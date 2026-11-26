Cjelovita obnova palače Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice u Zagrebu proglašena je najboljim projektom u kategoriji 'Građevina godine – rekonstrukcija/obnova' na 9. Središnjoj konferenciji o održivoj gradnji, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Riječ je o projektu vrijednom 42,9 milijuna eura kojim je obuhvaćeno gotovo 8.000 četvornih metara građevinske bruto površine.

Posebnost ovog građevinskog zahvata je povezivanje konstrukcijske i energetske obnove sa zahtjevnim konzervatorskim radovima. Palača, koja je pretrpjela oštećenja u potresu 2020. godine, danas ima povećanu seizmičku otpornost, modernizirane tehničke sustave i znatno bolja energetska svojstva, uz očuvane povijesne arhitektonske elemente.

Palača iz 1907.

Smještena na adresama Ilica 25-27 i Gundulićeva 2, palača je izgrađena 1906. i 1907. godine prema projektu poznatog arhitektonskog ureda Hönigsberg & Deutsch. Istaknuto je ostvarenje zagrebačke arhitekture koje karakteriziraju historicistička pročelja i secesijska unutrašnjost, a ima i status pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra.

Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i četiri kata, a danas je sjedište Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je ujedno provelo projekt njezine obnove. Sredstva za realizaciju osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna.

Zahtjevan građevinski zahvat

Posao obnove palače povjeren je građevinskoj tvrtki Ing-grad, koja je u posao uvedena 28. studenoga 2023. godine. Za projektiranje je bio zadužen projektni ured Core, stručni nadzor provodila je tvrtka Interkonzalting, dok je koordinator zaštite na radu bila tvrtka Metroalfa.

Radovi su, uz protupotresno ojačanje konstrukcije, obuhvatili unaprjeđenje protupožarne zaštite, restauraciju arhitektonskih ukrasa i modernizaciju tehničkih sustava. Ugradnjom dizala osigurana je i pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti.

– Projektom je obuhvaćena cjelovita i energetska obnova gotovo 8.000 četvornih metara građevinske bruto površine. Obnova nije bila usmjerena isključivo na sanaciju posljedica potresa, već i na modernizaciju zgrade te njezinu prilagodbu suvremenim standardima korištenja, istaknula je državna tajnica Dunja Magaš prilikom preuzimanja nagrade.

palača Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice | foto: MPGI + AI obrada

Replike izvorne stolarije

Posebno zanimljiv segment obnove odnosi se na uređenje vanjske ovojnice zgrade. Dok je uličnim pročeljima vraćena izvorna boja i izgled, dvorišna pročelja toplinski su izolirana primjenom ETICS sustava, odnosno povezanog sustava vanjske toplinske izolacije.

Dotrajala stolarija zamijenjena je replikama izrađenima od ariševa drva, uz očuvanje izvornih profilacija i okova. Ugrađeni su dvostruki prozori s izolacijskim staklom na vanjskim krilima i jednostrukim staklom na unutarnjima. Na taj su način poboljšana energetska svojstva građevine bez narušavanja njezina povijesnog izgleda.

Suvremeni tehnički sustavi

U sklopu energetske obnove modernizirani su sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, ugrađena je energetski učinkovita rasvjeta te unaprijeđena toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade.

Jedan od ključnih zahvata bila je ugradnja dizalice topline i centralnog nadzornog i upravljačkog sustava. Time je omogućena optimizacija potrošnje energije, učinkovitiji rad tehničkih sustava te održavanje kvalitetnih unutarnjih klimatskih uvjeta u više od stoljeća staroj građevini. palača Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice | foto: MPGI + AI obrada

Impresivne energetske uštede

O razmjerima energetske obnove najbolje govore konkretni pokazatelji. Prema podacima Ministarstva, provedenim mjerama ostvarena je godišnja ušteda potrebne toplinske energije za grijanje od 49 posto, dok ušteda primarne energije iznosi čak 80 posto.

Istodobno su godišnje emisije ugljikova dioksida smanjene za gotovo 82 posto, a gotovo 43 posto godišnje isporučene energije potrebne za rad tehničkih sustava podmiruje se iz obnovljivih izvora energije. Palača je nakon obnove svrstana u energetski razred A/A+.

Priznanje građevinske struke

Nagrada za obnovu palače dodijeljena je 25. studenoga na 9. Središnjoj konferenciji o održivoj gradnji u zagrebačkom hotelu Sheraton. Konferencija u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju okuplja više od tisuću stručnjaka, među kojima su projektanti, arhitekti, investitori i predstavnici građevinskih tvrtki.

U fokusu ovogodišnjeg izdanja bili su novi zahtjevi za energetska svojstva zgrada, prijelaz na zgrade nulte emisije, primjena niskougljičnih građevinskih materijala te klimatska otpornost građevina. Među ključnim temama našli su se i priuštivo stanovanje te modeli financiranja energetske obnove kombiniranjem javnih sredstava i kreditnih modela.