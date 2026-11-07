Raskošna palača i dom jedne od najvažnijih hrvatskih banaka godinama iseljena, sprema se velebni povratak

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) jedna je od najvažnijih državnih financijskih institucija. Osnovana je 1992. godine, a od 1996. djeluje u reprezentativnoj palači na adresi Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, odnosno na uglu te i Katančićeve ulice.

U zgradi Državnog šumskog erara iz 1898. godine, djelovala je sve dok nije pretrpjela ozbiljna oštećenja u potresu 2020. godine. Zbog utvrđenih oštećenja proglašena je privremeno neupotrebljivom, pa je HBOR iz sigurnosnih razloga morao iseliti te privremeno preseliti cjelokupno poslovanje na zamjensku lokaciju. Obnova zgrade sada se bliži završetku, ali se u sklopu projekta ugovara i jedan novi, važan posao.

Zgrada privremeno neupotrebljiva

U potresu 2020. godine zgrada Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) pretrpjela je ozbiljna konstrukcijska i nekonstrukcijska oštećenja, zbog čega je proglašena privremeno neupotrebljivom. Građevina je na uglu Trga Josipa Jurja Strossmayera 9 i Katančićeve ulice, poznatoj kao zgrada Državnog šumskog erara. Prema projektu budimpeštanskog arhitekta Alexandera von Aignera, izgrađena je pred sam kraj 19. stoljeća.

Stilski, ova neoromanička trokatnica prepoznatljiva je po efektnom portiku na odsječenom uglu i bogato dekoriranim pročeljima. Fasadni plašt izveden je u žbuci koja imitira kamen, dok su prozori na katovima zaključeni romaničkim polukružnim lukovima.

Zbog pretrpljenih oštećenja u potresu, dvije godine nakon potresa ozbiljnije se krenulo planirati obnovu.

U sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) objavljen je natječaj za izradu projekta obnove zgrade HBOR-a, s rokom za dostavu ponuda do 30. studenoga 2022. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je nešto manje od milijun kuna, odnosno 106.241 euro.

Zgrada HBOR-a na Trgu J.J. Strossmayera | Foto: GoogleKarte

Pokretanje natječaja i ugovaranje radova

U studenome 2022. godine, na mrežnoj stranici HBOR-a objavljen je i poziv za dostavu informativnih ponuda za uslugu vođenja projekta obnove zgrade. Kako je navedeno u objavi, zainteresirani članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva obaviješteni su da HBOR tijekom 2023. godine planira pokrenuti postupak javne nabave za uslugu vođenja projekta obnove svoje poslovne zgrade.

U nastavku postupka ugovorene su usluge vođenja projekta i stručnog nadzora gradnje. Predmet ugovaranja obuhvatio je građevinsko-obrtničke radove, ojačanje konstrukcije, modernizaciju tehničkih sustava zgrade te unaprjeđenje njezine energetske učinkovitosti.

Javni natječaj za izvođenje radova raspisan je i proveden tijekom kasnog ljeta i jeseni 2024. godine, a ugovor s izvođačem radova finaliziran je i sklopljen krajem iste godine. Tvrtka Izgradnja Futura uvedena je u posao krajem 2024. godine, uz predviđeni rok izvođenja radova od 21 mjeseca. Radovi se sada bliže završetku, no u sklopu projekta obnove pojavila se potreba za ugovaranjem još jedne usluge.

Novi ugovor za još pola godine radova

Naime, sklopljen je novi ugovor za usluge vođenja projekta cjelovite obnove poslovne zgrade HBOR-a, u vrijednosti od 26.000 eura i s predviđenim trajanjem od šest mjeseci. Ugovor je sklopljen 9. listopada ove godine. Ugovaratelj je tvrtka Extructa, uz podugovaratelja Projekt jednako razvoj – Civitta, a u dokumentaciji je detaljno opisan i opseg ugovorene usluge.

Pritom je važno naglasiti da se nipošto ne radi o početku novog projekta, već o nastavku vođenja postojećeg projekta nakon isteka ugovora s prethodnim voditeljem projekta. Novi ugovaratelj preuzima sve obveze definirane ugovorom, odnosno ugovorima s ostalim sudionicima projekta, kao i one koje proizlaze iz važećih propisa, pravila struke i poslovnih običaja. Tako je navedeno u opisu predmeta nabave.

Projektni zahvat, dodaje se u dokumentaciji, obuhvaća sve aktivnosti, postupke, usluge, poslove i mjere potrebne za evaluaciju idejnog projekta obnove zgrade HBOR-a, njezinu obnovu i ponovno stavljanje u funkciju u skladu s projektnom dokumentacijom. Sve aktivnosti pritom moraju biti provedene u okviru zadanog proračuna i predviđenih rokova, uz ispunjavanje svih ostalih projektnih obveza.