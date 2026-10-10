Obnova dvorca praktički završena, a nabava otvorena: Pred sam kraj traži se nova 'ključna osoba'

Projekt 'Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy' u Jastrebarskom pokrenut je pred sam kraj ožujka 2018. godine. Uključuje uređenje prije početka radova neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca, zaštićenog kulturnog dobra, ali i izgradnju parkirališta površine 5.573 čevorna metra kako bi se osigurao pristup lokaciji. Cijeli postupak sada je pri samom kraju.

Dok su radovi u završnoj fazi, u javnoj nabavi bira se voditelj projekta. Ponude su otvorene, te još treba provesti izbor za izvođača ovog dijela obnove koja bi službeno mogla završiti do kraja godine. Raspitali smo se o dinamici i o razlogu nabave 'u zadnji čas'.

Gradska uprava seli u dvorac

Kako piše u projektu, obnova je pokrenuta kako bi se dvorac, ujedno i zaštićeno kulturno dobro uredilo, odnosno rekonstruiralo i adaptiralo. Sve je krenulo od analize prostornog i oblikovnog koncepta današnjeg stanja i prenamjene, a promjena je predvišena u dvije prevladavajuće cjeline.

Jedna će sadžavati javni sadržaj koji uključuje prostore gradske uprave, muzejski prostor, prostore udruga te edukativne i servisne prostore. Druga cjelina bit će ugostiteljski prostor, a sadržavala bi i info punkt sa suvenirnicom. Prema projektnoj dokumentaciji, taj dio bi zauzimao tek nešto manje od 20 posto ukupne površine dvorca.

Radovi na građevini zaštićenoj rješenjem nadležnog ministarstva od 1961. godine, krenula je u srpnju 2022. godine, kada su izvođači uvedeni u oko 25 milijuna eura vrijedan posao. Pred sam kraj uređenja na gradilištu se traži novi voditelj projekta koji će provoditi neke od ključnih dužnosti za funkcioniranje preostalih radova. Prisjetimo se, izvođač zahvata je domaća građevinska tvrtka Ing-grad. dvorac Erdody, Jastrebarsko | Foto: Grad Jastrebarsko

Loše stanje i produženi rokovi

Ugovor za izvođenje radova potpisan je 30. lipnja 2022. godine u atriju dvorca. Potpisali su ih gradonačelnik grada Jastrebarsko u kojemu se nalazi dvorac, Zvonimir Novosel, i član Uprave poduzeća Ing-grad, Srđan Jončić. Odabrana tvrtka inače je specijalizirana za sanaciju, restauraciju i konzervaciju spomenučke i kulturne baštine te su dobili i provode već brojne obnove ove vrste u zagrebačkom Gornjem i Donjem gradu.

Predviđeni rok za izvođenje bio je 480 kalendarskih dana, kako stoji na stranici dvorca, no brzo nakon prvih radova ustanovljeno je da je dvorac u gorem stanju nego se očekivalo. Dodatno su mu naštetili potresi u Zagrebu i u Petrinji.

Kako se pokazalo da su konstruktivni elementi bili u vrlo lošemu stanju, došlo je do dodatno posla, o čemu su obavijestili iz grada. U 2023. godini, sukladno unaprijed nepredviđenoj problematici izmijenjeni su projekt i građevinska dozvola, a izvođaču su produljeni rokovi do kraja 2026. godine. Obnova je u međuvremenu završena, a dvorac je nakon obnove otvoren i prije predviđenog roka.

Pred sam kraj traži se voditelj projekta?

Ipak, u javnoj nabavi otvorene su ponude za voditelja projekta gradnje. Ondje se priprema sklapanje posla voditelja projekta građevinskih radova. Prema informacijama u sustavu javne nabave, voditelj bi 'između ostaloga propisivao poslove za pribavljanje analiza, elaborata, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu glavnog i izvedbenog projekta', vezano za zahvate koji bi se na dvorcu izvodili do završetka građevinskih radova.

A, kako se također može pročitati u javnoj nabavi, usluge koje su predmet ovog postupka nabave trebaju biti završene do kraja zadanog roka trajanja ugovora - do 1. ožujka 2027. godine, što je gotovo pet godina nakon potpisanog ugovora. Završetak svih radova predviđen je do samog kraja ove godine, a voditelj projekta na poslu bi trebao pružiti koordinaciju svih dijelova predviđenog posla. Ugovorene rokove i predviđeno trajanje projekta potvrđuju nam i iz Jastrebarskog, dodajući da se provedba tehničkih pregleda i ishođenje uporabne dozvole očekuje do početka ožujka dogodine.

Pojašnjavaju da se voditelj projekta traži nastavno na 'stari istek ugovorenog roka za pružanje te usluge', odnosno kako bi do trenutka završetka radova obnove dvorca bila osigurana ista usluga. Napominju, postupak se provodi sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Grada Jastrebarsko.

- Riječ je o produženju roka koji je trebao biti do kraja rujna, dodaju.