Raskid ugovora za obnovu palače na najstarijem zagrebačkom trgu: Izvođaču ništa, a zgrada će propadati

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08. studeni 2026.
Palača Grlečić-Jelačić trebala je u obnovu, ali nakon što u godinu dana nisu krenuli radovi ugovor je raskinut. Sada se traži samo održavanje skela.
Grad Zagreb traži zanimljivo rješenje za staru palaču na najstarijem zagrebačkom Trgu svetog Marka. Riječ je o palači Grlečić-Jelačić sagrađenoj početkom 18. stoljeća, 1734. godine. Nastala je pregradnjom i nadogradnjom starije kuće Josipa de Fona, podignute nakon velikog požara 1731. godine.
Obitelj Jelačić, u čije je vlasništvo palača došla na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, uredila joj je kasnobarokno pročelje. Stoljećima poslije to prepoznatljivo pročelje se raspada. Palača čeka obnovu koja joj je odavno potrebna, ali nada o početku građevinskih radova propada raskidom ugovora. Grad sada objavljuje javni poziv samo za održavanje zaštitne skele koja štiti prolaznike od mogućeg urušavanja pročelja na ulicu, odnosno na trg.
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