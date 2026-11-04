Galerija: Pogled na spektakularnu obnovu dvorca Erdödy, završavaju se radovi vrijedni 25 milijuna eura

Dvorac Erdödy jedan je od najprepoznatljivijih simbola Jastrebarskog, a njegova obnova traje od ljeta 2022. godine. Radovi su sada u završnoj fazi, skela je uklonjena i ponovno se vidi obnovljeno pročelje. U unutrašnjosti se dovršavaju zidovi, podovi i rasvjeta, a uređuje se i okoliš. Iz Grada Jastrebarskog otkrili su nam što je dosad napravljeno, zašto se obnova produljila i kada bi dvorac mogao otvoriti vrata građanima.

Građevinski radovi trebali bi završiti do kraja 2026., nakon čega slijedi opremanje prostora. Prvi sadržaji građanima bi trebali biti dostupni sredinom 2027. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 25 milijuna eura s PDV-om, a obnova je obuhvatila zahtjevne zahvate na temeljima, zidovima, svodovima i krovu.

Skela je uklonjena, uređuju se interijer i okoliš

Najzahtjevniji konstruktivni zahvati na dvorcu su završeni. Ojačani su temelji, zidovi, svodovi i krov, uz očuvanje izvornih povijesnih elemenata. Uklanjanjem skele otkriveno je obnovljeno pročelje, dok su radovi sada usmjereni na unutrašnjost i okoliš.

- U interijeru su u tijeku soboslikarski radovi i fine montaže opreme, navode iz Grada Jastrebarskog.

U unutrašnjosti se dovršavaju podne obloge, zidovi i rasvjeta, dok se u atriju postavlja kameno opločenje. Taj bi prostor nakon obnove trebao postati mjesto održavanja manifestacija i kulturnih događanja.

U iščekivanju trajnih priključaka izvode se i radovi povezivanja podzemnih spremnika za strojarsku i elektroopremu s dvorcem te se uređuje okoliš. Završetak građevinskog dijela obnove neće značiti i trenutačno otvaranje svih prostora jer nakon njega slijedi opremanje. Obnova dvorca Erdody | Foto: Grad Jastrebarsko

Ispod urušenih dijelova otkrili još veća oštećenja

Radovi su počeli u srpnju 2022. godine, no pravo stanje konstrukcije postalo je jasnije tek nakon njihova početka. Dvorac je već bio teško oštećen, a potresi koji su pogodili Zagreb i Petrinju dodatno su narušili njegovu stabilnost. Dobio je i crvenu naljepnicu.

Nakon uklanjanja urušenih dijelova pokazalo se da su konstrukcijski elementi ispod njih u znatno lošijem stanju od očekivanog. Slična je situacija utvrđena i na vanjskim i unutarnjim zidovima nakon skidanja žbuke. Zbog toga prvotno predviđeni zahvati nisu bili dovoljni.

Trebalo je izraditi izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta te ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole za razinu 4, odnosno potpunu obnovu. Izmjena i dopuna dozvole ishođena je u rujnu 2023., a izvođač je već sljedećeg mjeseca zatražio produljenje roka.

Iz Grada objašnjavaju da su na dinamiku utjecali povećani obujam radova, dodatni neugovoreni zahvati, njihov redoslijed i otežani uvjeti izvođenja. Planirani završetak u proljeće 2026. tako je pomaknut, a građevinski radovi sada bi trebali biti gotovi do kraja godine. Obnova dvorca Erdody | Foto: Grad Jastrebarsko

Od mlaznog injektiranja do obnove krovišta

Obnova dvorca zahtijevala je niz zahvata na njegovoj nosivoj konstrukciji. Temelji su ojačavani metodom mlaznog injektiranja, a dotrajali dijelovi konstrukcije morali su se razgraditi i ponovno izvesti.

Pojedini konstrukcijski elementi ojačani su sustavom FRCM, dok su pukotine i dotrajalo ziđe sanirani prošivanjem i injektiranjem. Obnova je uključila i zamjenu te popravak drvenih elemenata krovišta i međukatnih konstrukcija.

Posebno zahtjevno bilo je uklanjanje već urušenih dijelova. Taj se posao morao izvoditi pažljivo kako bi se zaštitili radnici i očuvala stabilnost ostatka građevine. Istodobno je trebalo sačuvati povijesne elemente, što je zahtijevalo stalnu suradnju s konzervatorima.

Izvođač radova je ING-GRAD, tvrtka koja je sudjelovala u obnovi brojnih povijesnih građevina, među ostalim crkve svetog Marka u Zagrebu i Eufrazijeve bazilike u Poreču. U projekt je uključen i nadležni konzervatorski ured Ministarstva kulture. Obnova dvorca Erdody | Foto: Grad Jastrebarsko

Knjižnica, glazbena škola i prostor za događanja

Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje, a prvi sadržaji trebali bi biti dostupni sredinom 2027. godine. Dvorac je zamišljen kao novo središte kulturnog i društvenog života Jastrebarskog, s prostorima za različite generacije korisnika.

Među prvim sadržajima planirani su knjižnica, koja bi se preselila u dvorac, dodatne prostorije za rad Glazbene škole, galerijski prostor, ugostiteljski objekt i suvenirnica. Dio prostora služit će za aktivnosti udruga, kulture i mladih, dok će atrij biti namijenjen manifestacijama i drugim događanjima.

Središnji dio dvorca planiran je kao interpretacijski centar posvećen povijesti građevine i Jastrebarskog. Ipak, njegova realizacija ovisi o osiguravanju financiranja, na čemu se, navode iz Grada, kontinuirano radi.

Usporedno s obnovom provode se aktivnosti potrebne za pokretanje ugostiteljskog objekta i ostalih turističkih sadržaja. Otvaranje će se tako odvijati postupno, ovisno o opremanju i spremnosti pojedinih prostora.

Radovi vrijedni 25 milijuna eura

Trenutačna ugovorena vrijednost radova iznosi 20 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 25 milijuna eura s PDV-om. Financiranje je osigurano iz više izvora.

Gradu su dodijeljena europska sredstva putem ITU mehanizma, a dio novca osiguran je iz državnog proračuna i proračuna Zagrebačke županije. Dio troškova Grad Jastrebarsko pokriva zajmom.

Pred završetkom je tako građevinski dio višegodišnje obnove koja je zbog stanja dvorca postala 'veća' nego što se očekivalo. Ako se ostvari najavljena dinamika, sredinom 2027. njegove bi obnovljene prostorije trebali početi koristiti građani i posjetitelji.