početka 20. stoljeća u središtu Zagreba.

Od 'oguljene' fasade do novog lica

Umjesto po ljepoti i značajkama koje ju krase, kuću se godinama raspoznavalo po propalom pročelju koje je na vrhu bilo gotovo čista opeka. Iznad najviše stambene etaže, odavno je 'nestala' fasada.

Objekt građen 1906. i 1907. godine kao stambeno-poslovna građevina, inače je kvalitetak primjer izgradnje u stilu secesije te se navodi kao objekt iznimne arhitektonske vrijednosti. 'Kruna' palače konačno više nije ogoljena te su se u prvom planu ponovno našli važni stilski detalji.

Vidi se da je kuća Greiner-Waronig dobila novo, sivo pročelje, u kombinaciji tamnijih i svjetlijih tonova. Prema Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), prijava početka građevinskih radova bez građevinske dozvole zaprimljena je 4. prosinca 2024. godine. Tada je zabilježena i obustava obnove zgrade oštećene potresom koja je, sudeći prema današnjem izgledu, ipak na kraju prošla kroz veliku transformaciju.

Kućni broj 26 u katastru pokriva česticu oznake 5969, a vlasništvo nad zgradom podijeljeno je između više suvlasnika, raspoređenih po etažama. Zgrada ima prizemlje, polukat, tri kata i suteren, a dok su u prizemlju poslovni prostori, na ostalim etažama su stanovi različitih kvadratura.

Zagrebački Art Nouveau

Društvo Hiperprostor sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirano za arhitektonsko projektiranje, pohvalilo se projektom obnove ove kuće smještene u jednoj od najfrekventnijih ulica u gradskom centru. Na njihovoj je stranici navedeno više informacija o građevini, za koju ističu karakteristična obilježja zagrebačke inačice Art Nouveaua, prepoznatljivog po dekorativnom pročelju i funkcionalnoj organizaciji prostora.

- Zgrada je dio reprezentativnog niza u Jurišićevoj ulici, jednoj od glavnih gradskih osi, te ima status kulturnog dobra. Unatoč arhitektonskoj vrijednosti, palača je dugi niz godina bila u lošem stanju, osobito njezino pročelje, navode iz Hiperprostora.