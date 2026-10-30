Gradilište Sve o građevinskim dizalima, i o jednom 'posebnom' koje nas je povuklo na visinu od 100 metara

Sve o građevinskim dizalima, i o jednom 'posebnom' koje nas je povuklo na visinu od 100 metara

Nina Šantek
Nina Šantek

30. listopad 2026.

Google Dodajte Bauštela.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Sve o građevinskim dizalima, i o jednom 'posebnom' koje nas je povuklo na visinu od 100 metara

Građevinsko dizalo odvelo nas je na vrh katedrale | Foto: Bauštela.hr

Na najvišu točku gradilišta rekonstrukcije stigli smo građevinskim dizalom. To nikako nije bila vožnja za svakoga!

Građevinska dizala ključna su kod novogradnje ili adaptacija koje traže da se teret i sudionici u gradnji brzo kreću gradilištom, duž različitih etaža objekta. Nisu sva ista pa se razlikuju dizala kosog krova, stupne teretne platforme i zatvorena gradilišna dizala za ljude i teret. Uz to, kapacitet svakog dizala izravno će ovisiti o vrsti i robusnosti, odnosno, nije svaka vrsta za jednaku upotrebu.

Laka kosa dizala najčešće imaju prilično malu nosivost, između 150 i 250 kilograma. Takvim dizalima, konstrukcija je aluminijska, te se transportira i montira na gradilištu. Za nešto veći teret su srednje stupne platforme koje se najčešće koriste za fasadne radove i dizanje građevinskog materijala, a nosivost im može biti od 300 do 1.500 kilograma. 'Najozbiljnija' su teška teretno-osobna dizala nosivosti od 1.000 do 3.200 kilograma. Prevoze radnike i služe za podizanje i spuštanje masivnog tereta.

Jednim takvim nedavno smo se prevezli na visinu od 100 metara. Bilo je to jedno od luđih iskustava na gradilištu koje smo doživjeli, a bili smo ih na stvarno puno.  

Građevinsko dizalo | Foto: Bauštela.hr

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.