Na gradilištu novog stadiona norveškog Bodø/Glimta, jednog od najvećih nogometnih iznenađenja posljednjih godina, već se jasno prepoznaje oblik buduće arene. Sjeverna tribina dosegnula je konačnu visinu, ostale je slijede, a izvođač Consto do Božića planira dovršiti vanjsku konstrukciju. Prema klupskom izvještaju s kraja listopada, radovi napreduju brže od plana i ostaju unutar predviđenog proračuna.

Budući dom kluba gradi se na području Thalleåkeren, nedaleko od središta Bodøa. Projekt donosi stadion za 10.000 gledatelja, s tribinama na dvije razine i prostorima koji će se koristiti i izvan utakmica. Službeno preuzimanje planirano je za 15. prosinca 2027. godine.

Fasada nalik dijamantu

Projekt se vodi pod nazivom Arctic Arena, a Consto ga izvodi kao glavni izvođač s odgovornošću za projektiranje i gradnju. Među partnerima su Nordic Office of Architecture, Arup Sport, Norconsult i LNS. Izvođač navodi površinu projekta od približno 18.000 četvornih metara.

Vanjski izgled obilježit će fasada koju projektni tim opisuje kao dijamantnu. Takva ovojnica trebala bi stadion učiniti prepoznatljivim gradskim objektom, dok je pri izboru materijala i oblikovanju naglasak stavljen na održivost.

Arena je namijenjena muškoj i ženskoj momčadi te klupskoj akademiji. Projektirana je i za događanja izvan nogometa, što zahtijeva fleksibilne unutarnje prostore i mogućnost različitih načina korištenja.

Arctic Arena | Foto: NYArena, Bodo/Glimt, Press

Konstrukciju zatvaraju do kraja godine

Na gradilištu je trenutačno najvidljivije napredovanje tribina. Završetak vanjske konstrukcije do kraja prosinca označio bi važnu promjenu u organizaciji radova: aktivnosti u unutrašnjosti više se ne bi mogle pratiti izvana.

Zato klub planira premjestiti kameru kojom javnost prati gradnju u unutrašnjost stadiona. Nakon sadašnje faze, u kojoj dominira podizanje konstrukcije, fokus praćenja tako će se preseliti na uređenje prostora unutar buduće arene.

Arctic Arena | Foto: NYArena, Bodo/Glimt, Press

Krov do ruba terena, tribine pod 35 stupnjeva

Sve sjedalice bit će natkrivene, dok će igralište ostati otvoreno. Krov se pruža do bočne linije terena, a njegova visina mora omogućiti odgovarajući položaj rasvjete.

Tribine su raspoređene na dvije razine. Gornja će imati nagib od 35 stupnjeva kako bi gledatelji i u najvišim redovima ostali što bliže terenu. Pritom su predviđene vizure bez stupova ili drugih elemenata koji bi zaklanjali pogled. Klub ipak upozorava da u Bodøu snažan vjetar može nositi kišu gotovo vodoravno, pa natkrivanje ne znači potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima.

Arctic Arena | Foto: NYArena, Bodo/Glimt, Press

Šetnica između dviju razina

Prostor između razina tribina iskoristit će se za šetnicu koja će obuhvatiti gotovo cijeli stadion. Uz nju su planirani zajednički prostori, kiosci i sanitarije, uz mogućnost pogleda prema igralištu.

Na sjevernoj tribini, u domaćem navijačkom sektoru, te u gostujućem sektoru predviđena su mjesta za sigurno stajanje. Takav raspored povezuje različite načine praćenja utakmice s organizacijom kretanja publike. Arctic Arena | Foto: NYArena, Bodo/Glimt, Press

Stadion će živjeti i tijekom tjedna

Uz sportske sadržaje predviđeni su uredi, prostori za sastanke i proslave te mogućnost dolaska na ručak uz pogled na trening prve momčadi.

Dolazak automobilom neće biti moguć za sve gledatelje. Dio parkirališta namijenjen je osobama kojima je automobil potreban, dok se za ostale računa na javni prijevoz, bicikle, hodanje i druga parkirališta u okolici.

Radovi na podlozi igrališta trebali bi početi u tjednima prije ljeta 2027., nakon čega slijedi postavljanje umjetne trave. Od prijelaza kolovoza u rujan do prosinca planirano je opsežno testiranje stadiona. Klub želi taj postupak završiti punom nogometnom utakmicom pred ispunjenim tribinama, kako bi se funkcioniranje arene provjerilo prije službenog preuzimanja. Sudionici te utakmice zasad nisu određeni. glimt.no