Sve o građevinskim dizalima, i o jednom 'posebnom' koje nas je povuklo na visinu od 100 metara

Građevinska dizala ključna su kod novogradnje ili adaptacija koje traže da se teret i sudionici u gradnji brzo kreću gradilištom, duž različitih etaža objekta. Nisu sva ista pa se razlikuju dizala kosog krova, stupne teretne platforme i zatvorena gradilišna dizala za ljude i teret. Uz to, kapacitet svakog dizala izravno će ovisiti o vrsti i robusnosti, odnosno, nije svaka vrsta za jednaku upotrebu.

Laka kosa dizala najčešće imaju prilično malu nosivost, između 150 i 250 kilograma. Takvim dizalima, konstrukcija je aluminijska, te se transportira i montira na gradilištu. Za nešto veći teret su srednje stupne platforme koje se najčešće koriste za fasadne radove i dizanje građevinskog materijala, a nosivost im može biti od 300 do 1.500 kilograma. 'Najozbiljnija' su teška teretno-osobna dizala nosivosti od 1.000 do 3.200 kilograma. Prevoze radnike i služe za podizanje i spuštanje masivnog tereta.