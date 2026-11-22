Nakon opsežne obnove, Hrvatski dom u Karlovcu ponovno otvara svoja vrata. Svečano otvorenje održat će se u petak, 4. prosinca, nakon čega slijedi vikend besplatnih programa za sve generacije. Obnovom je ovaj važan kulturni i društveni prostor Karlovca dobio suvremeno uređene prostore i uvjete za održavanje raznovrsnih kulturnih, glazbenih, edukativnih i društvenih događanja.

Izgrađen 1932. godine prema projektu arhitekta Aleksandra Freudenreicha, Hrvatski dom desetljećima je bio jedno od središnjih mjesta kulturnog i društvenog života Karlovca. U njegovim su se prostorima održavali koncerti, plesne večeri, kazališne predstave, izložbe i brojna druga događanja. Kao dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline Karlovca, zgrada Hrvatskog doma upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

12 milijuna eura iz EU fondova i proračuna

Ukupna vrijednost obnove iznosila je 12 milijuna eura, a sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije, državnog proračuna Republike Hrvatske te Mehanizma za oporavak i otpornost. Cjelovitom obnovom Hrvatski dom sačuvao je svoju povijesnu i arhitektonsku vrijednost, a istodobno dobio suvremeno uređene prostore koji omogućuju održavanje raznovrsnih sadržaja i programa.

- Hrvatski dom ima posebno mjesto u povijesti Karlovca i u uspomenama generacija naših sugrađana. Njegovom obnovom Karlovčanima vraćamo prostor koji je desetljećima bio važan dio kulturnog i društvenog života našega grada. Za nas je ovo ulaganje puno više od same obnove zgrade. To je ulaganje u budućnost Karlovca, u kvalitetu života naših sugrađana, a posebno u mlade generacije kojima želimo osigurati prostor za druženje, kreativnost i stvaralaštvo. Sačuvali smo vrijednost i identitet Hrvatskog doma, a istodobno stvorili uvjete da ponovno zaživi u punom smislu te riječi, istaknuo je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

Hrvatski dom, Karlovac | Foto: Grad Karlovac, Filip Galić

Tri dana besplatnog programa

Povodom otvorenja Grad Karlovac i Hrvatski dom građanima i posjetiteljima daruju trodnevni besplatni program koji će se od 4. do 6. prosinca održavati u prostorima Hrvatskog doma. Nakon svečanog otvorenja u petak, tijekom subote i nedjelje slijede radionice, predstave, izložbe te kreativne, dječje i međugeneracijske aktivnosti. Večernji dio programa sva tri dana rezerviran je za koncerte.

U petak, 4. prosinca, nastupa Psihomodo Pop, u subotu, 5. prosinca, Miach, a u nedjelju, 6. prosinca, Kawasaki 3P. Svi programi bit će besplatni, kao i koncerti u petak, 11. prosinca, kada Hrvatski dom slavi svoj 94. rođendan uz nastupe bendova The Trio - Tribute to ZZ Top, AC/DC i Led Zeppelin te The Legacy of Motörhead - Tribute to Motörhead.

Hrvatski dom, Karlovac | Foto: Grad Karlovac, Filip Galić

Vizija i program do kraja godine

- Naša je vizija da Hrvatski dom postane otvoreno mjesto kulture, susreta i stvaranja - prostor koji pripada svim generacijama, a posebno mladima. Želimo da upravo njihove ideje i potrebe usmjeravaju njegovo novo poglavlje te da građani ovdje ne dolaze samo gledati program, nego i sudjelovati, stvarati i pronaći svoje mjesto. U suradnji s nezavisnom scenom, lokalnim umjetnicima i karlovačkim udrugama gradit ćemo program koji živi tijekom cijele godine, ističe ravnateljica DKC-a Hrvatski dom Valentina Belavić.

U blagdanskom ozračju Adventa, tijekom prosinca Grad Karlovac i Hrvatski dom pripremili su bogat koncertni program uz simbolične cijene ulaznica. Već u subotu, 12. prosinca, publiku očekuje koncert Jure Stublića i grupe Film, a do kraja godine nastupit će i Silente te Soul Fingers. Od siječnja 2027. koncertni programi održavat će se prema redovnim komercijalnim uvjetima.

*Tekst je nastao uz pomoć alata za umjetnu inteligenciju*