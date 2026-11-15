Radni dan 50 metara iznad Zagreba: Kranist nam otkriva kako izgleda smjena na gradilištu u Radničkoj

Dok poslovna zgrada Park Avenue na zagrebačkoj Radničkoj cesti dobiva obrise, na gradilištu se radi i na jednom od njezinih najupečatljivijih detalja, pročelju od tamnozelene terakote. Pojedini elementi teže oko 150 kilograma, a četiri različite profilacije pročelju će dati dubinu.

Iznad cijelog gradilišta rade tri toranjske dizalice. Kako iz njihovih kabina izgleda radni dan i zašto se fasadni element može zarotirati već na laganom vjetru, ispričao nam je Ivica Mrazović iz zelinske tvrtke Mont-Kran.