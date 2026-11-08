Raskid ugovora za obnovu palače na najstarijem zagrebačkom trgu: Izvođaču ništa, a zgrada će propadati

Grad Zagreb traži zanimljivo rješenje za staru palaču na najstarijem zagrebačkom Trgu svetog Marka. Riječ je o palači Grlečić-Jelačić sagrađenoj početkom 18. stoljeća, 1734. godine. Nastala je pregradnjom i nadogradnjom starije kuće Josipa de Fona, podignute nakon velikog požara 1731. godine.

Obitelj Jelačić, u čije je vlasništvo palača došla na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, uredila joj je kasnobarokno pročelje. Stoljećima poslije to prepoznatljivo pročelje se raspada. Palača čeka obnovu koja joj je odavno potrebna, ali nada o početku građevinskih radova propada raskidom ugovora. Grad sada objavljuje javni poziv samo za održavanje zaštitne skele koja štiti prolaznike od mogućeg urušavanja pročelja na ulicu, odnosno na trg.

Ugovaratelji nakon raskida dobili 0 eura