Sve o građevinskim dizalima, i o jednom 'posebnom' koje nas je povuklo na visinu od 100 metara

Na najvišu točku gradilišta rekonstrukcije stigli smo građevinskim dizalom. To nikako nije bila vožnja za svakoga!
Građevinska dizala ključna su kod novogradnje ili adaptacija koje traže da se teret i sudionici u gradnji brzo kreću gradilištom, duž različitih etaža objekta. Nisu sva ista pa se razlikuju dizala kosog krova, stupne teretne platforme i zatvorena gradilišna dizala za ljude i teret. Uz to, kapacitet svakog dizala izravno će ovisiti o vrsti i robusnosti, odnosno, nije svaka vrsta za jednaku upotrebu.
Laka kosa dizala najčešće imaju prilično malu nosivost, između 150 i 250 kilograma. Takvim dizalima, konstrukcija je aluminijska, te se transportira i montira na gradilištu. Za nešto veći teret su srednje stupne platforme koje se najčešće koriste za fasadne radove i dizanje građevinskog materijala, a nosivost im može biti od 300 do 1.500 kilograma. 'Najozbiljnija' su teška teretno-osobna dizala nosivosti od 1.000 do 3.200 kilograma. Prevoze radnike i služe za podizanje i spuštanje masivnog tereta.
Jednim takvim nedavno smo se prevezli na visinu od 100 metara. Bilo je to jedno od luđih iskustava na gradilištu koje smo doživjeli, a bili smo ih na stvarno puno.
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